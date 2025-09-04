Heute ist Edge Computing zu einer unverzichtbaren ergänzenden Technologie im IoT geworden, die dazu beiträgt, die Datenverarbeitung zu verkürzen, die Latenz zu reduzieren und die Sicherheit einer Vielzahl von IoT-Geräten zu verbessern.

Viele moderne Anwendungen brauchen für ihre Funktionalität Edge Computing im IoT. So auch vernetzte Geräte, die es medizinischem Fachpersonal ermöglichen, Patienten aus der Ferne zu überwachen. Sensoren optimieren den Verkehrsfluss in stark befahrenen Gebieten und Systeme steuern Wasserkraftwerke – es gibt zahlreiche und vielfältige Anwendungsfälle.

In einem aktuellen Bericht wurde prognostiziert, dass die Zahl der IoT-Geräte bis Ende 2025 weltweit 18 Milliarden erreichen wird, was einem Anstieg von 1,6 Milliarden im Vergleich zu den zwei Jahren zuvor entspricht.1

Edge Computing ist entscheidend, damit die von diesen Geräten generierten Daten am Edge und nicht in der Cloud verarbeitet werden, wo Netzwerke wie das Internet erheblich verlangsamt werden würden.

Laut Fortune Business Erkenntnis wurde der globale Markt für Edge Computing vor zwei Jahren auf etwas mehr als 10 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass sie in den nächsten sechs Jahren 182 Milliarden USD erreichen wird – eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 38,2 %.2