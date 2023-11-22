Was ist eine Smart City?

So wie das Nervensystem des Körpers steuert, wie der Mensch auf die Welt um ihn herum reagiert, können Städte mit sich entwickelnden Technologien auf die Veränderungen in ihrem Umfeld reagieren.

Technologien zur Datenerfassung – einschließlich Echtzeitdaten – sind von zentraler Bedeutung für Smart-City-Initiativen und die damit verbundenen Vorteile. Datengesteuerte Erkenntnisse helfen Kommunalverwaltungen, die Stadtplanung und den Einsatz städtischer Dienstleistungen zu verbessern, die von der Abfallentsorgung bis zum öffentlichen Nahverkehr reichen, und so zu einer besseren Lebensqualität der Bewohner zu führen.

Effizientere städtische Dienstleistungen können außerdem dazu beitragen, die Kohlenstoffemissionen zu senken und so zu den globalen Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels beizutragen und gleichzeitig die lokale Luftqualität zu verbessern. Darüber hinaus können Smart-City-Lösungen ein Motor für Wirtschaftswachstum sein, da eine bessere Infrastruktur und mehr technologische Innovation auf die Schaffung von Arbeitsplätzen und Geschäftsmöglichkeiten einzahlen können.

Das US-Verkehrsministerium hat drei Kennzeichen von Smart Citys und Smart Communitys identifiziert:1