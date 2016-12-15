Lassen Sie nicht zu, dass Geld aus Ihrem Portemonnaie läuft, wenn in Ihrem Haus Wasser läuft. Wussten Sie, dass Sachschäden, einschließlich Diebstahl, 97,3 % der Ansprüche von Hausratversicherungen ausmachen? Sachschäden können Ihr Leben durch Naturgewalten wie Feuer, Blitz, Wind und Hagel oder extreme Wetterereignisse wie Hurrikane und Tornados beeinträchtigen. Aber auch Wasserlecks, Frostschäden oder sogar Diebstahl können auftreten. Die gute Nachricht ist: Mit dem Internet der Dinge, Smart-Home-Sensoren und der Unterstützung von Versicherungsanbietern können Sie sich, Ihr Zuhause und Ihre Familie davor schützen, übermäßig von Haus- und Sachschäden betroffen zu sein.

Hier finden Sie eine Übersicht über 8 Sensoren, die Sie bei sich zu Hause installieren können, um sich vor diesen Beeinträchtigungen zu schützen.

1. Brand-/CO-Melder

Brände sind mit Abstand die Hauptursache für Sachschäden. Seit Jahren piept der bescheidene Feuermelder bereits beim ersten Anzeichen von Rauch im Haus. Es gibt jedoch verschiedene Schadstoffe, die unsere häusliche Umgebung und Luftqualität bedrohen und zu Sach- und Personenschäden führen können. Ein Kohlenmonoxiddetektor misst den CO-Gehalt in der Luft und gibt bei gefährlichen Werten eine Warnung aus. Da CO geruchlos und ohne Hilfe nicht nachweisbar ist, kann ein Melder ein Lebensretter sein, insbesondere wenn er mit einem Notfallüberwachungsdienst verbunden ist.

Einige neue Sensoren erkennen nicht nur Rauch und CO, sondern können auch die gesamte Luftqualität in Ihrem Haus überwachen und auf Schadstoffe wie Staub, Ruß, Pollen, Temperatur, Feuchtigkeit, veraltete Luft, Verschmutzungen und Feinstaub achten. Noch attraktiver sind die Rabatte, die Versicherungsgesellschaften bei der Verwendung dieser Sensoren anbieten.

2. Leck-/Feuchtigkeitserkennung

Wasser- und Frostschäden sind diezweithäufigste Ursache für Hausratversicherungsansprüche. Niemand möchte den gefürchteten Anruf erhalten, in dem mitgeteilt wird, dass Wasser aus dem Haus austritt und in die darunter liegende Wohnung eindringt. Eine Wasserleitung zu Ihrem Eisbereiter ist kaputt und das Wasser läuft seit 24 Stunden ohne Unterbrechung. Das ist ein teurer Unfall.

Ein Feuchtigkeitserkennungssensor kann Sie darauf aufmerksam machen, wenn Ihr Haus durch einfrierende Rohre oder sogar eine gebrochene Wasserleitung gefährdet ist. Diese Sensoren machen Sie auf Lecks in Ihrem Haus aufmerksam, sodass das Problem sofort behoben werden kann und nicht erst, nachdem der Schaden bereits eingetreten ist. Der Sensor kann in der Nähe von Warmwasserbereitern, Geschirrspülern, Kühlschränken, Waschbecken, Sumpfpumpen und allen anderen Geräten platziert werden, die von Wasserlecks bedroht sind. Wenn der Sensor unerwünschtes Wasser erkennt, erhalten Sie eine Benachrichtigung, sodass Sie nach Hause eilen können, um das Problem zu überprüfen.

3. Öffnen und Schließen von Fenstern und Türen

Tür- und Fenstersensoren lassen Sie wissen, wenn Menschen Ihr Haus betreten und verlassen, und können sogar das Licht ein- und ausschalten, wenn Türen geöffnet und geschlossen werden. Tür- und Fenstersensoren sind Ihre erste Verteidigungslinie bei Einbrüchen. Manche Sensoren erkennen sogar, wenn ein Fenster von einem Eindringling zerbrochen wird. Diese Sensoren machen Sie auf potenzielle Eindringlinge aufmerksam – oder darauf, dass Ihr Teenager heimlich das Haus verlässt. Auch hier ermöglicht Ihnen die drahtlose Technologie den Empfang von Benachrichtigungen direkt auf Ihrem Smartphone oder Tablet und die Möglichkeit, bei Bedarf schnell Hilfe zu rufen.

4. Videotürklingel

Die Videotürklingel ist auch ein Diebstahlabwehrsensor. Mit diesem coolen Gerät können Sie von Ihrem Smartphone aus sehen, wer an Ihrer Tür steht. Es ist egal, ob Sie allein zu Hause sind und überprüfen möchten, wer vor der Tür steht, oder ob Sie bei der Arbeit sind und jemand bei Ihnen vorbeikommt. Sie werden es wissen. Koppeln Sie sie mit dem Türöffnungs-/Schließsensor, dann werden Diebe Ihr Haus meiden und es gar nicht erst versuchen, einzubrechen! Ring ist eine der ersten Videotürklingeln auf dem Markt, aber es gibt mittlerweile mehrere gute Optionen.

5. Intelligenter Thermostat

Mit dem intelligenten Thermostat haben Sie die Kontrolle über die Heizung und Kühlung in Ihrem Haus – von jedem Ort aus. Intelligente Thermostate sind nicht nur praktisch, sondern helfen Ihnen auch, Geld zu sparen, indem sie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit innerhalb und außerhalb Ihres Hauses überwachen. Wenn Sie in Ihrem Haus ein- und ausgehen, ändert sich auch die Temperatur Ihres Hauses und ein intelligenter Thermostat kann die Temperatur basierend auf Ihrem Verhalten und Ihrer Raumnutzung anpassen. Die besten Thermostate passen die Temperatur von Raum zu Raum an. So können Sie Ihre ideale Temperatur beibehalten, wenn Sie sich im Raum befinden, und standardmäßig in einen Energiesparmodus wechseln, wenn sich niemand im Raum aufhält. Durch den Einsatz kognitiver Technologie werden diese Sensoren zu einem intelligenten Zuhause, das Ihre Temperaturvorlieben kennt.

6. Bewegungssensoren

Ein Bewegungssensor tut genau das, was der Name aussagt: Er erkennt Bewegungen in einem bestimmten Bereich. Diese Sensoren schützen Sie, wenn Sie nicht zu Hause sind. Sie können Sie warnen, wenn sich in Ihrem Haus etwas bewegt oder wenn Türen oder Fenster geöffnet oder geschlossen werden. Bewegungssensoren sind wie ein zusätzliches Paar Augen, das Sie auf unerwünschte Aktivitäten in Ihrem Haus aufmerksam macht. Beispielsweise werden Sie benachrichtigt, wenn sich ein Teenager hinaus- oder hineinschleicht oder wenn ein Kind einen gesperrten Bereich im Haus öffnet, wie etwa einen Medizinschrank.

Bewegungssensoren eignen sich auch hervorragend, um Energie zu sparen. Diese Sensoren können mit der Beleuchtung oder dem Thermostat verbunden werden, um den Energieverbrauch in einem Raum je nach Belegung zu steuern, z. B. schalten sie das Licht aus, wenn sich niemand im Raum befindet, oder passen die Temperatur auf einen energieeffizienten Wert an, wenn der Raum unbesetzt ist.

Bewegungssensoren können auch mit einer Videokamera verbunden werden. In diesem Fall erhalten Sie nicht nur eine Benachrichtigung, dass ein Sensor ausgelöst wurde, sondern der Sensor aktiviert auch die Videoaufzeichnung, um das Eindringen zu filmen.

Ein Multisensor kombiniert mehrere Sensoren in einem Gerät. Zu den kombinierten Funktionen gehören unter anderem Bewegung, Temperatur, Licht, Feuchtigkeit, Vibration und UV.

Nicht alle Bewegungssensoren sind gleich. Hier ist eine kurze Übersicht der verschiedenen Arten von Bewegungssensoren, die Sie verwenden können:

Passives Infrarot (PIR): Erkennt Körperwärme (Infrarotenergie). Dies sind die am häufigsten verwendeten Sensoren für die Sicherheit zu Hause. Sie erkennen Wärme und Bewegungen und bilden ein Schutzgitter. Wenn ein sich bewegendes Objekt mehrere Gitterzonen blockiert und sich die Infrarot-Energiewerte ändern, werden die Sensoren ausgelöst.

Erkennt Körperwärme (Infrarotenergie). Dies sind die am häufigsten verwendeten Sensoren für die Sicherheit zu Hause. Sie erkennen Wärme und Bewegungen und bilden ein Schutzgitter. Wenn ein sich bewegendes Objekt mehrere Gitterzonen blockiert und sich die Infrarot-Energiewerte ändern, werden die Sensoren ausgelöst. Mikrowellen (MW): Der Sensor sendet Mikrowellenimpulse aus, um die Reflexion von sich bewegenden Objekten zu messen. MW-Sensoren decken eine größere Fläche ab als Infrarotsensoren, sind jedoch teuer und anfällig für elektrische Störungen.

Der Sensor sendet Mikrowellenimpulse aus, um die Reflexion von sich bewegenden Objekten zu messen. MW-Sensoren decken eine größere Fläche ab als Infrarotsensoren, sind jedoch teuer und anfällig für elektrische Störungen. Dual-Technologie-Bewegungssensoren: Dual-Technologie-Bewegungssensoren verwenden mehrere Technologien, wie z. B. passives Infrarot (PIR) und Mikrowelle (MW), um einen Bereich zu überwachen. Beide Sensoren müssen ausgelöst werden, um den Alarm auszulösen, was dazu beiträgt, die Anzahl der Fehlalarme zu reduzieren.

Dual-Technologie-Bewegungssensoren verwenden mehrere Technologien, wie z. B. passives Infrarot (PIR) und Mikrowelle (MW), um einen Bereich zu überwachen. Beide Sensoren müssen ausgelöst werden, um den Alarm auszulösen, was dazu beiträgt, die Anzahl der Fehlalarme zu reduzieren. Flächenreflektierender Typ: Emittiert Infrarotstrahlen von einer LED. Anhand der Reflexion dieser Strahlen misst der Sensor den Abstand zu der Person oder dem Objekt und erkennt, ob sich das Objekt innerhalb des vorgegebenen Bereichs befindet.

Emittiert Infrarotstrahlen von einer LED. Anhand der Reflexion dieser Strahlen misst der Sensor den Abstand zu der Person oder dem Objekt und erkennt, ob sich das Objekt innerhalb des vorgegebenen Bereichs befindet. Ultraschall: Sendet Ultraschallwellenimpulse aus und misst die Reflexion an einem sich bewegenden Objekt.

Sendet Ultraschallwellenimpulse aus und misst die Reflexion an einem sich bewegenden Objekt. Vibration: Erkennt Vibrationen. In dieser Kategorie gibt es zwei Haupttypen von Sensoren: Beschleunigungsmesser und pieozoelektrische Geräte.

Im Sensor-Wiki finden Sie umfassende Informationen zur Vibrationstechnologie.

7. Intelligentes Garagentor

Das über WLAN verbundene intelligente Garagentor gibt Ihnen zusätzliche Sicherheit. Das Konzept ist einfach, kann aber leistungsstark sein. Sie werden sich nie wieder fragen müssen, ob Sie das Garagentor offen gelassen haben. Sie können Ihr Garagentor von jedem Ort aus mit Ihrem Telefon öffnen und schließen.

8. Intercom/hub

Sie haben alle Sensoren für Ihr Smart Home installiert und müssen nun alles von einem Ort aus verwalten. Der Smart-Home-Hub und das Intercom-System geben Ihnen Zugriff auf all Ihre Smart-Home-Sensoren und stellen ein Kommunikationssystem für das gesamte Haus bereit. Darüber hinaus können Sie mit einem Knopfdruck Dienstleistungen – etwa bei Notfällen oder Reparaturen – anfordern. Mithilfe des Intercom-Systems können Sie durch Wände „sehen” und Video- sowie Audiogespräche zwischen den Räumen im Haus führen. Sie können auch von unterwegs mit Ihrem Smartphone ein Zimmer im Haus anrufen. Das kann praktisch sein, um sich während Ihrer Abwesenheit um ein älteres Elternteil zu kümmern.

Wie Sie sehen, gibt es mehrere Sensoren auf dem Markt, die Ihnen helfen können, ein sicheres, intelligentes Zuhause zu schaffen, das auch dann geschützt ist, wenn Sie nicht da sind. Die Einführung dieser Art von Technologie setzt sich schnell durch und wird sogar zu einem Versicherungsanreiz. Versicherungsunternehmen möchten, dass Sie und Ihr Zuhause sicher sind. Deshalb bieten viele von ihnen inzwischen Dienstleistungen an, die Ihnen helfen, Ihr Zuhause intelligent und proaktiv zu gestalten, um Sie und Ihren Geldbeutel zu schützen.

Als Nächstes: Betrieb, Gebäude, Einrichtungen und Assets sicherer und produktiver machen.

Ohne Zweifel hat die Technologie uns dabei geholfen, intelligentere und sicherere Häuser zu bauen. Außerhalb unseres Zuhauses finden zukunftsorientierte Organisationen neue Möglichkeiten, IoT-Daten, KI und automatisierte Workflows zu nutzen, um die Arbeit zu modernisieren, die Automatisierung für mehr Produktivität zu steigern und den Wert von Daten zu skalieren.