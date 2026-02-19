Unternehmen, die vorausschauende Wartungsstrategien umsetzen, kombinieren in der Regel Aspekte verschiedener Konzepte für die Wartung zu einem einheitlichen Ansatz, der ihren Anforderungen entspricht.

Wirksame vorausschauende Wartungsstrategien beginnen mit detaillierten Plänen für die Wartung, die auf historischen Daten basieren. Anschließend werden die Assets nach ihrer Bedeutung für die Kerngeschäftsprozesse und nach der Wahrscheinlichkeit, dass ein Ausfall zu ungeplanten Ausfallzeiten führen würde, priorisiert.

Dieser moderne, datengestützte Ansatz hilft Teams dabei, mögliche Ursachen für Anlagenausfälle früher als bisher zu erkennen und einzugreifen, bevor kostspielige Notfallreparaturen erforderlich werden.

In der Regel stützen sich proaktive Programme für die Wartung auf ein computergestütztes System für das Asset-Management (CMMS), eine Softwarelösung, die digitale Workflows erstellt, Arbeitsaufträge automatisiert und die Betriebszeit der Assets erhöht.