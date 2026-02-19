Die vorausschauende Wartung ist ein strategischer Ansatz zur Wartung von Assets, bei dem der Schwerpunkt darauf liegt, Probleme zu erkennen und zu beheben, bevor sie zu Störungen oder Ausfällen führen.
Unternehmen, die vorausschauende Wartungsstrategien umsetzen, kombinieren in der Regel Aspekte verschiedener Konzepte für die Wartung zu einem einheitlichen Ansatz, der ihren Anforderungen entspricht.
Wirksame vorausschauende Wartungsstrategien beginnen mit detaillierten Plänen für die Wartung, die auf historischen Daten basieren. Anschließend werden die Assets nach ihrer Bedeutung für die Kerngeschäftsprozesse und nach der Wahrscheinlichkeit, dass ein Ausfall zu ungeplanten Ausfallzeiten führen würde, priorisiert.
Dieser moderne, datengestützte Ansatz hilft Teams dabei, mögliche Ursachen für Anlagenausfälle früher als bisher zu erkennen und einzugreifen, bevor kostspielige Notfallreparaturen erforderlich werden.
In der Regel stützen sich proaktive Programme für die Wartung auf ein computergestütztes System für das Asset-Management (CMMS), eine Softwarelösung, die digitale Workflows erstellt, Arbeitsaufträge automatisiert und die Betriebszeit der Assets erhöht.
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Erfolgreiche Programme zur vorausschauenden Wartung basieren in der Regel auf vier grundlegenden Kompetenzen:
Unternehmen stützen sich in der Regel auf fünf Kernarten der vorausschauenden Wartung und kombinieren Elemente aus jedem dieser Bereiche, bis sie die richtige Kombination für ihren Wartungsansatz gefunden haben. Hier folgt jeweils eine genauere Betrachtung.
Vorbeugende Wartung ist ein Ansatz zur Wartung von Assets, der darauf abzielt, Ausfälle von Assets zu verhindern, indem diese proaktiv gewartet werden, bevor es zu Verschleiß oder Defekten kommt.
Die Planung der vorbeugenden Wartung ist für proaktive Wartungsprogramme von entscheidender Bedeutung, da sie es den Wartungsteams ermöglicht, routinemäßige Wartungsaufgaben wie Reinigung und Schmierung effizienter zu planen.
Durch die Einführung eines strengen Plans für die vorbeugende Wartung, der auf Erkenntnissen aus dem CM und der vorausschauenden Analyse basiert, tragen proaktive Wartungsprogramme dazu bei, unerwartete Ausfälle von Assets und ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden.
Die vorausschauende Wartung ist eine Art der proaktiven Wartung, die auf einer vorausschauenden Analyse und maschinellem Lernen basiert. Sie nutzt Daten, die von IoT-Sensoren erfasst werden, um vorherzusagen, wann Anlagen, Teile oder Komponenten voraussichtlich ausfallen werden.
Die vorausschauende Wartung ist ein weitgehend datengestützter Ansatz für die Wartung von Assets, der es Technikern ermöglicht, Assets so zu warten, dass katastrophale Ausfälle und ungeplante Ausfallzeiten vermieden werden.
Die zustandsorientierte Wartung (CBM) verbindet Elemente der vorbeugenden Wartung und der vorausschauenden Wartung, indem Wartungsmaßnahmen geplant werden, sobald vordefinierte Schwellenwerte für den Zustand der Assets überschritten werden.
Beispielsweise würde ein Team von Technikern, das mit CBM arbeitet, verschiedene Aspekte eines Assets überwachen. Sie würden ihr CMMS so konfigurieren, dass ein Arbeitsauftrag ausgelöst wird, sobald ein IoT-Sensor eine bestimmte Temperatur, einen bestimmten Schmierstoffstand oder eine bestimmte Schwingungsfrequenz erreicht. Dieser Ansatz hilft, die Ressourcenzuweisung zu optimieren und Wartungsmaßnahmen dort zu priorisieren, wo sie am dringendsten benötigt werden.
Die zuverlässigkeitsorientierte Wartung (RCM) ist ein Instandhaltungskonzept, das sich auf die Gesamtzuverlässigkeit einer Anlage konzentriert und vorausschauende sowie vorbeugende Wartungsmaßnahmen in die Wartung integriert, um die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls eines Assets zu minimieren.
Typischerweise orientiert sich RCM stärker an betrieblichen Prioritäten wie Kosten- und Ressourcenverteilung als andere proaktive Konzepte der Wartung. So können sich Teams besser auf die Instandhaltung der kritischen Assets konzentrieren, die für den Geschäftsbetrieb unerlässlich sind.
Die automatisierte Wartung, auch als IoT-gestützte Wartung bekannt, ist die technologisch fortschrittlichste Form der vorausschauenden Wartung. Für ihre Kernfunktionen stützt sie sich in hohem Maße auf neue Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML) und das Internet der Dinge (IoT).
Automatisierte Konzepte der Wartung nutzen die Echtzeit-Datenintegration und die Automatisierung von KI-Workflows über ein zentrales CMMS, um zahlreiche Assets ohne manuellen Eingriff zu verwalten. Obwohl sie noch relativ neu sind, haben automatisierte Konzepte für die Wartung bereits bewiesen, dass sie Instandhaltungsprozesse erheblich rationalisieren, kosteneffizientere Verfahren etablieren und die betriebliche Effizienz steigern.
Unternehmen setzen aus verschiedenen Gründen auf proaktive Strategien für die Wartung.In der Regel versuchen sie, moderne digitale Tools und Technologien zu nutzen, um die betriebliche Effizienz zu steigern.
Hier finden Sie einen Überblick über einige der wichtigsten Vorteile der Umsetzung einer effektiven proaktiven Strategie für die Wartung:
Proaktive Wartung hilft Unternehmen jeder Größe und aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, veraltete Wartungskonzepte durch neuere, datengestützte und technologisch fortschrittlichere Ansätze zu ersetzen.
Hier ist ein Überblick darüber, wie fünf verschiedene Branchen proaktive Wartung einsetzen.
Die Fertigungsindustrie ist stark auf große, kostspielige Assets angewiesen, die komplexe Prozesse automatisieren, beispielsweise solche, bei denen Rohstoffe zu Fertigprodukten wie Stahl, Textilien und pharmazeutischen Erzeugnissen verarbeitet werden.
Proaktive Wartungsmaßnahmen, die über moderne CMMS-Plattformen verwaltet werden, können Daten von IoT-Sensoren erfassen und sofort analysieren. Außerdem können sie Instandhaltungsteams benachrichtigen, wenn Vibrationswerte oder Gerätetemperaturen voreingestellte Schwellenwerte überschreiten, wodurch ein Arbeitsauftrag ausgelöst wird.
Energieversorger setzen auf zustandsorientierte Wartung, um Temperatur, Druck und andere Aspekte des Zustands und der Leistung von Windkraftanlagen und Wasserkraftwerken zu überwachen.
Die Wartung großer, kostspieliger Assets wie Turbinen und Staudämme ist dank moderner CMMS-Tools, die Abweichungen bei Metriken erkennen und automatisch Techniker zuweisen, sicherer und effizienter.
Da Züge immer schneller fahren und ihre Steuerungssysteme immer komplexer werden, spielt die vorausschauende Wartung eine entscheidende Rolle für die Sicherheit der Fahrgäste. Sie analysiert Echtzeit-IoT-Sensordaten von Zugkomponenten und Schienenfahrzeugen und vergleicht diese kontinuierlich mit historischen Daten.
Dieser neue, datengestützte Ansatz für die Wartung und das Asset-Management von Zugwaggons in den weitläufigen Schienennetzen, auf denen sie verkehren, trägt dazu bei, Betriebsstörungen zu reduzieren, Sicherheitsvorkehrungen zu verbessern und die Betriebszeit der Assets zu erhöhen.
Vorbeugende Wartung für die Gebäudewartung hilft Facility-Managern dabei, fundiertere Entscheidungen darüber zu treffen, wie sie eine Vielzahl komplexer Assets inspizieren und instand halten. Zu diesen Anlagen gehören Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK-Anlagen), Aufzüge und Lagerhallen.
Vorbeugenden Wartungsmaßnahmen helfen Technikern dabei, regelmäßige Inspektionen der Assets durchzuführen und wichtige Teile auszutauschen, bevor es zu Ausfällen kommt, wodurch die Einrichtungen für die Nutzer sicherer und komfortabler werden.
Moderne CMMS-Plattformen und andere proaktive Tools für die Wartung verändern die intelligente Fertigung (SM), bei der integrierte Technologien in komplexen Fertigungsprozessen zum Einsatz kommen.
Ein CMMS-System zur Überwachung einer intelligenten Fertigungsmaschine kann erkennen, wenn deren Leistung von voreingestellten Parametern abweicht, und automatisch den Austausch eines Teils oder einer Komponente einplanen. Automatisierung trägt dazu bei, menschliche Fehler zu reduzieren und komplexe Workflows auf Unternehmensebene im gesamten Bereich der intelligenten Wartung zu optimieren.
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1 ITIC hourly cost of downtime report, Information Technology Intelligence Consulting Corporation, 2024