Warum präskriptive Analysen und Entscheidungsoptimierung entscheidend sind

Vor der Frage „Was sollen wir tun?“ stellt sich oft die Frage „Was könnte passieren?“. Hier kommt die vorausschauende Analyse ins Spiel. Bei der vorausschauenden Analyse werden mithilfe fortschrittlicher Algorithmen und maschinellen Lernens historische Daten verarbeitet und „erlernt“, was geschehen ist, wobei gleichzeitig unbekannte Datenmuster, Interaktionen und Beziehungen aufgedeckt werden. Anschließend werden Modelle erstellt, die die Wahrscheinlichkeit von Szenarien oder Ergebnissen aufzeigen.

Man könnte meinen, dass Unternehmen mit der alleinigen Nutzung der vorausschauenden Analyse auskommen und präskriptive Analysen ein praktischer Zusatz wären. Diese Denkweise greift jedoch zu kurz. Ein Bericht der Economist Intelligence Unit besagt, dass 70 Prozent der Unternehmensleitungen Data-Science- und Analytics-Projekte als äußerst wichtig einschätzen. Aber nur 2 Prozent geben an, dass diese Projekte ihr Versprechen gehalten haben.

Warum? Vorausschauende Modelle, die durch maschinelles Lernen bereitgestellt werden, liefern „umsetzbare Erkenntnisse“, sagen aber nicht aus, welche Maßnahmen Sie basierend auf diesen Erkenntnissen ergreifen sollten, um die besten Ergebnisse zu erzielen. In den meisten Fällen folgt ein voreingenommener Mensch „seinem Bauchgefühl“. Die Ergebnisse sind oft bestenfalls nicht optimal und schlimmstenfalls enttäuschend. Um wirklich von der vorausschauenden Analyse zu profitieren, ist es entscheidend, in die präskriptive Analyse zu investieren.

Hier sind einige Beispiele, die den Wert der Integration von präskriptiver Analyse in Ihre vorausschauenden Funktionen verdeutlichen. Wenn Sie im Fertigungssektor tätig sind, können Sie mithilfe von vorausschauender Analyse abschätzen, wie viel Zeit Mitarbeiter und Werkzeuge für die Wartung benötigen. Wenn Sie präskriptive Analysen verwenden, wissen Sie, wie viele Überstunden notwendig sind, so dass Sie detaillierte Zeitpläne erstellen können.

Im Einzelhandel kann die vorausschauende Analyse einen durch äußere Umstände verursachten Anstieg der Nachfrage vorhersagen. Die präskriptive Analyse kann bei der Erstellung von Aufstockungsplänen helfen, um zu entscheiden, welches Lager die einzelnen Einzelhandelsgeschäfte beliefern soll, um die Nachfrage angemessen zu decken.

In der Energie- und Versorgungsbranche können präskriptive Analysen als Entscheidungshilfe dafür dienen, welche Stromerzeuger je nach prognostiziertem Strombedarf ein- oder ausgeschaltet werden sollten.

Und wenn es sich bei Ihrem Unternehmen um eine Fluggesellschaft oder einen anderen Teil der Reise- und Transportbranche handelt, können Sie Nachfrageprognosen erstellen und präskriptive Analysen für optimale Flotten- und Personalpläne nutzen.