Warum präskriptive Analysen und Entscheidungsoptimierung entscheidend sind

Die präskriptive Analyse hilft Unternehmen, die beste Vorgehensweise zu erkennen, um Unternehmensziele wie Kostensenkung, Kundenzufriedenheit, Rentabilität usw. zu erreichen. Es ist zwar ein entscheidender Aspekt jedes Unternehmens, zu erkennen, was genau zu tun ist, der Wert der präskriptiven Analyse wird jedoch oft verkannt. Man neigt immer noch dazu, „auf sein Bauchgefühl zu hören“, wenn es um mögliche Szenarien geht.
Erfahren Sie hier, was präskriptive Analyse genau ist, wie sie mit der vorausschauenden Analyse zusammenhängt und warum beide heute für Unternehmen von so großer Bedeutung sind.
Wenn sich unternehmerische Entscheidungsträger mit der kritischen Frage „Welche Maßnahmen sollten wir ergreifen?“ auseinandersetzen müssen, haben sie oft mit Millionen von Entscheidungsvariablen, Einschränkungen und Abwägungen zu kämpfen. Präskriptive Analyselösungen wie IBM® Decision Optimization ermöglichen eine genaue Entscheidungsfindung bei komplexen Problemen, indem sie Tools zum Erstellen und Bereitstellen von Optimierungsmodellen bieten, die mathematische Darstellungen von Geschäftsproblemen liefern. Leistungsstarke Optimierungslösungen bearbeiten diese Modelle anschließend mithilfe ausgefeilter Algorithmen und liefern Empfehlungen an die Entscheidungsträger.
Das Ergebnis? Sie geben einem Orientierung in Bezug auf Maßnahmen, die ergriffen werden sollten, um Ziele wie Kostensenkungen, Kundenzufriedenheit, Rentabilität und operative Effizienz zu erreichen.
Vor der Frage „Was sollen wir tun?“ stellt sich oft die Frage „Was könnte passieren?“. Hier kommt die vorausschauende Analyse ins Spiel. Bei der vorausschauenden Analyse werden mithilfe fortschrittlicher Algorithmen und maschinellen Lernens historische Daten verarbeitet und „erlernt“, was geschehen ist, wobei gleichzeitig unbekannte Datenmuster, Interaktionen und Beziehungen aufgedeckt werden. Anschließend werden Modelle erstellt, die die Wahrscheinlichkeit von Szenarien oder Ergebnissen aufzeigen.
Man könnte meinen, dass Unternehmen mit der alleinigen Nutzung der vorausschauenden Analyse auskommen und präskriptive Analysen ein praktischer Zusatz wären. Diese Denkweise greift jedoch zu kurz. Ein Bericht der Economist Intelligence Unit besagt, dass 70 Prozent der Unternehmensleitungen Data-Science- und Analytics-Projekte als äußerst wichtig einschätzen. Aber nur 2 Prozent geben an, dass diese Projekte ihr Versprechen gehalten haben.
Warum? Vorausschauende Modelle, die durch maschinelles Lernen bereitgestellt werden, liefern „umsetzbare Erkenntnisse“, sagen aber nicht aus, welche Maßnahmen Sie basierend auf diesen Erkenntnissen ergreifen sollten, um die besten Ergebnisse zu erzielen. In den meisten Fällen folgt ein voreingenommener Mensch „seinem Bauchgefühl“. Die Ergebnisse sind oft bestenfalls nicht optimal und schlimmstenfalls enttäuschend. Um wirklich von der vorausschauenden Analyse zu profitieren, ist es entscheidend, in die präskriptive Analyse zu investieren.
Hier sind einige Beispiele, die den Wert der Integration von präskriptiver Analyse in Ihre vorausschauenden Funktionen verdeutlichen. Wenn Sie im Fertigungssektor tätig sind, können Sie mithilfe von vorausschauender Analyse abschätzen, wie viel Zeit Mitarbeiter und Werkzeuge für die Wartung benötigen. Wenn Sie präskriptive Analysen verwenden, wissen Sie, wie viele Überstunden notwendig sind, so dass Sie detaillierte Zeitpläne erstellen können.
Im Einzelhandel kann die vorausschauende Analyse einen durch äußere Umstände verursachten Anstieg der Nachfrage vorhersagen. Die präskriptive Analyse kann bei der Erstellung von Aufstockungsplänen helfen, um zu entscheiden, welches Lager die einzelnen Einzelhandelsgeschäfte beliefern soll, um die Nachfrage angemessen zu decken.
In der Energie- und Versorgungsbranche können präskriptive Analysen als Entscheidungshilfe dafür dienen, welche Stromerzeuger je nach prognostiziertem Strombedarf ein- oder ausgeschaltet werden sollten.
Und wenn es sich bei Ihrem Unternehmen um eine Fluggesellschaft oder einen anderen Teil der Reise- und Transportbranche handelt, können Sie Nachfrageprognosen erstellen und präskriptive Analysen für optimale Flotten- und Personalpläne nutzen.
Laut einer Pressemitteilung von INFORMS haben die Finalisten für den Feinman-Preis für Leistungen in der Unternehmensforschung und Managementwissenschaften durch den Einsatz von Entscheidungsoptimierungstechniken zur Bereitstellung präskriptiver Analysefunktionen weitreichende Vorteile erzielt. Zu den Vorteilen gehören Millionen von Dollar an direkten Einsparungen, ein besserer Kundenservice und ein geringerer Bestand. Die präskriptive Analyse hebt die unternehmerische Entscheidungsfindung auf das nächste Level. Sie verfügen über die nötigen Tools, um wahrscheinliche Szenarien vorherzusagen und diese Erkenntnisse in die präskriptive Engine zu integrieren, sodass Entscheidungen dynamisch und zukunftsorientiert optimiert werden.
Der IBM-Kunde Fleetpride ist ein reales Beispiel für ein Unternehmen, das einen Mehrwert aus der präskriptiven Analyse zieht. Fleetpride verkauft Ersatzteile und bietet Dienstleistungen für schwere Nutzfahrzeuge und Anhänger an. Das Unternehmen hat ein Modell entwickelt, das historische Versanddaten nutzt, um die Versandbestellungen pro Lager nach Tag, Woche und Monat vorherzusagen. Es wendet die Entscheidungsoptimierung auf das Modell an, um die optimale Maßnahme für den Umgang mit der Kundennachfrage an einem bestimmten Tag zu ermitteln, einschließlich Personalausstattung und Bestand.
Das Beispiel von Fleetpride zeigt, wie die präskriptive Analyse die Umwandlung von Daten und prädiktiven Lösungen in reale, faktenbasierte und unvoreingenommene Handlungsanweisungen ermöglichen kann. Sie müssen sich nicht länger auf Ihre Intuition verlassen. Stattdessen können fortschrittliche Analysen, statistische Modellierung und ein Entscheidungsmodul komplexe Herausforderungen in den Bereichen Geschäftsplanung, Terminplanung, Preisgestaltung und Bestand sowie eine Vielzahl anderer Probleme lösen, die über die Funktionen von Tabellenkalkulationen und dem menschlichen Verstand hinausgehen. Dadurch ist Ihr Unternehmen bestens für größere Erfolge und Wettbewerbsvorteile gerüstet.
