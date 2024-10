Die technische und administrative Komplexität nimmt zu, wenn man mit mehr als einer Cloud-Umgebung und mehreren Anbietern arbeitet. Obwohl jede Multicloud-Migration einzigartig ist, sind hier acht grundlegende Schritte für die Erstellung einer erfolgreichen Multicloud-Strategie:

1. Definieren Sie Ziele

Eine Multicloud-Reise beginnt mit der Ausrichtung der Geschäftsziele an einem umfassenden strategischen Plan. Beginnen Sie mit der Überprüfung der vorhandenen Infrastruktur und Anwendungen Ihres Unternehmens. Identifizieren Sie Workload-Bedarfe und Ziele im Zusammenhang mit geschäftlichen Anwendungsfällen.

Hybrid-Multicloud-Umgebungen unterstützen den integrierten Datenaustausch über Multicloud-Umgebungen hinweg und sorgen so für geringe Latenz, keine Ausfallzeiten und die reibungslose Bereitstellung von Daten, wo immer sie benötigt werden. Beispielsweise kann eine Gesundheitsorganisation eine Multicloud-Umgebung anstreben, damit Teams, die über verschiedene Regionen verteilt sind, Daten in Echtzeit austauschen können, um eine optimale Patientenversorgung zu gewährleisten.

2. Wählen Sie die besten Cloud-Service-Provider aus

Die meisten CSPs bieten ähnliche Grundfunktionen, darüber hinaus aber jeweils individuelle Funktionen und Dienste. Egal, ob es sich um die Hochleistungsrechenkapazitäten eines Cloud-Service-Providers oder die fortschrittliche Datenanalyse eines anderen handelt, bei einem Multicloud-Ansatz können Sie die besten verfügbaren Cloud-Services für Ihren Geschäftsbedarf auswählen.

Überprüfen Sie die Serviceverträge sorgfältig, da einige Cloud-Service-Provider flexiblere Verträge und niedrigere Einstiegskosten anbieten. Stellen Sie sicher, dass wichtige Stakeholder wie IT-Teams ihr Fachwissen nutzen, um sich in den CSP-Auswahlprozess einzubringen.

3. Erstellen Sie ein Single Pane of Glass

In einer Multicloud-Umgebung können Plattformschnittstellen (APIs) verschiedener Cloud-Plattformen zu Sichtbarkeitsproblemen führen. Um alle Vorteile einer Multicloud-Architektur zu nutzen, ist eine zentrale Konsole oder Plattform erforderlich, die eine einheitliche Oberfläche für zentralisierte, unternehmensweite Sichtbarkeit bietet. Diese dynamische, sichere Multicloud-Verwaltungslösung, die zentrale Cloud-Management-Plattform (CMP) ermöglicht es IT-Teams, ihre Multicloud-Ökosysteme aufzubauen, zu verwalten, zu überwachen und zu steuern.

4. Nutzen Sie Automatisierungstools

Die Automatisierung der IT-Infrastruktur und -Prozesse spielt eine zentrale Rolle in einem Multicloud-Modell für Unternehmen. Mit Hilfe von Automatisierungstools können Unternehmen die Anzahl der manuellen Aufgaben, die traditionell den IT-Teams zugewiesen werden, reduzieren. Cloud-Automatisierungslösungen erstellen eine Software-Ebene, die auf Virtual Machines (VM) in öffentlichen oder privaten Cloud-Einstellungen ausgeführt wird.

Durch sorgfältige Auswahl der besten Automatisierungstools für die Integration in die Cloud-Management-Plattform Ihres Unternehmens können Sie den Einsatz von Computing-Ressourcen reduzieren und die Ausgaben für Cloud Computing senken. Zu den Automatisierungslösungen für Multiclouds gehört neben Containern und Orchestrierungstools auch Infrastructure-as-Code (IaC). IaC verwendet eine hochentwickelte, beschreibende Programmiersprache, um die Bereitstellung von IT-Infrastruktur zu automatisieren. IaC vereinfacht die Infrastrukturverwaltung, verbessert gleichzeitig die Konsistenz und reduziert den Bedarf an manueller Konfiguration.

5. Bauen Sie einen Zero-Trust-Sicherheitsansatz auf

Laut einer aktuellen IBV-Studie von IBM nutzt ein durchschnittliches Unternehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt mehr als acht bis neun Cloud-Infrastrukturumgebungen, was das Risiko von Sicherheitsbedrohungen durch böswillige Akteure erhöht und sensible Daten gefährdet.

Die Verwaltung mehrerer Clouds erfordert Zero-Trust-Sicherheit – ein Ansatz, bei dem davon ausgegangen wird, dass die Sicherheit eines komplexen Netzwerks immer durch externe und interne Bedrohungen gefährdet ist. Zero-Trust erfordert eine breite Palette von Sicherheitsfunktionen. Hierzu gehören Richtlinien zur Verwaltung des Zugriffs aller Benutzer und privilegierten Konten mit Single Sign-On (SSO) und Multi-Faktor-Authentifizierung. Die großen CSPs und andere Cloud-Service-Anbieter bieten Multicloud-Sicherheitslösungen an, um Bedrohungen kontinuierlich zu verwalten und die Ausfallsicherheit zu gewährleisten.

6. Integrieren Sie Compliance- und regulatorische Anforderungen

Unternehmen auf Unternehmensebene, insbesondere solche mit globaler Präsenz, müssen verschiedene regulatorische Standards (z. B. die Datenschutz-Grundverordnung der EU oder die AI Bill of Rights der USA (Link befindet sich außerhalb von ibm.com)) in verschiedenen Ländern und Gerichtsbarkeiten einhalten. Daneben ist die Einhaltung von Branchenvorschriften für Unternehmen im Gesundheitswesen, in der Energiewirtschaft, im Finanzwesen und in vielen anderen Sektoren von entscheidender Bedeutung.

Die Nichteinhaltung von Branchenregeln und -vorschriften kann sensible Daten gefährden und zu rechtlichen und finanziellen Konsequenzen sowie Reputationsschäden führen. Unternehmen können diese Risiken mindern und Vertrauen bei ihren Kunden aufbauen, indem sie Compliance-Regeln und -Vorschriften in den gesamten Lebenszyklus der Multicloud-Entwicklung und -Bereitstellung integrieren. Bei der Einhaltung sich ändernder regulatorischer Standards für die Branche unterstützen CSP-Compliance-Tools, die Compliance-Updates automatisieren und sich in die Cloud-Management-Plattformen einbinden lassen.

7. Führen Sie FinOps zur Kostenoptimierung ein

Ein Multicloud-Kostenoptimierungsplan kombiniert Strategien, Techniken und Best Practices zur Verwaltung und Kontrolle der Kosten. FinOps – die Disziplin und kulturelle Praxis des Cloud-Finanzmanagements – hilft Unternehmen, den geschäftlichen Wert in hybriden Multicloud-Umgebungen zu maximieren. Zusammen mit FinOps können KI-gestützte Kostenmanagement-Tools Ihrem Unternehmen helfen, die Anwendungsleistung zu steigern und die Gesamtkosten der Cloud zu optimieren.

8. Verfeinern Sie Ihre Multicloud-Strategie kontinuierlich

Eine erfolgreiche Multicloud-Bereitstellung ist nie zu Ende. Sie entwickelt sich ständig weiter, um sich flexibel an wechselnde Geschäftsanforderungen anzupassen und modernste Technologien zu nutzen. Durch die kontinuierliche Überprüfung der Geschäftsziele und die Bewertung von Cloud-Service-Portfolios bleibt Ihr Unternehmen agil und innovativ und erhält sich Wettbewerbsvorteile.