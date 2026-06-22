该流程的目的是最大化物理可靠性、延长设备使用寿命并帮助确保设备安全运行。根据 Fortune Business Insights 的数据，全球公用事业资产管理市场预计到 2031 年将达到 72.9 亿美元，复合年增长率 (CAGR) 为 4.52%。

这个价值数十亿美元的行业正在通过集成人工智能 (AI)、预测性分析和物联网 (IoT) 的企业资产管理软件解决方案实现现代化。公用事业资产管理通过提升运营效率和促进数据驱动型决策，交付强劲的业务成果。

IBM 商业价值研究院近期的一项研究发现，公用事业高管已经注意到了这一转变。调查发现，94% 的公用事业高管预计 AI 将“在未来 3 年内显著促进收入增长”。此外，88% 的高管表示，该技术将带来可衡量的竞争优势。

从更宏观的视角来看， UAM 之上的更广泛的宏观管理流程是基础设施资产管理 (IAM)。这一实践监管所有公共设施、道路和桥梁，而公用事业资产管理则专注于能源、水务和其他基本消费者服务。能源资产管理 (EAM) 与此密切相关但范围不同，它全面关注发电资产和分布式能源资源，如风力发电场和发电厂。

具体而言，能源公用事业行业正持续聚焦于环境、社会和治理 (ESG) 目标、电网弹性以及在未来 25 年内实现碳中和。这一转型需要更全面的电网资产管理方法，并为所有运营创建一个统一的可视化平台。