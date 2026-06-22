公用事业资产管理 (UAM) 是对公用事业公司使用的物理资产（如电网、输电线路、供水设施和变电站）进行系统性监管和生命周期管理。
该流程的目的是最大化物理可靠性、延长设备使用寿命并帮助确保设备安全运行。根据 Fortune Business Insights 的数据，全球公用事业资产管理市场预计到 2031 年将达到 72.9 亿美元，复合年增长率 (CAGR) 为 4.52%。
这个价值数十亿美元的行业正在通过集成人工智能 (AI)、预测性分析和物联网 (IoT) 的企业资产管理软件解决方案实现现代化。公用事业资产管理通过提升运营效率和促进数据驱动型决策，交付强劲的业务成果。
IBM 商业价值研究院近期的一项研究发现，公用事业高管已经注意到了这一转变。调查发现，94% 的公用事业高管预计 AI 将“在未来 3 年内显著促进收入增长”。此外，88% 的高管表示，该技术将带来可衡量的竞争优势。
从更宏观的视角来看， UAM 之上的更广泛的宏观管理流程是基础设施资产管理 (IAM)。这一实践监管所有公共设施、道路和桥梁，而公用事业资产管理则专注于能源、水务和其他基本消费者服务。能源资产管理 (EAM) 与此密切相关但范围不同，它全面关注发电资产和分布式能源资源，如风力发电场和发电厂。
具体而言，能源公用事业行业正持续聚焦于环境、社会和治理 (ESG) 目标、电网弹性以及在未来 25 年内实现碳中和。这一转型需要更全面的电网资产管理方法，并为所有运营创建一个统一的可视化平台。
公用事业团队面临基础设施老化、维护计划变动以及严格的合规要求。公用事业资产管理解决方案帮助团队做出更具战略性的决策，这些决策直接影响运营预算、资本规划和维护。
此外，非计划停机对企业的收入和声誉会造成直接的负面影响。公用事业资产健康对于在高风险、老化的设备发生故障前将其识别出来至关重要。预测性维护和预防性维护策略正在推动现代公用事业资产管理。
该方法利用历史数据和实时数据来维护物理基础设施，并 进行长期基础设施预测。通过将被动维修转变为预测性策略，供应商能够充分利用其资产库存并最大化资产使用寿命。
公用事业供应商在环境、安全和运营领域面临着严格的合规标准。公用事业资产管理软件和工具可以自动提醒供应商相关法规和标准，帮助他们避免罚款或违规。
公用事业资产管理由几个关键组成部分构成：
公用事业涵盖一系列资产，并需要采用不同的方法来维护物理基础设施。
供水和污水处理公用事业，如水处理厂、配水管道和水库，需要密切监督。资产管理可以确保水处理设施符合安全法规，并实时检测泄漏。
资产管理系统对供水和污水处理功能尤为重要，因为它们持续运行，容错空间很小。水务公用事业的方法是依靠历史数据和实时监控驱动的主动维护策略。
发电设施、变电站、输电塔和智能电网控制系统是必须管理的电力公用事业类型的示例。电力公用事业为家庭、企业和工业运营供电，因此至关重要。
资产管理解决方案 通过 高级计量基础设施 帮助管理复杂的电网基础设施，并准确预测电力需求，从而推动更具战略性的资源分配和风险管理。
燃气公用事业是指向住宅、商业和工业场所供应天然气。燃气公用事业在能源行业中占很大比重，重点关注燃气供应安全和法规合规。
燃气是一种棘手的公用事业，因为燃气管道对日常生活至关重要。资产管理流程可通过全面的分配和管理系统，确保燃气供需平衡。
废物管理行业备受瞩目且必不可少。 大多数人都对“垃圾日”有同感，或者都有某种将废物从家中清除的机制。
废物管理行业对大城市的环境保护、公共卫生和城市管理至关重要。该行业包括废物收集、输送和分配、回收利用和处置。监管机构正在收紧环境标准，垃圾填埋场管理日益复杂，需要稳健的预防性维护方法。
可再生能源公用事业是指嵌入现有能源供应中的物理能源设施——如风力涡轮机或太阳能电池板。这些可再生能源公用事业从太阳能、风能和水力发电等自然来源中获取能源。
可再生物理资产需要特定的维护策略，要考虑到地处偏远和暴露于自然环境的因素。该行业依赖于资产性能优化、容量规划和能源产量预测。
公用事业对日常生活至关重要。 大多数人会在停电时立即注意到。 大多数人会在停电时立即注意到，并且能识别出燃气灶点不着火时发出的声音。公用事业基础设施至关重要，不仅要帮助确保灯一直亮着，还要确保垃圾得到清运，家庭拥有安全的饮用水。
橡树岭国家实验室的研究发现，仅 2024 年，重大停电就给美国电力用户造成了 1210 亿美元的损失。这一数字较该研究往年报告的数据急剧上升。
另外，西门子 2024 年的《停机真实成本》报告 估计，全球最大的 500 家公司每年因非计划停机损失近 1.4 万亿美元。这一年度停机成本相当于其收入的 11%。
公用事业的关键性也带来了一些显著的挑战。全面的公用事业资产管理战略将有助于缓解这些持续存在的难题：
公用事业资产及其管理方法取决于资产的类型、规模和范围。然而，可以遵循一些通用的最佳实践。
有多种工具和技术支持公用事业资产管理。具体类型将取决于资产和运营需求：
借助人工智能驱动的洞察与自动化技术，对您的资产进行管理、维护与优化。
使用 AI 和数据洞察分析自始至终优化资产性能。
借助人工智能驱动的战略规划与转型方案，将可持续发展目标转化为实际行动。