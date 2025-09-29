什么是基础设施资产管理？

基础设施资产管理 (IAM) 是一个综合的、多学科的资产管理系统，用于维护公共基础设施系统，如污水处理厂、电信网络、下水管道、道路、公用事业电网、桥梁和铁路。IAM 是对关键基础设施和实物资产从设计到退役/处置的整个生命周期进行管理的过程。

仅在 2022 年，美国就在基础设施项目上花费了 360 多亿美元，向各州政府转账 945 亿美元。1从我们行驶的道路和桥梁，到为我们的家庭和工作场所供电的电力网络，基础设施对日常生活至关重要。如果管理不当，可能会出现服务中断，甚至出现导致人员伤亡和/或财产损失的灾难性故障，后果非常严重且代价高昂。

但 IAM 不仅仅是维护和修复资产。它还通过鼓励实施战略决策和有针对性的风险管理举措，使组织能够优化资产和服务产品。通过战略性和系统性地管理基础设施资产，组织可以改善服务交付、延长资产寿命、降低生命周期成本并最大限度地减少与资产故障相关的风险。
IAM 的关键要素

基础设施资产管理流程是一个由组件和实践组成的复杂生态系统，包括：

  • 资产清单：在执行资产管理计划时，必须编制所有基础设施资产的全面清单。这包括有关资产位置、使用年限、状况、容量和其他重要特征的信息。
  • 状态评估：状态评估是对资产现状进行评估的系统过程。维护团队利用这些信息来预测资产何时需要修复或更换，这对有效规划和编制预算至关重要。
  • 服务级别 (LOS)：资产的性能要求称为“服务级别”。LOS 可以基于资产所提供服务的质量、数量、可靠性和（或）响应速度来确定。
  • 生命周期成本计算：生命周期成本计算核算基础设施投资在其生命周期内的所有相关成本，包括规划、设计、建设、运营、维护、修复和处置成本。
  • 风险管理：IAM 中的风险管理包括识别和评估与基础设施资产故障相关的风险。一旦确定了风险，维护团队就可以制定管理风险的策略。
  • 长期财务规划：许多基础设施资产的使用寿命可以持续数十年。因此，IAM 需要长期的财务规划，以确保有必要的资源用于基础设施资产的运营、维护和更换。
IAM 的生命周期

当然，资产管理策略因组织而异，具体取决于每个设施的独特需求。不过，IAM 生命周期大致包括七个步骤：

 1. 规划

IAM 流程首先要确定资产需求（如新增资产的需求和/或资产更换），同时牢记组织的战略目标以及资产将如何为其服务。规划阶段还包括成本效益分析、可行性研究和制定初步资产设计。 

 2. 设计和采购

IAM 生命周期的下一步是设计资产并采购构建资产所需的资源。这应包括制定详细的设计和规格，确定所有必要的材料和资源，找到这些资源并制定详细的成本估算。  

 3. 建造或收购

在这一阶段，企业通过实施前一阶段的设计计划和规格，建造或购置资产。此阶段还包括测试资产以确保其满足设计规范和组织需求。

 4. 运营

一旦资产建成并安装完毕，就会进入运行阶段，用于其预期目的。组织应定期进行资产监控，以确保资产在其整个生命周期内按预期运行。

 5. 维护和升级

维护资产是 IAM 生命周期的重要组成部分。维护是一个持续的过程，包括定期的预防性维护，以保持资产的高效运行；被动式维护，以修复意外出现的任何问题；升级和改进，以提高资产性能或延长资产寿命。

 6. 更新/更换

每一项资产最终都会达到其使用寿命。随着时间的推移，资产的有效性会降低，甚至被淘汰。发生这种情况时，要么对资产进行更新（对资产进行重大修复或翻新以延长其使用寿命），要么进行更换（涉及安全拆除和处置旧资产并安装新资产）。

 7. 审查和审计

IAM 流程的最后阶段包括审查和审计整个流程，以确定任何需要改进的地方，确保持续优化 IAM 生命周期。
IAM 用例

公共部门和私营部门等各领域中，各行各业的组织都依赖 IAM 来最大限度地利用基础设施资产。一些值得注意的 IAM 用例包括：
直辖市和城市

城市和市政当局负责大量的公共工程资产，包括道路、桥梁、公共房地产、公园、供水和排污系统等等。他们使用 IAM 系统化地管理这些资产。例如，城市可以使用 IAM，根据道路状况、交通流量和可用预算等因素确定道路维修的优先顺序，确保首先完成最紧急的维修。随着气候变化导致人口开始转移和迁移，IAM 还可以帮助国家和地方政府实施可持续发展举措。
公用事业

公用事业公司管理着广泛的基础设施网络，提供电力、天然气和水等基本服务。他们依靠 IAM 来确保可靠的公用事业服务并最大限度地减少中断和停机时间。自来水公司可以使用 IAM 来预测供水管道何时可能出现故障，并安排预防性维护，以避免造成破坏性的、代价高昂的供水中断。
运输机构

运输机构管理公路、铁路、机场和海港。这些组织使用 IAM 来维护资产并确保安全、高效的运输。例如，在高速公路系统中，IAM 可以帮助管理从路面状况、标志牌和安全屏障功能到休息站效率等各个方面。
能源行业

在能源领域，IAM 在管理发电厂、风力涡轮机、太阳能电池板以及输配电网络等资产方面发挥着不可或缺的作用。例如，预测性维护（IAM 的关键组成部分）可以帮助能源公司预测并减少能源生产和传输基础设施的故障。通过在潜在问题发生之前就加以识别，公司可以避免停电，并确保向相关单位和人员提供可靠的能源供应。
医疗设施

医院和诊所等医疗机构依靠基础设施来提供关键服务。这不仅包括建筑本身，还包括医务和行政人员使用复杂的医疗设备、暖通空调系统以及 IT 网络。使用 IAM，这些组织可以确保资产的可靠性和可用性，从而改善患者护理和医疗效果。
教育机构

学校、学院和大学拥有并经营广泛的资产，从教室、实验室到图书馆和体育设施。这些机构利用 IAM 来确保这些设施的安全和良好维护，为学习和活动提供有利的环境。借助有效的 IAM，学校就可以规划未来的容量需求，管理维护和修复计划以尽量减少中断，并确保符合安全和其他监管标准。
数据中心

在安放公司 IT 基础设施的数据中心，实施 IAM 计划也能带来好处。管理服务器、存储设备、网络设备以及电源和冷却系统等资产对于这些设施的性能至关重要。数据中心可以利用 IAM 实时监控数据资产的状况，并帮助管理人员优化连接和资产使用。
废物管理设施

废物管理设施（如垃圾填埋场、回收中心和废物发电厂）利用基础设施资产来处理和加工废物。IAM 可以帮助这些设施优化资产、管理风险、遵守法规并确保废物管理实践的可持续性和环境安全。
IAM 的未来

展望未来，人工智能机器学习物联网等工业 4.0 技术以及流程创新将对资产管理实践产生深远影响，使流程自动化和标准化成为行业常态。

先进的技术可以帮助 IAM 的各个方面实现自动化和功能增强。例如，地理信息系统 (GIS) 捕获、存储、分析和可视化地理空间数据（例如，地图、卫星图像、航空照片、测绘数据等）。将 GIS 与 IAM 系统集成，可为资产数据添加空间背景信息，帮助管理人员更好地了解资产、资产位置及其周围环境之间的关系。

此外，世界各国和地区（如澳大利亚、加拿大、新西兰和英国等）已开始采用国际标准和最佳实践来进行有效的资产管理。例如，ISO 55000 系列为资产管理流程提供了指南和框架，帮助世界各地的组织建立一致有效的 IAM 实践。

IAM 对于确保可持续、高效地使用基础设施资产至关重要。而这一领域将变得更加复杂，从而为更智能、更有弹性的基础设施系统铺平道路，使其在未来为我们服务。
