基础设施资产管理 (IAM) 是一个综合的、多学科的资产管理系统，用于维护公共基础设施系统，如污水处理厂、电信网络、下水管道、道路、公用事业电网、桥梁和铁路。IAM 是对关键基础设施和实物资产从设计到退役/处置的整个生命周期进行管理的过程。
仅在 2022 年，美国就在基础设施项目上花费了 360 多亿美元，向各州政府转账 945 亿美元。1从我们行驶的道路和桥梁，到为我们的家庭和工作场所供电的电力网络，基础设施对日常生活至关重要。如果管理不当，可能会出现服务中断，甚至出现导致人员伤亡和/或财产损失的灾难性故障，后果非常严重且代价高昂。
但 IAM 不仅仅是维护和修复资产。它还通过鼓励实施战略决策和有针对性的风险管理举措，使组织能够优化资产和服务产品。通过战略性和系统性地管理基础设施资产，组织可以改善服务交付、延长资产寿命、降低生命周期成本并最大限度地减少与资产故障相关的风险。
基础设施资产管理流程是一个由组件和实践组成的复杂生态系统，包括：
当然，资产管理策略因组织而异，具体取决于每个设施的独特需求。不过，IAM 生命周期大致包括七个步骤：
IAM 流程首先要确定资产需求（如新增资产的需求和/或资产更换），同时牢记组织的战略目标以及资产将如何为其服务。规划阶段还包括成本效益分析、可行性研究和制定初步资产设计。
IAM 生命周期的下一步是设计资产并采购构建资产所需的资源。这应包括制定详细的设计和规格，确定所有必要的材料和资源，找到这些资源并制定详细的成本估算。
在这一阶段，企业通过实施前一阶段的设计计划和规格，建造或购置资产。此阶段还包括测试资产以确保其满足设计规范和组织需求。
一旦资产建成并安装完毕，就会进入运行阶段，用于其预期目的。组织应定期进行资产监控，以确保资产在其整个生命周期内按预期运行。
维护资产是 IAM 生命周期的重要组成部分。维护是一个持续的过程，包括定期的预防性维护，以保持资产的高效运行；被动式维护，以修复意外出现的任何问题；升级和改进，以提高资产性能或延长资产寿命。
每一项资产最终都会达到其使用寿命。随着时间的推移，资产的有效性会降低，甚至被淘汰。发生这种情况时，要么对资产进行更新（对资产进行重大修复或翻新以延长其使用寿命），要么进行更换（涉及安全拆除和处置旧资产并安装新资产）。
IAM 流程的最后阶段包括审查和审计整个流程，以确定任何需要改进的地方，确保持续优化 IAM 生命周期。
公共部门和私营部门等各领域中，各行各业的组织都依赖 IAM 来最大限度地利用基础设施资产。一些值得注意的 IAM 用例包括：
城市和市政当局负责大量的公共工程资产，包括道路、桥梁、公共房地产、公园、供水和排污系统等等。他们使用 IAM 系统化地管理这些资产。例如，城市可以使用 IAM，根据道路状况、交通流量和可用预算等因素确定道路维修的优先顺序，确保首先完成最紧急的维修。随着气候变化导致人口开始转移和迁移，IAM 还可以帮助国家和地方政府实施可持续发展举措。
公用事业公司管理着广泛的基础设施网络，提供电力、天然气和水等基本服务。他们依靠 IAM 来确保可靠的公用事业服务并最大限度地减少中断和停机时间。自来水公司可以使用 IAM 来预测供水管道何时可能出现故障，并安排预防性维护，以避免造成破坏性的、代价高昂的供水中断。
运输机构管理公路、铁路、机场和海港。这些组织使用 IAM 来维护资产并确保安全、高效的运输。例如，在高速公路系统中，IAM 可以帮助管理从路面状况、标志牌和安全屏障功能到休息站效率等各个方面。
在能源领域，IAM 在管理发电厂、风力涡轮机、太阳能电池板以及输配电网络等资产方面发挥着不可或缺的作用。例如，预测性维护（IAM 的关键组成部分）可以帮助能源公司预测并减少能源生产和传输基础设施的故障。通过在潜在问题发生之前就加以识别，公司可以避免停电，并确保向相关单位和人员提供可靠的能源供应。
医院和诊所等医疗机构依靠基础设施来提供关键服务。这不仅包括建筑本身，还包括医务和行政人员使用复杂的医疗设备、暖通空调系统以及 IT 网络。使用 IAM，这些组织可以确保资产的可靠性和可用性，从而改善患者护理和医疗效果。
学校、学院和大学拥有并经营广泛的资产，从教室、实验室到图书馆和体育设施。这些机构利用 IAM 来确保这些设施的安全和良好维护，为学习和活动提供有利的环境。借助有效的 IAM，学校就可以规划未来的容量需求，管理维护和修复计划以尽量减少中断，并确保符合安全和其他监管标准。
在安放公司 IT 基础设施的数据中心，实施 IAM 计划也能带来好处。管理服务器、存储设备、网络设备以及电源和冷却系统等资产对于这些设施的性能至关重要。数据中心可以利用 IAM 实时监控数据资产的状况，并帮助管理人员优化连接和资产使用。
废物管理设施（如垃圾填埋场、回收中心和废物发电厂）利用基础设施资产来处理和加工废物。IAM 可以帮助这些设施优化资产、管理风险、遵守法规并确保废物管理实践的可持续性和环境安全。
展望未来，人工智能、机器学习和物联网等工业 4.0 技术以及流程创新将对资产管理实践产生深远影响，使流程自动化和标准化成为行业常态。
先进的技术可以帮助 IAM 的各个方面实现自动化和功能增强。例如，地理信息系统 (GIS) 捕获、存储、分析和可视化地理空间数据（例如，地图、卫星图像、航空照片、测绘数据等）。将 GIS 与 IAM 系统集成，可为资产数据添加空间背景信息，帮助管理人员更好地了解资产、资产位置及其周围环境之间的关系。
此外，世界各国和地区（如澳大利亚、加拿大、新西兰和英国等）已开始采用国际标准和最佳实践来进行有效的资产管理。例如，ISO 55000 系列为资产管理流程提供了指南和框架，帮助世界各地的组织建立一致有效的 IAM 实践。
IAM 对于确保可持续、高效地使用基础设施资产至关重要。而这一领域将变得更加复杂，从而为更智能、更有弹性的基础设施系统铺平道路，使其在未来为我们服务。
