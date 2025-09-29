基础设施资产管理 (IAM) 是一个综合的、多学科的资产管理系统，用于维护公共基础设施系统，如污水处理厂、电信网络、下水管道、道路、公用事业电网、桥梁和铁路。IAM 是对关键基础设施和实物资产从设计到退役/处置的整个生命周期进行管理的过程。

仅在 2022 年，美国就在基础设施项目上花费了 360 多亿美元，向各州政府转账 945 亿美元。1从我们行驶的道路和桥梁，到为我们的家庭和工作场所供电的电力网络，基础设施对日常生活至关重要。如果管理不当，可能会出现服务中断，甚至出现导致人员伤亡和/或财产损失的灾难性故障，后果非常严重且代价高昂。

但 IAM 不仅仅是维护和修复资产。它还通过鼓励实施战略决策和有针对性的风险管理举措，使组织能够优化资产和服务产品。通过战略性和系统性地管理基础设施资产，组织可以改善服务交付、延长资产寿命、降低生命周期成本并最大限度地减少与资产故障相关的风险。