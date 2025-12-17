能源资产管理 (EAM) 是指对组织的能源相关资产进行维护、监测和优化。EAM 致力于延长资产性能寿命，同时提升运营效率并降低运营成本。
EAM 资产可涵盖广泛的基础设施，包括发电厂、可再生能源设施、电网、发电机与涡轮机、变压器、电力线与变电站、电池系统等诸多领域。
尽管所有企业都在某种程度上依赖能源，但 EAM 主要属于在商业或工业层面处理能源业务的企业的范畴。
对这些企业而言，能源即是其核心业务——无论是向庞大用户网络发电供电的公用事业公司，为新建筑精心规划能源基础设施设计的工程企业，还是通过大规模运营风力涡轮机实现可持续发展目标的可再生能源开发商。
有效的能源资产管理取决于能源相关物理资产在其全生命周期的成功维护——从最初采购实施到最终更换拆除。
EAM 通过整合多种活动来实现全面、端到端的资产管控。
维护所有能源基础设施的详细清单与技术规格。
通过持续监测资产以确保其正常运转，建立并保持较好的运营效能。企业通过部署传感器形式的物联网 (IoT) 技术，实时获取资产性能数据。
运用 数据管理优化业务流程日常运作、维护计划及资产升级的决策制定。旨在确保设备较长的运行时间与较小的中断概率。
将 资产全生命周期管理 与财务管理相结合。两种管理方式均关注资产的端到端完整生命周期，并聚焦如何提升能源资产的投资回报率 (ROI)。
电力是现代生活的核心。若对此存疑，不妨忽略您的电费账单。而后您会发现，一旦电力中断，生活将瞬间倒退至中世纪。
可以说电力如今对于维持人类生存的重要性已不亚于氧气与水，这并非夸张之言。正因电力是维系世界运转的关键要素，能源行业无疑具备可观的盈利能力和稳健的财务表现。
究竟多具盈利潜力？2025 年 6 月，国际能源署 (IEA) 发布最新 《世界能源投资报告》。 该报告 预测 2025 年能源行业资本投资将达到或突破 3.3 万亿美元。其中约 2.2 万亿美元将专项投入清洁能源、可再生能源资产以及电网和储能解决方案。
IEA 专家预计另一半资金（1.1 万亿美元）将投向石油、煤炭和天然气等化石燃料领域。
任何能吸引数万亿美元投资的行业，都已彰显其显著的财务可行性。然而，尽管能源行业可能充斥着投资与利润，它仍无法规避紧迫而严峻的挑战，其中若干挑战更可能引发能源行业的根本性变革。
这些挑战凸显了能源资产管理的重要性。
随着人类创造出更多需要电力的设备装置，能源需求持续攀升。IEA 报告指出电力需求年增长率约为 4%。
电力驱动着办公室、住宅、通信设备以及日益增多的交通工具。全球人口激增加剧了这一问题，不断催生新一代电力用户。公用事业供应商必须持续提升能源产能，满足日益增长的需求。
全球存在诸多单独行动或与犯罪组织甚至国家支持恐怖势力勾结的恶意行为者。一种普遍认知是，攻击国家电力系统是在社会制造混乱与大规模破坏的有效手段。这些攻击手段多样，既包括直接的破坏或蓄意毁坏行为，也涉及利用计算机技术夺取电网控制权并迅速使其瘫痪。
今后，保护能源资产免受中断和恶意干扰需要持续实时监测与强化网络安全，同时加强保护此类资产的实体安防措施。
能源市场是全球相当具有盈利性的市场之一，但巨额利润潜力往往伴随着深水金融领域的相关风险。
能源市场可能瞬息万变，能在微秒间创造或摧毁财富。此外，地缘政治事件（如战争）与经济状况（如供应链中断）持续影响能源价格。如此剧烈的市场波动常使制定精准市场预测甚至做出充分知情的资产决策变得困难重重。
随着全球能源需求攀升且不见上限，我们不得不权衡满足能源需求的可行方案。与此同时，先进国家也在努力推广清洁能源使用。但仅有一种清洁能源能够产生所需规模的电力：核能。
要匹配核电站的发电量，需要串联多个风力或太阳能发电厂并建立充足的储能设施。这些资产可在风力或阳光不足时投入使用。
核能应用的核心问题在于其整体安全性不足，美国、俄罗斯和日本发生的灾难性核事故已证明了这一点。核能带来的回报是巨大的——但其风险也同样巨大。
能源驱动着世界工厂，在深夜里点亮我们的世界，并赋予帝国力量。万物运转皆依赖能源；缺少能源则万事难行。各国为争夺能源控制权而发动战争。失去能源供应的国家终将战败。这并非夸张——而是历史事实。
真实案例：能源曾决定世界命运。二战后期，盟军轰炸摧毁德国炼油厂与汽油生产设施后，德国实际上已耗尽燃油。很快其装甲武器因缺乏动力而瘫痪——凶猛的德国战争机器最终停滞在坦克履带上。
与此同时，在世界的另一端，太平洋战争随着首批原子武器的爆炸达到高潮，这标志着人类历史上非常有威力的能量释放。（投掷在日本的原子弹产生巨大爆炸当量。广岛原子弹相当于 1.5 万吨 TNT，长崎原子弹相当于 2.1 万吨 TNT。）
能源以两种截然不同的方式终结了历史上非常血腥的冲突。前者展现了能源匮乏导致的后果。后者则深刻揭示了释放近乎难以想象的能量时会发生什么。
时间快进 80 年。如今，能源仍是许多国际冲突的根源，其中大多涉及能源储量丰富地区的领土争端。这种状况很可能将持续下去。
为何如此？ 因为尽管存在清洁能源替代方案，现代世界仍无法获得充足能源。此外，部分国家既不愿转型为清洁能源使用者，也未做好转型准备。他们不愿被迫进行清洁能源使用所必需的昂贵基础设施改造。
与此同时，全球电力需求持续攀升——每年增长 4%——这种全球趋势短期内不会改变。
有效的能源资产管理能确保可靠能源供应、降低成本、提升可持续性，并延长公用事业、工业设施或商业建筑等昂贵基础设施的使用寿命。
