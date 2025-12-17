电力是现代生活的核心。若对此存疑，不妨忽略您的电费账单。而后您会发现，一旦电力中断，生活将瞬间倒退至中世纪。

可以说电力如今对于维持人类生存的重要性已不亚于氧气与水，这并非夸张之言。正因电力是维系世界运转的关键要素，能源行业无疑具备可观的盈利能力和稳健的财务表现。

究竟多具盈利潜力？2025 年 6 月，国际能源署 (IEA) 发布最新 《世界能源投资报告》。 该报告 预测 2025 年能源行业资本投资将达到或突破 3.3 万亿美元。其中约 2.2 万亿美元将专项投入清洁能源、可再生能源资产以及电网和储能解决方案。

IEA 专家预计另一半资金（1.1 万亿美元）将投向石油、煤炭和天然气等化石燃料领域。

任何能吸引数万亿美元投资的行业，都已彰显其显著的财务可行性。然而，尽管能源行业可能充斥着投资与利润，它仍无法规避紧迫而严峻的挑战，其中若干挑战更可能引发能源行业的根本性变革。

这些挑战凸显了能源资产管理的重要性。