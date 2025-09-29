由于我们对高效、低成本、环境可持续能源的需求不断增长以及智能技术的普及，高级计量基础设施 (AMI) 已成为更广泛发展中的关键技术便不足为奇。

AMI 是一种集成式固定网络系统，可实现公用事业公司和客户之间的双向通信。该系统可收集、存储、分析和呈现能源使用数据，以便公用事业公司实时监控电力、燃气和水的使用情况。

AMI 可帮助公用事业公司收集各类数据，包括篡改指示、定距数据、停电详细信息和电力质量，以及针对电表端点的特定高级功能。

例如，水务公司依靠 AMI 仪表来提供全面的流量数据。如果该数据表明出现过度用水模式，则可能表明存在泄漏，于是公司便可通知客户和/或进行必要的维修作业。

与传统的自动抄表 (AMR) 不同，AMI 的双向通信模型可实现更全面的数据收集，并帮助公司远程管理电表功能。在此，我们将讨论 AMI 系统的工作原理以及公司如何利用它们实现更高效、可持续的公用事业运营。