由于多种因素共同作用，2026 年成为电网弹性的关键一年。电气化程度提高、数据中心建设以及经济增长导致需求激增。与此同时，老化的基础设施和与气候变化相关的自然灾害频发，阻碍了电网满足更高需求的能力。

通过先进技术升级（例如使用可再生能源和核能的可持续性计划）来改造电网并非没有挑战。两者都是资本密集型的，且将可再生能源整合到传统基础设施中在物流上也十分复杂。

与间歇性可再生能源不同，核电站可以连续运行，对短期天气变化的敏感度较低。然而，核能的安全性及其他问题仍存在持续争议。

在长期能源来源投入使用之前，需要短期的弹性解决方案来应对 2026 年的挑战。