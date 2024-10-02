从历史上看，能源转型由创新和必要性推动产生。例如，工业化推动了从燃烧木材到燃烧煤的转变，而内燃机和燃气动力汽车的生产加速了世界对石油的依赖。

20 世纪 70 年代，石油危机和能源价格飙升促使人们对可再生能源产生了浓厚兴趣：可再生能源的补充速度快于使用速度。后来，人们对气候变化及其人为原因（即化石燃料燃烧释放的温室气体 (GHG)）的认识不断提高，这增加了采用可再生能源解决方案和改造能源行业的运动的紧迫性。