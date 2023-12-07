从最简单的形式来看，寻购是一个寻求最佳价值的交易过程，通常由以最低价格提供商品和服务的供应商提供。或者，在评估潜在供应商时，战略寻购会考虑公司的需求和长期目标。在战略寻购中，组织通常会利用采购活动的数据来制定反映全局态势的寻购策略。

根据战略寻购思维，价格最低的供应商不一定是最佳选择。寻购团队可能还会考虑质量、信誉和服务等因素。他们还会考虑与首选供应商建立长期合作关系如何加强和简化整个供应链，推进可持续发展目标并最大限度地节省成本。

战术寻购与战略寻购类似，但侧重于短期目标和不太复杂的即时需求，而非长期目标。战略寻购是一个持续的过程，需要不断评估和调整寻购活动。例如，在流感季节选择清洁用品供应商属于战术寻购，而为核心产品线的关键组件选择供应商则属于战略寻购。