寻购是识别、评估和选择供应商以提供商品和服务的过程。如果从战术和战略的角度加以应用，寻购活动可以对企业商品和服务的成本、质量和可用性产生重大影响。
根据一些供应链权威机构的说法，有十几种寻购类型，但最常见的有以下几种：
外包是指利用国内外第三方供应商开展活动，或提供通常由内部人员提供的商品或服务。
内包是使用内部资源来开展供应链活动。这通常是一种降低成本的策略，与外包正好相反。
就近寻购也称为近岸外包，涉及将寻购活动转移到离商品或服务销售地更近的地方。这有助于降低运输成本，缩短交货周期。
单供源寻购是指所有材料、商品和服务仅选择一个供应商。这可以利用独特的材料打造独一无二的产品，并减少合同谈判和供应商选择所花费的时间。
全球寻购是指从国际市场的供应商处采购商品或服务。这为企业提供了机会来获得低成本资源，以及在其所在地区可能无法获取的技能。
合资企业是指与一个或多个企业共享资源和优势的合作伙伴关系。这可以增加供应商的议价能力，并限制供应链风险。
从最简单的形式来看，寻购是一个寻求最佳价值的交易过程，通常由以最低价格提供商品和服务的供应商提供。或者，在评估潜在供应商时，战略寻购会考虑公司的需求和长期目标。在战略寻购中，组织通常会利用采购活动的数据来制定反映全局态势的寻购策略。
根据战略寻购思维，价格最低的供应商不一定是最佳选择。寻购团队可能还会考虑质量、信誉和服务等因素。他们还会考虑与首选供应商建立长期合作关系如何加强和简化整个供应链，推进可持续发展目标并最大限度地节省成本。
战术寻购与战略寻购类似，但侧重于短期目标和不太复杂的即时需求，而非长期目标。战略寻购是一个持续的过程，需要不断评估和调整寻购活动。例如，在流感季节选择清洁用品供应商属于战术寻购，而为核心产品线的关键组件选择供应商则属于战略寻购。
战略寻购有助于企业获得竞争优势：以最优惠的价格为客户提供优质的产品和服务。
通过审慎和战略性地选择供应商，组织通常可以通过协商得到带有更有利的定价和付款条件（如批量定价和降低费用）的长期合同。产品或服务价格降低，面向客户的价格也会随之降低，从而使企业保持竞争力。
向经过深入研究的顶级供应商寻购，可以获得更高质量的产品和服务。有了更好的原材料，才能生产出性能优越、使用寿命更长的高价值产品。这可以帮助企业满足客户期望，激发忠诚度并提高品牌声誉。
对优质供应商广泛生态系统的均衡依赖可降低风险。凭借多元化的供应商组合，企业可以避免因政治动荡和恶劣天气事件等各种因素造成的供应链中断所带来的延误、取消和价格波动。
企业可以对每个供应商进行全面审核，确保他们的可持续发展做法与自己保持一致。这有助于推进企业自身的可持续发展目标，并减少供应链对环境的整体影响。
负责任寻购会考虑所有寻购活动和供应商对社会、经济和环境的影响。它是“三重底线”概念的核心；该概念认为不能仅以财务收益来衡量业务成果，而是还需要考虑人类和地球的福祉。实行负责任寻购的企业要对整个产品生命周期中发生的事情负责，包括碳排放和工人权利。负责任的寻购旨在减少潜在危害并增加积极影响。
可持续商业实践对当今的客户和投资者至关重要。半数消费者愿意为可持续产品或品牌支付更多费用。目标驱动型消费者如今是最大的细分市场 (44%)，他们根据与自身价值观的契合程度来选择产品和品牌。第三方可持续发展认证，例如共益企业地位或雨林联盟认证，通常被用作面向客户的负责任寻购指标。
供应链战略日益反映了这种对可持续发展的渴望：根据 2022 年的一项研究，52% 的首席供应链官 (CSCO) 正在更加积极地实现碳中和。1负责任寻购可以被视为实现这一目标的基础步骤。
负责任寻购对于遵循全新和现有的立法也至关重要，这些立法要求企业的环境、社会和治理 (ESG) 工作和举措的影响保持透明度。例如，欧盟 (EU) 企业可持续发展报告指令 (CSRD) 将要求企业披露其尽职调查流程，以识别和减轻其价值链和供应链中的社会与环境影响。
企业制定寻购策略的方式因公司规模、业务目标和行业而异。但是，有效的寻购策略通常包含下列五个步骤：
1. 设定目标。常见的第一步包括确定具体目标和 KPI。
这些目标可包括削减成本、提高产品质量或管理供应商风险。
2. 分析当前的寻购活动。接下来，采购团队可能会选择查看历史寻购和业务流程数据，以确定需要改进的领域，仔细研究供应商绩效，或者了解可以削减哪些方面的低效支出。
3. 评估市场。市场调研和竞争对手数据对于做出战略性寻购决策至关重要。与消费者习惯、行业趋势、最佳实践以及经济和地缘政治因素相关的信息有助于企业了解自身在市场中的地位。
4. 审核和选择供应商。建立评估和选择供应商的流程是关键的一步。考虑供应商的质量、财务可靠性、价值和文化一致性，以及长期合作的潜力。团队可以结合使用供应商面谈、招标书 (RFP)、询价书 (RFQ)、记分卡等方法来帮助选择。
5. 持续评估供应商绩效。优秀的战略寻购计划并不止于签订合同。应通过定期审核、KPI 监控、供应商关系管理和收集反馈持续进行绩效分析，以确保长期成功。然后根据需要进行调整，从而与第一步中设定的目标保持一致。
我们的 AI 专家每周都会提供有关最新 AI 新闻、趋势、创新及其对业务的影响的洞察分析，让您保持领先地位。
通过 CEO 的自述了解他们对可持续发展的看法，以及他们如何将可持续发展融入其业务当中。
了解为什么 89% 的高管报告称，自动化领域的关键投资将包括生成式 AI 功能。
了解这家零售商如何加快推出新电子商务履行和实时库存管理功能。
1 IBV 2022 年 CSCO 研究，未发表数据