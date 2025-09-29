三重底线分为三个 P，帮助组织更好地可视化和整合整个企业的可持续实践。具体而言，指的是：

人类

这包括企业对所有利益相关者的社会影响，以及企业如何为他们自身和子孙后代创造价值。这包括客户、企业运营所在的更大社区、员工、供应链合作伙伴和供应商。这一底线与企业社会责任 (CSR) 密切相关，其中包括促进企业内外部社会公平的人力资本举措。

地球

这是企业对自然环境和生态系统的影响，目标是尽量减少危害，获得最大收益。衡量这条底线通常比人类和利润这两项需要更多的精力。 它可能会鼓励产品生命周期评估等举措以及减少温室气体排放的更好策略。

利润

这条底线也被称为“繁荣 (prosperity)”，侧重于企业的整体经济影响。 这经常被误解为或仅限于内部利润的传统会计定义。然而，在这种情况下，利润或繁荣反映了社会从组织的商业战略中获得的经济效益，例如负责任的纳税和创造就业机会。