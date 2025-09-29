什么是三重底线？

发布日期： 2023 年 12 月 1 日
撰稿人：Alexandra Jonker
什么是三重底线？

三重底线 (TBL) 是一个可持续发展框架，围绕三个 P 展开：人类 (people)、地球 (planet) 和利润 (profit)。各组织充分发挥这三条底线的作用，更有可能对世界产生积极影响，同时提高财务绩效。

三重底线概念表明，不能仅用财务底线来衡量业务成果。 相反，他们还必须考虑人类和地球的福祉。这意味着采用 TBL 框架的组织要对所有利益相关者负责，而不仅仅是股东。
三个 P

三重底线分为三个 P，帮助组织更好地可视化和整合整个企业的可持续实践。具体而言，指的是：

人类

这包括企业对所有利益相关者的社会影响，以及企业如何为他们自身和子孙后代创造价值。这包括客户、企业运营所在的更大社区、员工、供应链合作伙伴和供应商。这一底线与企业社会责任 (CSR) 密切相关，其中包括促进企业内外部社会公平的人力资本举措。

地球

这是企业对自然环境和生态系统的影响，目标是尽量减少危害，获得最大收益。衡量这条底线通常比人类和利润这两项需要更多的精力。 它可能会鼓励产品生命周期评估等举措以及减少温室气体排放的更好策略。

利润

这条底线也被称为“繁荣 (prosperity)”，侧重于企业的整体经济影响。 这经常被误解为或仅限于内部利润的传统会计定义。然而，在这种情况下，利润或繁荣反映了社会从组织的商业战略中获得的经济效益，例如负责任的纳税和创造就业机会。
三重底线的历史

John Elkington 于 1994 年首次普及了“三重底线”一词，当时他要求企业将关注点从利润扩展到改善人类生存条件和地球健康。

有关三重底线的理念以及考虑社会和环境问题的必要性，请查阅下文讲述的可持续发展基准，例如道琼斯可持续发展指数 (DJSI) 和全球报告倡议组织 (GRI)。接下来是社会投资回报 (SROI)、全额成本会计、ESG 报告框架等会计策略。

但是，据 Elkington 所述，三重底线不应该成为一种会计框架或会计工具。相反，这是一种激发对资本主义保持批判性思维的方法，鼓励持久的制度变革。

Elkington 指出，除了一些早期采用者之外，许多商业领袖仍在努力推动人类和地球的发展，就犹如追逐利润那般。因此，他在 2018 年的《哈佛商业评论》文章中呼吁掀起 TBL 的“新浪潮”，从根本上推动其最初目的。1

如今，共益企业以 TBL 为核心，Elkington 认为这是该概念的“一线希望”。
为什么 TBL 很重要？

可持续商业实践对客户和投资者的吸引力与日俱增。 半数消费者愿意为可持续产品或可持续品牌支付溢价。 目标驱动型消费者如今是最大的细分市场 (44%)，他们根据自身价值观的契合程度来选择产品和品牌。此外，环境和社会影响立法正在全球范围内推进和采用，例如《企业可持续发展报告指令》 (CSRD)。

考虑三个 P 的商业模式可以帮助组织履行企业社会责任 (CSR)。企业社会责任加深了组织对有助于社会福祉的可持续实践和举措的认识。TBL 可以作为一种内部工具，让企业参与实现这些企业社会责任目标并将其纳入运营核心任务。然后，环境、社会和治理 (ESG) 指标等第三方衡量标准可以提供可量化的证据，证明其报告的成功。

三重底线框架也可以创造内部价值。具有基于价值的可持续业务实践的企业可以鼓励留住员工，降低风险（由于供应链的弹性），并降低生产和维护成本。
企业如何实施 TBL

组织在制定三重底线方法时，可以在三个 P 中分别考虑以下举措和策略：

人类

确保社会公平包括内部和外部实践。 可以很简单，就好比鼓励员工志愿服务的非营利组织建立伙伴关系；也可以很复杂，就像重新配置供应链以确保公平贸易行为。作为基准，试图在“人类”底线中遵循 TBL 框架的企业可能会通过采用公平的劳工实践和维护清洁安全的工作环境，确保不会利用与组织互动或受其影响的任何人力资本。

地球

即使是最小型的企业也可以做出改变，减少对环境的负面影响和气候变化的影响。例如，想方设法限制能源消耗或使用可再生能源来减少碳足迹并支持净零排放目标；通过简化流程和回收或改用符合道德标准的材料来减少浪费，所有这些都有助于提高组织的环境可持续性发展。

利润

经济底线考虑了组织有影响力的所有经济指标。联合国的可持续发展目标就是典型案例。 目标八旨在促进“持续、包容和可持续的经济增长、充分的生产性就业以及人人有体面工作”。2在组织层面，这包括确保内部和供应商的公平劳动实践，以及采取以发展为导向的政策，支持创造就业、创业和创新。
TBL 的影响

共益企业运动以 TBL 原则为基础。 经认证的共益企业是“全球包容、公平和再生经济运动的领导者”。3与其他企业认证不同，共益企业认证衡量的是公司的整体社会和环境影响。该认证可以帮助建立客户信任、吸引和留住员工以及吸引投资者。

为了获得认证，公司需要展示高标准的社会和环境绩效、利益相关者责任和透明度。然后，他们需要每三年进行一次相同的验证过程以重新认证。

在英国，社区利益公司 (CIC) 的建立旨在使社区而不是股东受益。政府将其视为社会企业，这意味着它们会帮助人们或社区。

要成为 CIC，企业必须出具一份社区利益声明，解释企业计划做什么；资产锁定，这是一种法律承诺，仅将资产用于社会目标，并限制其可以向股东支付的资金；制定宪法，最后得到社区利益公司监管机构的批准。 4

金融机构也在采用 TBL 方法。 三重底线是全球价值银行联盟 (GABV) 的核心，该联盟是一个由独立银行组成的国际网络，致力于实现经济、社会和环境的可持续发展。GABV 的部分主要目标是使银行业务更加透明，并扩大以价值观为基础的银行业务。
如何衡量三重底线？

用标准指标衡量社会和环境影响可能很困难。 例如，TBL 战略的影响包括员工和供应商关系、缴纳的税款、碳足迹、社区影响力等。

相反，一些企业可能会选择采用并专注于与其三重底线战略相一致的衡量标准，例如 ESG 报告框架。 此外，使用能够实现自动化、数据可见性、目标设定和跟踪以及价值链评估的工具可以帮助简化三重底线的量化。
