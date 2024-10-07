有哪些不同类型的寻购？

外包



外包是指利用国内外第三方供应商开展活动或提供通常由企业内部提供的商品或服务。公司通常将组织间相似的非核心任务和职能外包，例如，后台运营（会计、IT 和人力资源）和前台运营（销售、营销和客户支持）。外包的主要动机是节省成本；灵活地根据需要增加或缩减职能和商品或服务；以及增加获得特定技能或原材料的机会。

数字化转型的趋势使许多组织通过业务流程外包来加强其运营。这从根本上改变了外包市场。企业现在不再局限于离岸外包和劳动力套利，而是利用人工智能 (AI) 和 自动化来提高效率并实现流程现代化。

分包属于外包的范畴。它涉及将特定任务或职责外包给分包商或服务提供商。分包在更复杂的行业（例如，建筑）中很常见，并且通常是一种临时安排。

内包

最合适的供应商可能是内部供应商。内包利用内部资源（例如，特定人员或部门）来执行本可以外包或以前外包的任务。将任务和职能保留在内部可以带来竞争优势，因为组织可以在产品和服务方面获得更高一致性。

虽然内包通常是一种降低成本的策略，但内包还可以让组织更好地控制活动并加快其执行速度。这是因为组织内已经存在必要的资源；执行任务的任何员工都已经熟悉公司的文化、产品、服务和客户群，可能只需要一些培训或技能提升。但是，在某些情况下，内包模式可能会选择将新员工或流程融合到组织中来实现特定目标。

就近寻购

就近寻购也称为近岸外包，涉及将寻购活动转移到离商品或服务销售地更近的地方。这可以被视作一种替代的外包策略：虽然外包到遥远的国家可能会提供更便宜的劳动力成本，但管理物流更加困难且成本更高。外包到更近的地点，可以更轻松地管理合作伙伴关系，降低运输成本并缩短交货周期。在某些情况下，签约供应商可能仍在邻国运营，例如，一家美国公司将业务外包给墨西哥。

就近寻购还可以降低风险。例如，供应链中断很难预测。但是，由于工厂或仓库距离最终产品或服务的接收者较近，因此，在发生自然灾害或地缘政治动荡时，客户交付延迟或取消的可能性较小。

单供源寻购

单供寻购（或单一供应商）是指为所有原材料、商品和服务只选择一个供应商。这可以利用独特的材料打造独一无二的产品，并减少合同谈判和供应商选择所花费的时间。单供寻购还简化了供应链，组织能够更容易地确保产品质量并坚持道德寻购标准。

虽然单供寻购通常与单一寻购互换使用，但这两个术语是不同的：单供寻购是一种特定的寻购策略，企业只选择一个供应商，但有其他选择。而单一寻购策略是指某一特定产品或服务只有一个供应商的情况，企业没有其他选择。

全球寻购

全球寻购是指从全球市场的供应商处采购商品或服务。这为企业提供了低成本资源、税收减免等激励措施以及在其所在地区可能无法获得的技能。尽管全球寻购通常以印度、中国和东欧的外包服务为代表，但它并不等同于低成本国家寻购，因为后者依赖于较低的劳动力和生产成本。相比之下，在当地难以找到熟练工人时，公司可能会参与全球寻购，即使业务并没有因这种做法而节省成本。

如上所述，企业可利用全球寻购通过业务流程外包来获取先进的技能和技术。然而，新冠疫情大流行和最近的气候事件导致的供应链中断，展现了依赖远离运营地区的供应商、技能和合作伙伴所存在的风险。

合资企业

合资企业是组织之间为实现目标而建立的伙伴关系。通过合作、整合优势和资源，各组织可以比独立完成项目更快地取得更多成果。他们还可以通过共享劳动力和技能、技术和创新、营销和广告预算以及其他成熟的功能和流程（如制造或物流）来实现成本节约。例如，合资企业中的公司可以利用大型组织的规模经济来生产商品或服务，这种成本优势是小型公司无法获得的。在供应链方面，合资企业可以提高与供应商讨价还价的能力，同时限制风险。

对于与国外市场中的企业合作的组织来说，合资企业也提供了接触更广泛受众的机会。同样，与拥有良好声誉的品牌合作的企业，可以通过关联来提升自己的品牌。

垂直整合

垂直整合是指组织扩展自己的供应链运营而不是外包。垂直整合需要大量前期投资，但允许组织完全控制其供应链运营和生产流程。对于希望直接向客户销售而不是依赖分销商的制造商来说，这种情况很常见。

垂直整合分为后向融合和前向整合两个方向：

后向整合或上游整合是指，一家公司通过收购另一家公司或扩大自身业务，而成为用于生产自己的产品或服务的产品或服务的供应商。简而言之，后向整合可以消除中介机构，增强控制并加快增长。例如，Apple 公司现在制造自己的技术产品套件中使用的芯片。

前向整合或下游整合是指公司控制分销或后期生产流程。这样，企业将能够降低分销成本，并更好地控制销售商品或服务的方式。例如，鞋类品牌可能会绕过百货公司，在自己的零售店中销售产品，从而掌控产品销售的所有权。

专属服务公司

专属服务公司或专属中心由各组织在可能尚未开展业务的国家/地区（可能在海外市场）设立。这些中心的工人全职供职于公司。各组织通过他们生产的产品或提供的服务直接受益。

专属中心的优势包括，可以获得新的或更大的人才库、降低成本以及获得比传统外包更大的运营控制权（因此风险更小）。然而，由于专属中心需要大量前期投资，企业通常只在具有长期增长目标的地点设立此类中心。

战略寻购方法：道德、负责任和可持续的寻购

寻购策略有很多种类型。具体来说，战略寻购是一种采购策略，在评估潜在供应商时会考虑公司的长期目标和业务目标。实施战略寻购涉及考虑质量标准、供应商绩效、成本效益以及与优质供应商的长期合作伙伴关系如何加强和简化整个供应链。

战略寻购还考虑了可持续性发展和企业社会责任。在 IBM 最近的一项研究中，77％ 的受访消费者表示，从可持续或对环境负责的品牌购买商品很重要。

关注负责任寻购的企业在做出寻购决策时，需要考虑其寻购活动和供应商的社会、经济和环境影响。除了提高客户和利益相关者对透明度的要求之外，负责任的寻购对于遵守与组织的环境、社会和治理 (ESG) 工作和举措的影响有关的新旧法规（例如欧盟 (EU) 的企业可持续发展报告指令 (CSRD)）也至关重要。

各组织也可以将重点放在可持续寻购或可持续采购目标上，这些目标更加重视供应商的环境影响。其他公司可能会专注于自己的道德寻购标准，确保供应商维持公平的劳动惯例，产生积极的社会影响并实践环境可持续性发展。许多公司依靠区块链等新兴技术来确保这一点。

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