应用 AI 的强大功能和自动化的速度来改善供应链管理、弹性和可持续性
IBM Supply Chain Intelligence Suite 是一款基于 AI 的优化与自动化解决方案，它专为借助传统转型来竭力解决供应链中断问题的组织而设计。此套件中的产品有助于实现数字化供应链转型，从而提高供应网络的弹性和可持续性，并通过切实可行的洞察、更智慧的工作流程和智能自动化来加速实现价值。
了解可持续发展实践如何助力打造更高效、更环保的供应链。
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将追踪物品从商店到农场花费的时间从 7 天缩短至 2.2 秒。1
将库存水平降低 18% 以避免浪费和节省成本。2
将关键供应链中断管理所所需的时间从数天缩短至数小时。2
通过端到端可视化、高级分析和切实可行的工作流程，更快识别和解决关键供应链问题。
利用更易于访问的实时数据来做出明智决策。根据提供的预测和建议，从同一仪表板采取行动。
利用开放平台、AI、IoT 和自动化等新技术的力量，帮助定制工作流程，来预测、规划和应对复杂的供应链挑战。
更有效地追踪和传递产品历史记录。实时监控和提醒存货期，以保持库存新鲜度。
受益于区块链平台，该平台确保公司可与值得信赖的供应链合作伙伴增强自己的数据共享生态系统。
通过自定义数据处理规则、仪表板和工作队列轻松扩展个性化解决方案，以获得新的洞察成果和自动化操作指引，从而获得竞争优势。
通过专用模块来优化食品安全与质量管理，而这些模块旨在帮助组织遵守《食品安全现代化法案》法规。
使用工具动态映射产品供应链，这些工具可以从多层供应商网络收集数据，并追溯产品至其源头。
支持跨复杂供应链的多方协作，以创建端到端可见性，并生成可信、可审计的产品级可追溯性记录。
捕获并与供应链合作伙伴交换产品级排放数据，与供应商合作，以提高范围 3 数据的可靠性、准确性和可用性。
将已识别的供应商风险与供应链交易数据联系起来，以增强切实可行的洞察并缩短响应时间，从而防止中断并提高供应链弹性。
近乎实时地聚集数据源并跨应用程序管理异常，从而为供应商和客户之间的协作创建单一版本的供应链真相。
Antonello Produce 使用 IBM Food Trust 简化了产品从种子到货架的可追溯性。
这个区块链平台将农民和消费者联系起来，成功构筑价值共享机制，最终实现咖啡行业转型。
IBM 供应链团队使用 AI 来设计控制塔解决方案，而该解决方案可扩展并连接现有库存解决方案和企业资源规划系统。