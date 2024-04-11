IBM Supply Chain Intelligence Suite 是一款基于 AI 的优化与自动化解决方案，它专为借助传统转型来竭力解决供应链中断问题的组织而设计。此套件中的产品有助于实现数字化供应链转型，从而提高供应网络的弹性和可持续性，并通过切实可行的洞察、更智慧的工作流程和智能自动化来加速实现价值。