气候风险是指气候变化对环境、企业和社会各个方面的潜在负面影响。
理解气候风险至关重要，原因很多。气候变化可能加剧社会不平等、危害公共健康。据世界卫生组织估计，在 2030 至 2050 年间，气候变化每年或将导致约 25 万额外死亡，原因包括营养不良、疾病和热应激。1此外，极端天气事件可能造成人员伤亡、流离失所和贫困加剧。
根据气候相关财务信息披露工作组 (TCFD)，这些气候变化状况还可能对企业及全球金融体系产生潜在财务影响，包括财产与基础设施损坏、运营中断以及保险索赔增加。投资者正日益将气候风险纳入投资决策考量。与此同时，全球各国政府及其他机构正制定新的法规与标准，要求企业评估并披露自身的气候相关风险。
通常而言，气候风险对弱势群体的冲击最为显著，例如低收入国家或基础设施薄弱地区。岛国和沿海区域尤其面临海平面上升及日益频繁的热带风暴所带来的严重威胁。
在撒哈拉以南非洲，气候变异和降雨模式变化会严重影响粮食安全和水资源供应。在南亚，印度、孟加拉国和巴基斯坦等国面临极端高温和季风模式变化带来的潜在风险。
地区人口密度高，可能加剧此类事件的潜在影响。而北极地区的变暖速度几乎是全球平均水平的两倍，导致冰盖和永久冻土融化。这不仅威胁到当地生态系统和原住民社区，还会推动全球海平面上升。
气候风险可以大致分为三类：
这类风险指由气候条件变化直接引发的威胁，既包含飓风、洪水、热浪与干旱等极端天气带来的突发性风险，也涉及海平面上升和气温持续升高等长期气候模式改变所产生的问题。
这些风险源于向低碳经济转型的过程。随着行业、企业和社区逐步摆脱化石燃料，那些高度依赖这些资源的企业可能面临重大的财务损失和社会经济动荡。具体诱因包括政策法规变革、技术进步以及消费者偏好转变，这些因素可能导致部分产品或服务的需求下降。
这类风险关联着因气候变化蒙受损失的个人与企业，他们正向其认定的责任方寻求赔偿。这可能涉及对未能积极减缓气候变化影响或适应其后果的企业与政府提起法律诉讼。
构成整体气候风险的物理风险、转型风险和法律责任风险，可能产生多种影响。接下来，我们将深入探讨这些风险可能对企业、社区和环境产生的影响：
气候变化与热浪、干旱、洪水和风暴等极端天气事件的频率和强度增加有关。这些事件可能破坏基础设施，中断运营和供应链，并导致生命损失。海平面上升正导致陆地流失与人口迁徙。降水模式的变化可能导致部分地区水资源短缺，而另一些地区则遭遇洪水灾害。
这将直接影响农业生产、改变水资源分布，并增加干旱地区的野火风险。同时，此类变化还会对生态系统产生重大影响，导致物种分布格局改变，进而威胁生物多样性。例如，珊瑚礁对水温高度敏感，受到海洋变暖和酸化的严重影响。
气候变化具有深远的社会影响，波及人类生活的多个方面，从健康状况、生活水平到文化传承与社会结构均受其影响。气候变化可能加剧各类健康问题，从高温相关疾病到疟疾、登革热等疾病的传播扩散均会受到推动。天气模式的变化还会增加获取清洁安全饮用水的难度，而清洁安全饮用水对人类健康、农业发展和能源生产至关重要。
气候风险往往对最脆弱的群体造成不成比例的影响，包括低收入国家民众、原住民社区以及老人和儿童。这可能加剧现有的社会不平等，导致贫困和边缘化加剧，以及流离失所、不稳定和冲突。根据世界银行的数据，如果不采取气候行动，到 2030 年全球或将新增超过 1 亿贫困人口。2
企业面临的气候风险体现在多个方面。极端天气事件和变化的天气模式带来的物理风险会损坏包括建筑物、设备和基础设施在内的资产；还可能扰乱供应链与生产流程，同时增加劳动力招聘难度及安全工作环境的维护压力。
气候风险可能导致企业运营成本上升，包括因保险费上涨或为满足新监管标准而产生的高额合规支出。在财务方面，转型风险可能导致资产搁浅，即这些资产在使用寿命结束前就贬值或变为负债。例如，随着全球向可再生能源转型，高度依赖化石燃料的企业和地区可能面临重大财务风险。
在宏观经济层面，气候风险可能对金融稳定性构成系统性威胁。例如，气候风险导致资产突然重估可能引发更广泛的金融危机。随着利益相关方对气候风险日益敏感，开展气候风险评估与缓释措施正逐渐成为企业决策流程的重要环节。
气候风险评估需识别并量化气候变化对机构或区域的潜在影响，包括找出可能的物理气候危害（如极端天气事件和气候模式变化），以及向低碳经济转型相关的转型风险。
组织必须基于多种因素评估自身对这些风险的易受影响程度，并测算其未来可能产生的影响。例如，企业可能会评估其位于洪水高风险地区的设施数量。要量化这些影响，组织需以财务指标评估灾害损失。这包括计算因实体损毁产生的修复成本、运营中断导致的收入损失，或是新规出台带来的合规支出。
情景分析同样是气候风险评估不可或缺的组成部分。气候风险评估借助气候科学预测未来气候情景及其潜在影响。所使用的数据来源多样，包括气候模型、历史气候数据、社会经济预测以及企业特定指标；所采用的方法则因评估范围和机构具体需求的不同而存在较大差异。评估方法的选择具有高度灵活性，具体取决于评估范围的广度和组织的特定需求。
随着越来越多国家和机构致力于制定有效的环境、社会及治理 (ESG) 目标，气候风险评估可发挥指导作用。例如，欧洲环境署于 2024 年发布了首份《欧洲气候风险评估报告》(EUCRA)，旨在帮助明确气候变化适应政策的优先事项，并为 ESG 决策提供支持3。
构建气候韧性需要采取综合性策略，同时涵盖减缓（如减少温室气体排放）与适应气候变化两大支柱——即通过可持续性变革确保各地区与组织能够实现长期稳定发展。
从化石燃料转向风能、太阳能、地热能和水电等可再生能源，可大幅减少温室气体排放，进而减缓全球变暖的整体速度。
保护和恢复森林、推广可持续农业以及保护湿地，既能封存碳、保护生物多样性，还能缓冲极端天气事件的影响。
降低整体能源需求并建设更具气候韧性的基础设施，有助于减少发电供电过程中的环境影响。具体措施包括建造采用高效保温与自然采光等设计的"绿色"建筑，或开发防洪型城市排水系统。
部分金融工具可帮助抵消潜在的气候变化风险，并为气候行动调动资源。例如，绿色债券的发行用于为具有环境效益的项目融资，像可再生能源项目、节能建筑或公共交通系统。气候保险则能保护企业和社区免受极端天气事件的财务影响。
政府及政策制定者可实施一系列措施助力提升气候韧性。例如，碳定价通过碳税或总量管制与交易制度为温室气体排放定价，以此激励企业采取减排措施。
其他措施还包括：激励可再生能源投资与转型，补偿能效升级成本，制定可持续发展法规，并资助新兴研发项目。目前诸多政府与组织正加强气候信息披露要求，助力投资者、消费者及其他利益相关方做出明智决策。
与其他企业、政府、非政府组织、研究机构及其他决策者合作，有助于各国和企业共享知识、制定政策，并研发管理气候风险的创新解决方案。提升气候认知并推广气候教育，能够赋能个体与社区采取积极行动。
利用 IBM 的集成资产生命周期管理解决方案，简化关键设备和基础架构的维护、检查和可靠性。
将您的战略路线图与日常运营联系起来，立即开启可持续发展之旅吧。
制定 ESG 数据战略以设定可持续发展目标并提高透明度。