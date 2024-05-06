通常而言，气候风险对弱势群体的冲击最为显著，例如低收入国家或基础设施薄弱地区。岛国和沿海区域尤其面临海平面上升及日益频繁的热带风暴所带来的严重威胁。

在撒哈拉以南非洲，气候变异和降雨模式变化会严重影响粮食安全和水资源供应。在南亚，印度、孟加拉国和巴基斯坦等国面临极端高温和季风模式变化带来的潜在风险。

地区人口密度高，可能加剧此类事件的潜在影响。而北极地区的变暖速度几乎是全球平均水平的两倍，导致冰盖和永久冻土融化。这不仅威胁到当地生态系统和原住民社区，还会推动全球海平面上升。