将气候风险转化为商机

气候变化使各行各业的组织面临运营和财务风险。无论是资产和基础设施损坏、运营影响、被迫迁移还是物流延误，气候风险几乎威胁着每一家企业。

处理这些问题既困难又代价高昂。发生极端天气事件时，公司可能需要突然改变基础设施和流程，可能是短期的，也可能是永久性的。这很可能会造成直接开支，还会错失良机和损失业务。为了做好充分准备，组织需要制定气候风险战略。

此外，公司还会面临客户、员工和股东要求提升可持续性的压力。人们越来越重视可持续发展，将其视为企业和社会责任举措的关键要素。各组织必须通过减少能源消耗和浪费来减轻对地球的影响，还需要确保在面临气候风险时仍能持续运营。在一些商业领域，例如金融服务、快速消费品和医疗保健，业务中断可能会对日常生活产生重大不利影响。

法规可帮助股东、员工和合作伙伴了解企业对环境产生的影响：

美国证券交易委员会 (SEC) 制定了新规，要求某些公司披露与气候相关的风险，并报告范围 1 和范围 2 的温室气体排放。

制定了新规，要求某些公司披露与气候相关的风险，并报告范围 1 和范围 2 的温室气体排放。 在欧盟，《企业可持续发展报告指令》(CSRD) 于 2023 年 1 月生效，加强了企业必须披露环境信息的相关规定。

领导者必须评估组织应为哪些类型的气候灾害做好准备，并确定最容易受到气候变化影响的地区。还应该评估这些气候灾害可能对其组织造成的财务影响有多严重。

除了运营和财务方面的考虑，还需要履行道德义务。有能力帮助应对气候紧急情况的企业应该做到这一点。