将气候风险转化为商机

气候变化在全球范围内造成极端天气事件，不仅危及人们的生命，还会扰乱人们赖以生存的商业活动。例如，在非洲，气候变化导致干旱、洪水和气旋频发，可能导致作物歉收和粮食不安全。企业在制定缓解极端天气事件等气候风险的计划时，有机会利用新的商业模式进行创新，并通过实施更具可持续性的实践来展示领导力。
简单来说，气候风险是指气候变化对我们当前经济和社会结构的潜在破坏效应。
美国在 2023 年发生了 25 起气候灾害事件，每次损失超过 10 亿美元。这些事件包括洪水、强风暴和干旱。
这类破坏性事件可能是暂时的，也可能对基础设施或建筑物造成长期损害。电网可能会发生大范围停电，供应链可能会面临中断。可能会产生巨额维修费用，对保险公司的影响尤其大。
除了极端天气风险外，还可能存在长期气候风险，如海平面上升和持续高温。这些风险可能会使组织难以或无法在受影响的地区开展业务。
气候变化使各行各业的组织面临运营和财务风险。无论是资产和基础设施损坏、运营影响、被迫迁移还是物流延误，气候风险几乎威胁着每一家企业。
处理这些问题既困难又代价高昂。发生极端天气事件时，公司可能需要突然改变基础设施和流程，可能是短期的，也可能是永久性的。这很可能会造成直接开支，还会错失良机和损失业务。为了做好充分准备，组织需要制定气候风险战略。
此外，公司还会面临客户、员工和股东要求提升可持续性的压力。人们越来越重视可持续发展，将其视为企业和社会责任举措的关键要素。各组织必须通过减少能源消耗和浪费来减轻对地球的影响，还需要确保在面临气候风险时仍能持续运营。在一些商业领域，例如金融服务、快速消费品和医疗保健，业务中断可能会对日常生活产生重大不利影响。
法规可帮助股东、员工和合作伙伴了解企业对环境产生的影响：
领导者必须评估组织应为哪些类型的气候灾害做好准备，并确定最容易受到气候变化影响的地区。还应该评估这些气候灾害可能对其组织造成的财务影响有多严重。
除了运营和财务方面的考虑，还需要履行道德义务。有能力帮助应对气候紧急情况的企业应该做到这一点。
随着各组织向低碳经济转型，他们可以通过减少能源、材料和水的消耗来节省成本。新的低排放产品和服务也有助于公司赢得更多具有环保意识的消费者的青睐，从而提升竞争力。通过增强应对气候风险的能力（例如，在供应链中引入冗余），组织也可以更灵活地抵御其他风险。
人工智能 (AI) 可以在应对气候风险的许多解决方案中发挥重要作用。例如，在印度，北方邦和比哈尔邦所在地区的夏季和冬季都会出现极端天气。这两个邦的政府必须提前为公民安排电力供应，过去他们是通过电子表格手动预测需求的。能源消耗预测与天气模式密切相关。因此，这两个邦与专注于能源行业的咨询公司 Mercados EMI 合作，构建了一个基于 AI 的需求预测系统，该系统利用天气模式数据和电力需求数据。
在美国，德克萨斯州农业部认为气候变化是该州粮食供应的潜在威胁。2022 年，该州经历了有记录以来最干旱的年份。小农户不知道特定作物需使用多少水。IBM 与 Texas A&M AgriLife 开发了一款工具，该工具可利用 IBM Environmental Intelligence 提供的低成本土壤传感器和天气预报数据，以及特定作物的相关信息。该解决方案可帮助农民避免浇水过多和浇水不足。
在哥斯达黎加、厄瓜多尔、哥伦比亚、智利和阿根廷，1,300 多名农民正在试用一款为农民提供培训的移动应用程序，他们可以在上面学习使用天气数据、农艺数据和碳足迹计算，以便更好地适应气候变化。
这些案例表明，组织可以利用气候数据和 AI 来改进决策，提高应对气候风险的能力。
气候变化对许多企业构成了重大威胁，监管变革也加剧了降低风险的压力，现在正是各组织制定气候风险适应战略的时候。如需了解更多信息，请访问我们的气候风险洞察分析页面。
利用 IBM 的集成资产生命周期管理解决方案，简化关键设备和基础架构的维护、检查和可靠性。
将您的战略路线图与日常运营联系起来，立即开启可持续发展之旅吧。
制定 ESG 数据战略以设定可持续发展目标并提高透明度。