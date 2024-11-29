植被管理是有针对性地控制或清除不需要的植被。它涉及各种控制方法，以降低过度生长或入侵性植物、危险树木、杂草和其他植被的风险。

许多行业都依赖植被管理来实现安全高效的运营。过度生长的植被会侵占道路、输电线路和铁路等公共事业用地。这种过度生长可能会造成危险的后果，例如交通事故、野火和停电。不需要的或侵入性的植被也会危及生物多样性和当地野生动物的栖息地。

虽然人工检查植被是常规做法，但这种方法可能既费钱又费时。如今，各种组织可以采用综合植被管理方法，这种方法结合了多种控制方法：生物、化学、机械和栽培。

他们还可能通过收集地理空间数据（例如来自激光雷达无人机的数据）来监测植被生长，从而采用数据驱动的方法进行植被管理。人工智能 (AI) 驱动的洞察分析还可以帮助企业做出更明智、更积极主动的植被管理决策。