堆肥是一个持续的过程，将有机物质完全分解成堆肥需要几个月的时间。微生物会随着时间的推移分解堆肥堆中的物质。这些微生物利用水来消化物质、利用氧气来呼吸、并以碳和氮作为食物。这四种成分必须保持平衡，才能使堆肥过程有效进行。

理想情况下，堆肥箱应保持适当的物质比例：两到三份富碳物质和一份富氮物质。富碳物质被称为“绿色物质”，包括水果和蔬菜残渣、草屑和咖啡渣等。富氮物质被称为“棕色物质”，包括较小的植物碎片，例如庭院肥料、干树叶、木屑、树枝和碎纸。

同时，水会增加湿度水分并为微生物提供养分。养分充足的堆肥能保持适当的湿润度，触感应像拧干的海绵一样。此外，堆肥者还可通过通风来确保微生物获得足够的氧气。夏季，他们每周翻面或通气一次，而在冬季，每三到四个星期翻动一次即可。