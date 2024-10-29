发布日期：2024 年 5 月 19 日
撰稿人：Julie Rogers、Alexandra Jonker
堆肥是将有机材料回收利用，使其成为分解物质（称为堆肥）的过程。堆肥是一种营养丰富的天然肥料，可用来强化土壤和植物的营养。
堆肥是通过受控的、有氧（需要氧气）过程完成，该过程促进有机固体废物的自然分解。通过为细菌、真菌、蠕虫和其他分解生物构建理想的环境，可以加速这一过程。
堆肥是从废物流中转移有机物质的有效方法。堆肥的方法有很多，比如蚯蚓堆肥和高温堆肥。堆肥还可以在许多地点进行，包括商业堆肥设施、市政堆肥设施和家庭堆肥，顾名思义，家庭堆肥是在私人住宅中进行的堆肥。
堆肥产生的物质质地松散，像新鲜土壤一样，可用于园林、景观美化、园艺和农业，促进植物生长。
堆肥是一个持续的过程，将有机物质完全分解成堆肥需要几个月的时间。微生物会随着时间的推移分解堆肥堆中的物质。这些微生物利用水来消化物质、利用氧气来呼吸、并以碳和氮作为食物。这四种成分必须保持平衡，才能使堆肥过程有效进行。
理想情况下，堆肥箱应保持适当的物质比例：两到三份富碳物质和一份富氮物质。富碳物质被称为“绿色物质”，包括水果和蔬菜残渣、草屑和咖啡渣等。富氮物质被称为“棕色物质”，包括较小的植物碎片，例如庭院肥料、干树叶、木屑、树枝和碎纸。
同时，水会增加湿度水分并为微生物提供养分。养分充足的堆肥能保持适当的湿润度，触感应像拧干的海绵一样。此外，堆肥者还可通过通风来确保微生物获得足够的氧气。夏季，他们每周翻面或通气一次，而在冬季，每三到四个星期翻动一次即可。
堆肥的好处包括：
堆肥可减少有机废物。处理食物垃圾，包括厨房残渣和园林肥料，可对环境造成负担。堆肥是一种极具成本效益的废物管理解决方案，通过减少进入垃圾填埋场的废物量来降低企业的碳足迹。根据美国环境保护署 (EPA) 的数据，食品和园林废料约占垃圾填埋场城市政固体废物的 24%。1
堆肥对于改善农业系统和维持健康土壤至关重要。当添加到覆盖物或盆栽土中时，堆肥可以提高土壤肥力，并减少对商业和化学肥料的依赖。堆肥还将有益微生物引入土壤，帮助抑制病原体，从而减少某些土壤传播疾病的发生。这种土壤改良剂为植物提供了所需的三大主要养分 - 氮、磷和钾，以及微量的其他必需元素，如铁和锌。
减少进入填埋场的食物垃圾和其他绿色废料的数量，有助于防止强效温室气体排放到大气中。这是因为有机物通过有氧过程进行分解，即由消耗氧气的微生物分解有机物。
如果可堆肥废物（例如食物残渣）被送往垃圾填埋场，它会被其他垃圾掩埋，切断氧气供应，从而产生副产品 - 沼气。这种沼气由大约 50% 的甲烷和 50% 的二氧化碳组成。根据 EPA 的报告，尽管许多大型垃圾填埋场使用甲烷捕获系统，但并不能捕获所有气体，因此垃圾填埋场成为人为甲烷排放的第三大来源。
因为堆肥有助于土壤吸收和保持水分，所以它有助于社区适应气候变化的不利影响，例如极端天气事件。用堆肥施肥的土壤能够保持更多水分，从而减轻干旱的影响，并在洪水期间防止污染物的径流。堆肥还能将碳封存于土壤中，有助于减少温室气体排放。
分解过程产生的高温可以帮助减少堆肥材料中的病原体、杀虫剂和杂草种子的含量。当堆肥保持在 55°C (130°F) 左右或更高的温度时尤其为明显，这种方法称为高温堆肥。
不过，动物产品可能仍然携带能够存活于堆肥过程中的病原体，因此最好避免堆肥动物产品，例如肉类、鱼类、蛋类、骨头、油脂和乳制品。此外，还应避免使用可能影响成品堆肥的棕色物质，例如带有植物病害的植物材料。
像塑料这样的无机物质不能堆肥，而处理过的木材、光面纸或胶带纸和纸板制品等材料也不能堆肥。纸质茶袋可以堆肥，但要去掉订书钉，蛋壳也可以。宠物粪便不适用于后院堆肥，但可根据当地的规定应用于投放堆肥计划。
堆肥系统的另一种形式是蚯蚓堆肥。蚯蚓堆肥使用蠕虫箱，由未经处理的木材或塑料储存箱制成，可存放在室内或室外。箱垫通常由锯末、碎纸板、稻草或干树叶等庭院修剪物制成。蚯蚓堆肥（也称蚯蚓粪）通常需要三到六个月的时间才能在蠕虫箱底部成熟以供收集。
虽然蚯蚓的种类很多，但只有特定种类的蚯蚓可以用于蚯蚓堆肥。蚯蚓堆肥中最常用的是红蚯蚓，因为它们能够快速吞食废料。2
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1“量化填埋场食品废弃物产生的甲烷排放”（ibm.com 外部链接），EPA，2024 年 1 月 22 日。
2“如何创建和维护室内蠕虫堆肥箱”（ibm.com 外部链接），EPA，2024 年 1 月 3 日。