发布日期：2024 年 5 月 27 日
撰稿人：Alexandra Jonker、Amanda McGrath
气候适应能力是指生态系统、社会或企业预测、准备和应对气候变化影响的能力。它建立在了解与气候相关的风险和脆弱性以及实施有效管理这些风险的必要措施的基础上。
气候适应能力的概念出现于 20 世纪末，与人们对全球变暖及其潜在影响的认识不断提高相伴而生。
随着《联合国气候变化框架公约》和《京都议定书》的建立，该运动在 20 世纪 90 年代和 21 世纪初获得了助推；其承认需要适应气候变化的影响。2015 年《巴黎协定》呼吁采取紧急行动并制定新的全球目标来应对气候变化，同时进一步强调了提高适应能力和增强抵御能力的重要性。
随着时间的推移，气候适应能力已从一个纯粹的科学概念演变为包括政策制定和业务运营在内的各个领域决策过程的关键部分。
努力建设具有气候适应能力的社区和企业运营方式有助于实现几个关键目标：
减少脆弱性
通过预测气候变化的影响并做好准备，社区和系统可以减少对气候相关风险和灾害的脆弱性。
更强的适应能力
气候适应能力战略有助于社区、生态系统和经济体的能力建设，以适应不断变化的条件并从气候相关冲击中恢复。
基本职能的连续性
即使面临气候破坏，弹性系统也能够维持基本服务和功能，例如食品生产、供水和医疗保健。
环境保护
气候适应能力措施有助于保护关键基础设施，如建筑物、道路和电网。它们还可以保护自然系统，如森林、湿地和沿海地区。
改善了可持续性
通过减少气候变化的影响并促进适应，气候适应能力有助于社区、经济体和生态系统的长期可持续性。
实现全球目标
建立气候适应能力对于实现联合国可持续发展目标和其他与减贫、粮食安全和环境可持续性相关的全球目标至关重要。
增强公平性和包容性
气候适应能力努力可以优先考虑最脆弱和最边缘化社区的需求和观点，促进更加公平和包容的气候行动方式。
建立气候适应能力需要结合缓和与适应策略，以应对气候变化的原因和后果。
缓和是指减少温室气体排放的努力，这将限制未来的气候变化。这些努力包括过渡到可再生能源、提高能源效率和促进可持续的土地利用实践。
然而，气候适应侧重于调整当前和预期的气候变化影响，包括：
建设气候适应能力还需要全面的风险评估和管理。这个过程可能涉及进行气候脆弱性评估、制定降低风险计划以及将气候考虑因素纳入决策过程。
最后，帮助个人、社区和机构理解和应对气候风险对于建立气候适应能力至关重要。这个过程可能涉及培训、教育和知识共享计划，以及不同利益相关者之间的伙伴关系与合作。
世界各地的国家、当地社区和公司正在实施一系列战略来建立气候适应能力。其中部分示例包括：
许多国家正在制定国家适应计划 (NAP)，以确定适应需求和战略并排定其优先次序，并将气候适应能力纳入国家发展规划进程。例如，斐济的 NAP 包括从低洼地区搬迁社区、加强基础设施和促进可持续农业实践。其行动计划反映了该岛国易受海平面上升和其他气候变化影响的脆弱性。
城市和社区也在制定地方适应能力计划，以应对其特定的气候风险和脆弱性。
例如，在 2012 年飓风桑迪造成破坏后，纽约市制定了一项全面的气候适应能力计划。它包括改善关键基础设施、保护沿海地区免受海平面上升的影响以及让社区做好应对极端高温和其他天气事件等措施。同样，加利福尼亚州为地方政府提供了一个工具包，用于评估其气候脆弱性并制定适当的适应策略。
公司和组织越来越认识到基于自然的解决方案对于建立气候适应能力和降低自然灾害风险的价值。例如，保险公司 Swiss Re 投资于墨西哥湾沿海湿地的恢复工作，以减少风暴潮和洪水的影响。
气候适应能力方面的努力面临各种挑战。有效的适应能力规划需要获得可靠的最新气候数据和气候信息。然而，许多区域缺乏必要的监测和观测系统，以及分析和使用气候数据促进决策的能力。
规划工作还需要在基础设施、技术和其他领域进行大量投资。但许多国家和社区，尤其是发展中地区，缺乏实施适应能力措施的财政资源。因此，这些努力面临着对适应能力建设的效益公平分配的担忧，尤其是对于往往受气候变化影响最大的低收入社区而言。
除了数据和财务资源之外，气候适应能力还面临着更广泛的范围挑战。围绕适应能力的对话通常集中在气候变化适应上，但人们越来越认识到需要更大规模的变革。这种变革涉及重新思考现有的体系和结构，以应对气候脆弱性的根本原因，而不仅仅是应对气候变化的影响。
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气候变化是指全球变暖，即自 19 世纪末以来有记录的地球表面温度上升。
脱碳是一种减缓气候变化的方法，可减少温室气体的排放。
专家和政策制定者正在采取措施，以了解和衡量气候变化的影响，并寻找减轻其风险的方法。
这些气候变化适应策略使用数据和见解来管理和最大限度减少气候灾害对企业的影响。
对于不断发展的技术如何帮助人们适应当今气候变化的影响并为未来做好准备，请查看下文。
深入了解如何更有效理解气候风险，并确定主动措施，以最大限度地减少企业及其利益相关者的此类风险。