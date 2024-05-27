气候适应能力的概念出现于 20 世纪末，与人们对全球变暖及其潜在影响的认识不断提高相伴而生。

随着《联合国气候变化框架公约》和《京都议定书》的建立，该运动在 20 世纪 90 年代和 21 世纪初获得了助推；其承认需要适应气候变化的影响。2015 年《巴黎协定》呼吁采取紧急行动并制定新的全球目标来应对气候变化，同时进一步强调了提高适应能力和增强抵御能力的重要性。

随着时间的推移，气候适应能力已从一个纯粹的科学概念演变为包括政策制定和业务运营在内的各个领域决策过程的关键部分。