随着云计算的发展，个人和公司需要以与过去不同的方式使用和存储数据。为了实现这一目标，企业比以往任何时候都更加依赖云函数，并减少对本地部署的依赖。如今，所有领先的云服务提供商，包括 Amazon Web Services (AWS Lambda)、Microsoft Azure (Azure Functions) 和 IBM (IBM Cloud Code Engine) 在内，都提供无服务器架构平台。

与其他关键基础架构技术，如基础架构即服务 (IaaS)、平台即服务 (PaaS) 和函数即服务 (FaaS)，无服务器架构可在多个重要方面为组织提供帮助：