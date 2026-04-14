与其将合规视为定期审查，不如说运营合规性是一个嵌入到组织运营方式中的持续流程。它可对用于确定企业是否日常履行其合规义务的决策、控制措施和程序进行治理。
运营合规性是企业风险管理战略的重要组成部分，它可帮助组织避免处罚，防范安全威胁，并维护客户、利益相关者和监管机构所期望的业务诚信和问责制。
在严格监管的行业（例如，金融服务、医疗保健）中，合规是日常运营的必要组成部分。例如，这些领域的组织必须遵守严格的法规，例如《格兰姆-利奇-布莱利法案》(GLBA) 或《健康保险流通和责任法案》(HIPAA)。
运营合规性并不局限于需接受严格审查的领域。事实上，大多数行业都必须在日常业务中满足运营合规性要求。零售商必须保护客户支付数据，制造商需满足安全标准，而科技公司则须管理用户隐私。
随着人工智能 (AI) 在组织中的扩张，运营合规性的作用正在上升。企业需确保其 AI 模型和系统符合不断变化的法规和内部治理政策。
在 Stratistics 的一份报告中，MRC 预计 2026 年全球人工智能治理与合规市场的规模将达到 25.4 亿美元。此外，预计到 2034 年，该数字将增长至 82.3 亿美元，而预测期内的复合年增长率则为 15.8%。1
运营合规性是组织更广泛的合规与风险管理计划的重要组成部分。它还在数据保护和数据合规中发挥核心作用，从而影响着组织在运营中收集、存储和处理信息的方式。
运营合规性几乎涉及企业运营方式的方方面面，从工作场所安全与环境可持续发展法规到税收、数据隐私及行业特定标准。组织还须满足通用数据保护条例 (GDPR) 和《California Consumer Privacy Act》(CCPA) 等要求，而这些要求规范了如何在不同地区收集和使用客户数据。
不合规可能导致监管处罚、业务中断、声誉损害和数据泄露。根据 2025 年 IBM 数据泄露成本报告，全球数据泄露的平均成本为 444 万美元。
强大的运营合规实践也支持实现运营弹性和网络弹性。在运营中已内置强大合规控制措施的组织更有能力在中断期间继续运营，且无论是遇到监管变化、网络攻击还是系统故障。
AI 合规也已成为各行业内组织的一项任务。考虑到 AI 正在产生更多数据、产生新的监管要求，并且发展速度比大多数合规计划所能处理的速度更快，此现象并不令人意外。
根据《欧盟人工智能法案（欧盟 AI 法案）》，未能满足这些要求的公司可能面临高达 3,500 万欧元或 7% 全球年营业额的罚款。2国际标准化组织 (ISO) 和国际电工委员会 (IEC) 也在制定指导方针，以帮助组织管理 AI 合规并更一致地执行 AI 风险管理。
组织参与运营的市场越多，这些要求就越复杂。数据驻留规则、当地劳动法、区域监管框架和运营主权问题也是运营合规的重要方面。
运营合规与监管合规密切相关，但并非一回事。两者都是更广泛的治理、风险和合规 (GRC) 战略的关键组成部分。
监管合规是指遵守适用于组织的监管机构所制定的具体法律和法规，如 HIPAA 或《欧盟 AI 法案》。相比之下，运营合规范围更广，其中涵盖组织如何将这些要求纳入日常运营、内部政策和业务流程。
换言之，监管合规定义了具体规则。运营合规是指组织确保这些规则在日常得到遵守的具体方式。
虽然每个组织采取合规措施的方式各不相同，但某些要素对于确保合规在实践中得以有效运作却至关重要：
运营合规不是每年一次的审计。组织使用合规监控系统和工具来持续跟踪 IT 基础设施和业务流程的合规情况。它有助于在潜在问题导致处罚或中断之前发现它们。
应告知员工其所应履行的义务，并了解不合规所带来的后果。定期培训能在整个企业内构建强大的合规文化，并支持开展更广泛的合规运营。
组织各个层面明确合规责任可确保计划的持续运行。如果缺少明确的角色和问责结构，合规方面的差距则可能会被忽视和不予解决。组织还需跟踪审计通过率、事件响应时间和培训完成率等指标，以衡量项目绩效。
运营合规计划的优点不容低估。强大的运营合规计划是企业业务战略的关键组成部分，可帮助组织降低风险、提高效率、建立信任并支持实现整体业务稳定与增长：
为构建有效的运营合规计划，组织需要明确的合规框架和战略，以及明确的目标和举措。
首先，制定组织必须满足的法规、行业标准和内部政策。
合规风险评估可确定最大风险所在，并为资源分配提供指导。对于很多组织而言，它包括 NIST 网络安全框架 (NIST CSF) 一类的框架，而该框架为管理网络安全和合规风险提供了广泛采用的指导方针。
明确责任，确保整个企业的运营合规。
合规管理系统 (CMS) 为跟踪组织各级的义务、管理风险和维持问责制提供了框架。该系统包括组织有效管理其合规计划所需的政策、程序、控制措施及其他软件工具。
将合规性要求转化为所有团队每天均可遵循和遵守的程序。
此举可为合规和合法行为设定标准。此外，标准化的工作流还能减少不一致性，并在合规审计时更易证明其合规性。
手工操作和电子表格的时代已一去不复返。现在，企业可部署工具来持续了解合规状态。
自动化可简化日常监控和报告。此功能可让合规团队专注于风险管理而非手动数据收集。此外，很多组织还集成了 AI 分析工具，以识别合规数据中的模式并及早发现潜在问题。
IBM、SAP 和 Microsoft 等供应商的合规软件通常是更广泛 GRC 项目的其中一部分。它还包括仪表板和报告工具，以便合规团队实时了解其义务。
制定能反映当前要求的培训计划，并根据法规的变化进行更新。
有效的培训可营造强大的合规文化，并覆盖跨职能部门的所有员工，而不仅仅是那些有正式合规责任的员工。合规协作方法也打破了各部门之间的孤岛，并在整个企业内实现更强大、更一致的成果。
法规会发生变化，而新的风险也会随之出现。定期的内部审计以及对合规政策、监控项目和培训的审查，可支持实现持续合规并保持项目的实时性和有效性。
这一持续的过程也有助于实现不断改进和创新。
利用 IBM OpenPages 简化数据治理、风险管理和监管合规性，这是一个高度可扩展、人工智能驱动的统一 GRC 平台。
部署源自最大企业安全供应商的解决方案，实现企业安全计划的转型。
可扩展的智能工作流程支持风险评估、监管合规和欺诈预防，帮助客户实现优先事项并推动增长。
1 AI Governance And Compliance Market，Stratistics MRC，2026 年
2 Enforcements/fines in the European Union，DLA Piper，2026 年 2 月 11 日