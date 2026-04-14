与其将合规视为定期审查，不如说运营合规性是一个嵌入到组织运营方式中的持续流程。它可对用于确定企业是否日常履行其合规义务的决策、控制措施和程序进行治理。

运营合规性是企业风险管理战略的重要组成部分，它可帮助组织避免处罚，防范安全威胁，并维护客户、利益相关者和监管机构所期望的业务诚信和问责制。

在严格监管的行业（例如，金融服务、医疗保健）中，合规是日常运营的必要组成部分。例如，这些领域的组织必须遵守严格的法规，例如《格兰姆-利奇-布莱利法案》(GLBA) 或《健康保险流通和责任法案》(HIPAA)。

运营合规性并不局限于需接受严格审查的领域。事实上，大多数行业都必须在日常业务中满足运营合规性要求。零售商必须保护客户支付数据，制造商需满足安全标准，而科技公司则须管理用户隐私。

随着人工智能 (AI) 在组织中的扩张，运营合规性的作用正在上升。企业需确保其 AI 模型和系统符合不断变化的法规和内部治理政策。

在 Stratistics 的一份报告中，MRC 预计 2026 年全球人工智能治理与合规市场的规模将达到 25.4 亿美元。此外，预计到 2034 年，该数字将增长至 82.3 亿美元，而预测期内的复合年增长率则为 15.8%。1