网络，或计算机网络，是将台式机、移动设备和路由器等多个计算设备连接起来，使其能够传输和接收信息和资源。

网络上的设备依赖于各种类型的连接来实现功能，包括以太网、无线 (wifi) 和蜂窝网络。他们还必须遵守某些协议，这些协议管理他们之间的通信方式以及他们交换的信息类型。

最普及、最知名的网络就是互联网本身，它支持着人们的交流、工作和娱乐方式。但随着互联网的普及，网络威胁（即试图未经授权访问网络的行为）的频率和带来的损失也在增加。

根据 IBM 2025 年数据泄露成本报告，去年全球网络泄露的平均成本为 440 万美元。尽管这一数字仍然很大，但比上一年减少了 9%，这表明各组织比过去更加重视 NTA 和威胁检测与响应 (TDR)。