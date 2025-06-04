Linux 是全球最受欢迎的开源操作系统 (OS) 之一。由 Linus Torvalds 于 1991 年发明，迅速成为 Windows 和 macOS 等专有操作系统的广泛替代方案。Linux 操作系统基于 Linux 内核构建，这个计算机程序使用户能够控制系统组件（如网络、CPU 使用率、驱动程序、文件系统等）。

自发明以来，Linux 内核已成为 Linux 发行版的关键；Linux 发行版是定期向用户发布的 Linux 操作系统的开源版本。如今，Linux 为各种现代设备和应用程序提供支持，并被世界上一些最大的科技、软件和计算公司所采用。