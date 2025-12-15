个人和企业每天都会生成并使用大量数据，而这些数据则呈指数级增势，尤其是在人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 等以数据为中心的技术兴起之后。

银行账户和健康记录等敏感个人信息，以及关键的商业知识产权 (IP)、高级国家机密乃至文本和电子邮件，数据中心可以存储大量高价值数据或私人信息。不幸的是，这一事实致使数据中心成为网络罪犯的重点攻击目标，也因存在故障风险而成为必须有效防护的薄弱环节。

如果数据中心出现中断，关键的业务运营、应用程序和服务可能会受到干扰，导致财务损失随停机时间的流逝而不断增加。更严重的是，数据中心瘫痪可能导致医疗保健、公用事业、交通和基础设施等关键服务陷入险境。

虽然火灾和洪水等事件确实会导致停机时间和数据丢失，但对数据中心最严重的威胁是定向攻击。内部威胁可能会滥用其访问权限攻击企业数据，而外部威胁则可能会入侵系统并造成严重破坏。

数据中心可能包含数十万台物理和虚拟服务器，每个虚拟服务器都是黑客的潜在目标，需要量身定制的安全策略。

不妨借助以下四个关键支柱，理解数据中心安全管理的重要性：