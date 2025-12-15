个人和企业每天都会生成并使用大量数据，而这些数据则呈指数级增势，尤其是在人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 等以数据为中心的技术兴起之后。
银行账户和健康记录等敏感个人信息，以及关键的商业知识产权 (IP)、高级国家机密乃至文本和电子邮件，数据中心可以存储大量高价值数据或私人信息。不幸的是，这一事实致使数据中心成为网络罪犯的重点攻击目标，也因存在故障风险而成为必须有效防护的薄弱环节。
如果数据中心出现中断，关键的业务运营、应用程序和服务可能会受到干扰，导致财务损失随停机时间的流逝而不断增加。更严重的是，数据中心瘫痪可能导致医疗保健、公用事业、交通和基础设施等关键服务陷入险境。
虽然火灾和洪水等事件确实会导致停机时间和数据丢失，但对数据中心最严重的威胁是定向攻击。内部威胁可能会滥用其访问权限攻击企业数据，而外部威胁则可能会入侵系统并造成严重破坏。
数据中心可能包含数十万台物理和虚拟服务器，每个虚拟服务器都是黑客的潜在目标，需要量身定制的安全策略。
不妨借助以下四个关键支柱，理解数据中心安全管理的重要性：
数据中心存储着企业 IP 和客户信用卡信息等高价值数字资产。黑客和其他网络罪犯非常渴望获取这些信息，因为他们可以利用这些信息向原始所有者索要赎金，或者以其他方式谋取私利。
备份和数据冗余有助于确保即使在部分或完全中断期间，核心数据也不会彻底丢失或无法访问。
此外，数据中心安全有助于确保业务连续性，即使在承压时期也是如此。安全的数据中心可以提供快速流畅的数据访问，以保持业务运转，避免在日常运营中停机，甚至在发生某些局部网络攻击或自然灾害的情况下也能保障业务正常进行。
例如，如果纽约的一家银行网点遭遇洪水，导致本地服务器和数据损毁，该网点仍可从距离事发地点数英里之外的安全离线数据中心备份中恢复这些数据。
数据中心安全管理在维持监管合规性方面也发挥着关键作用。《健康保险流通和责任法案》(HIPAA)、《通用数据保护条例》(GDPR) 以及 California Consumer Privacy Act (CCPA) 等法规规定了企业和组织如何收集和处理敏感数据的合规管理要求。这些法律执行严格的指导方针，有时甚至会施加严厉的处罚，以确保客户数据得到妥善保护。如果出现数据安全漏洞，组织可能会因数据处理不当而被追究责任。
从火灾和洪水到物理入侵及远程攻击，数据中心必须做好应对各类威胁和挑战的准备。
虽然业务停机或消费者关系受损的具体成本可能难以计算，但“IBM 2025 年数据泄露成本报告”已提供部分估算数据。全球数据泄露的平均成本为 444 万美元，美国的平均成本则为 1,040 万美元。
数据中心面临的部分关键挑战和威胁包括：
数据中心必须保护其边界，防止未经授权的人员通过物理或虚拟方式进行访问。数据中心是网络罪犯、不法分子甚至恐怖分子的已知目标，他们可能会窃取、勒索或破坏其中存储的关键数据。
虽然黑客的目标可能是信用卡号和银行密码等财务信息，但国家级攻击者可能会窃取更危险的数据，例如国家机密或绝密国防文件。网络罪犯可能会远程攻击数据中心，或试图通过侵入现场来获取本地访问权限。
未授权用户访问数据中心内存储的数据已属严重问题，但数据遭窃的后果则更为严峻。设备失窃可能会导致数据中心及其客户的服务暂停。数据被盗可能导致业务中断，甚至更严重的后果，例如敲诈勒索、身份盗窃等。
虽然蓄意攻击数据中心的行为可构成最大威胁，但火灾、洪水、风暴和其他自然灾害也会对数据中心构成重大风险。这些中心内设有精密设备，需要消耗大量电力，其产生的热能也远高于普通办公楼。
物理威胁和自然灾害的影响范围不仅局限于数据中心内存储的数据，它们还会对硬件和基础设施本身产生影响。如果数据备份和恢复计划存储在同一设施内，且在发生事故时多个服务器遭受影响，那么业务连续性也会面临威胁。数据中心硬件更换成本高昂且耗时，还需要精确配置与校准。如果发生火灾、洪水或其他灾害，受影响的数据中心可能会下线数月甚至数年。
数据中心旨在容纳大型互联计算和存储资源网络，包括路由器、交换机、服务器等。
为了保护这些系统，数据中心安全团队必须在漏洞造成问题之前及时识别并完成修复。他们还必须监控现有的安全措施，并迅速应对出现的问题，例如数据泄露和勒索软件感染。
为了抵御这些威胁，许多数据中心都会遵守开放式计算项目 (OCP) 所制定的数据中心安全要求。OCP 是一个非营利组织，致力于推动并分享数据中心产品设计和最佳实践。超过 400 家企业参与其中，包括 IBM、Meta、Intel、Nokia、Microsoft、Google、Nvidia、Cisco、Goldman Sachs 等。
OCP 数据中心的安全要求如下：
物理数据中心安全措施加强了数据中心实际场所的安全防护。部分示例包括：
从本质上讲，数据中心需要分配网络访问权限，以便用户和组织访问和检索其数据。然而，网络访问会引入一系列漏洞，必须通过网络安全防护功能来解决，包括：
除了针对特定网络的保护措施外，数据中心安全管理还涉及更广泛的网络安全措施，例如：
数据中心安全团队还可以部署一系列网络安全软件解决方案，包括：
