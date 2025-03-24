ITSM 是提供 IT 服务的实践，使组织能够满足其用户（员工和客户）的需求并实现其业务目标。ISO 20000 概述了规划、设计、实施、维护和持续改进服务管理体系 (SMS) 的要求、最佳实践、基准和指南。

ISO 20000 于 2004 年首次发布，并于 2011 年和 2018 年进行了两次修订；最新版本为 ISO 20000:2018。

近年来，ISO 20000 在各行各业的 IT 服务提供商和组织中越来越受欢迎，这些提供商和组织努力通过在服务管理流程中提高效率和生产力来不断提高整体 ITSM 性能、降低风险和发展服务质量。