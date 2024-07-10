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合规性

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 IBM Cloud 合规性：MeitY
云合规性的 3 个层级图示：一个地球仪、一个安全标志和一个正在分析数据的数据科学家
MeitY 是什么？

印度电子和信息技术部 (MeitY) 是印度政府的一个机构，负责推动政府和公共部门组织的数字化转型计划。该机构还负责制定电子和信息科技的应用政策、战略和框架。

为了充分发挥云计算的优势并加速云技术的跨部门和跨机构应用，同时优化信息和通信技术 (ICT) 的支出，印度政府启动了一项雄心勃勃的 Government India (GI) Cloud 计划（别名 "MeghRaj")。

MeitY 负责挑选云服务提供商 (CSP)，这些提供商必须符合入选标准并通过过标准化测试和质量认证 (STQC) 理事会的审核。成功入选 MeitY 名单后，这些 CSP 可以参与政府和公共部门的云采购项目。

MeitY 要求入选企业提供的云服务托管在印度境内，且数据存储在印度境内。此外，云服务提供商必须遵守各项国际标准，例如 ISO 27001ISO 27017ISO 27018ISO 20000
IBM Cloud 和 MeitY

IBM Cloud 已入选 MeitY 的云服务提供商 (CSP) 名单，由 IBM Cloud 印度钦奈数据中心提供云服务。此次入选证明，IBM Cloud 服务符合印度政府制定的严格安全和合规标准，并且有资格供印度公共部门和政府机构使用。

查看 MeitY 网站上列出的包含 IBM Cloud 的入选名单。
资源 IBM Cloud：印度金融机构的合规性

了解 IBM Cloud 如何帮助印度金融机构履行 RBI、IRDAI 和 SEBI 规定的网络安全监管义务
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