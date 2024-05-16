国际标准化组织 (ISO) 是一个独立的非政府组织，主要发布技术和非技术领域的标准。ISO/IEC 27000 系列标准是与国际电工委员会 (IEC) 联合制定的，定义了帮助组织确保信息资产安全的机制。

ISO/IEC 27017:2015 标准以 ISO/IEC 27002 为基础，附加的控制措施旨在作为参考，帮助组织了解并选择适当的云计算信息安全控制措施。它向云服务客户提供一些实用信息，例如预计云服务提供商能提供的价值，以及客户自己对存储在云中的信息负有哪些责任。

云服务提供商也使用 ISO/IEC 27017:2015 标准，作为在其平台内实施共同安全控制的准则。

报告和其他文档