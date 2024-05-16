IBM Cloud® 合规性：ISO 27017

插图显示一个人与计算机界面交互，旁边有一个安全盾牌和一个带基座的地球仪
什么是 ISO 27017？

国际标准化组织 (ISO) 是一个独立的非政府组织，主要发布技术和非技术领域的标准。ISO/IEC 27000 系列标准是与国际电工委员会 (IEC) 联合制定的，定义了帮助组织确保信息资产安全的机制。

ISO/IEC 27017:2015 标准以 ISO/IEC 27002 为基础，附加的控制措施旨在作为参考，帮助组织了解并选择适当的云计算信息安全控制措施。它向云服务客户提供一些实用信息，例如预计云服务提供商能提供的价值，以及客户自己对存储在云中的信息负有哪些责任。

云服务提供商也使用 ISO/IEC 27017:2015 标准，作为在其平台内实施共同安全控制的准则。

报告和其他文档
IBM 的状况

IBM 将 ISO 27017 应用于基于云的产品和服务，旨在增强我们的信息安全管理系统 (ISMS)，并确保在各个认证的云服务中提供相同级别的安全性和客户体验。IBM 服务描述 (SD) 指示给定产品是否保持 ISO 27017 认证状态。

IBM ISO 27017 证书现已发布并普遍可用。下列服务已通过 ISO 27017 认证。下列服务至少每年发布一次 ISO 证书。

服务

IBM Cloud® ISO 27017 认证服务

ISO 27001 / 27017 / 27018 / 27701 - IBM 企业与技术安全（PaaS 和 SaaS）认证产品列表 

