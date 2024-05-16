国际标准化组织 (ISO) 是一个独立的非政府组织，主要发布技术和非技术领域的标准。ISO/IEC 27000 系列标准是与国际电工委员会 (IEC) 联合制定的，定义了帮助组织确保信息资产安全的机制。
ISO/IEC 27018:2019 标准为保护个人可标识信息 (PII) 提供了一套指南。PII 即可以与特定个人相关联的任何数据信息资产，保护 PII 是互联网安全最重要的方面之一。
ISO/IEC 27018:2019 标准定义的行为准则可确保通过 ISO 27018 认证的组织已评估相关风险，并为用户实施了适当的 PII 保护。
IBM ISO 27018 证书现已发布并普遍可用。下列服务已通过 ISO 27018 认证。所列服务还至少每年发布一次 ISO 证书。
IBM 将 ISO 27018 应用于基于云的产品和服务，旨在增强我们的信息安全管理系统 (ISMS)，并确保在各个认证的云服务中提供相同级别的 PII 保护。IBM 服务文档 (SD) 指示给定产品是否保持 ISO 27018 认证状态。
我们的 ISO 27018 证书表明，IBM 基于云的产品和服务在处理 PII 时采用了最佳实践。
IBM Cloud ISO-27018 认证服务