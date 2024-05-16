国际标准化组织 (ISO) 是一个独立的非政府组织，主要发布技术和非技术领域的标准。ISO/IEC 27000 系列标准是与国际电工委员会 (IEC) 联合制定的，定义了帮助组织确保信息资产安全的机制。

ISO/IEC 27018:2019 标准为保护个人可标识信息 (PII) 提供了一套指南。PII 即可以与特定个人相关联的任何数据信息资产，保护 PII 是互联网安全最重要的方面之一。

ISO/IEC 27018:2019 标准定义的行为准则可确保通过 ISO 27018 认证的组织已评估相关风险，并为用户实施了适当的 PII 保护。

报告和其他文档