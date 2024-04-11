主页 数据库 DataStax Enterprise DataStax Enterprise with IBM
基于 Apache Cassandra 而构建的向外扩展云原生 NoSQL 数据库，专为混合云和企业部署而设计
阅读解决方案简介
一名男性正在办公室里办公
获取 DataStax Luna 订阅

尽享开源软件的优势，还能直接联系拥有任务关键型部署经验的工程师和 C* 提交者，让您高枕无忧。

 了解更多信息
在任何 Cloud Bare Metal 或 Kubernetes 上，对数据应用程序进行全面的现代化改造

DataStax Enterprise 基于 Apache Cassandra 而构建，经过最大型的互联网应用程序强化，并支持各种 NoSQL 工作负载 – 从图形到搜索和分析，再到基于写入操作的大规模工作负载。通过使用 Kubernetes 和 API，DataStax Enterprise 支持 NoSQL 工作负载，并通过简化将整个企业的数据集成到 Cassandra 的这一过程来提高用户生产力。

DataStax Enterprise with IBM 是 IBM 与 DataStax 之间的 OEM 合作的成果，它提供了一个混合云解决方案，可以部署在私有云或多个公共云上，以支持需要基于开源 Apache Cassandra 技术的那些应用程序。IBM 提供的这种一站式体验简化了采购、支持和部署，使您能够利用企业级安全性、额外的开发人员工具和其他的数据库，大规模构建数据丰富的应用程序。

 了解更多信息
优势 高可用性

该数据库基于 Apache Cassandra 而构建，专为实现全天候可用性而设计。

 零锁定

开源 Cassandra 可帮助您避免云锁定并保持兼容性。

 超高的可扩展性

始终将您的数据保存在您需要的任何地方，以提供更高的可用性和可访问性。

 为企业准备就绪

获得企业级安全、监控和支持 – 备受《财富》100 强企业信赖。

 多模型工作负载

与图形、搜索和分析集成 – 可通过混合工作负载或模式进行访问。

 更高的生产力

使用 DataStax Enterprise 工具、驱动程序、Kafka、Docker 等资源，为分布式数据源构建应用程序。
DataStax 和 IBM 网络研讨会

向专家咨询 DataStax 与 IBM 的协作如何帮助扩展企业的智能。

 立即观看

功能聚焦

运行可靠性 DataStax Enterprise 提供了企业级安全性、监控和支持。高级加密功能有助于保护静态数据和动态数据。直观的管理和监控可帮助您更轻松地配置、升级、监控、备份和复原以及管理 DataStax Enterprise 集群。先进的性能功能可以降低对基础架构的要求，并提高实时应用程序的响应能力
对开发人员友好 利用强大、高效的 API 提高生产力。DataStax Enterprise 提供了卓越的性能、增强的安全性以及对 Kubernetes 的内置支持，因此您可以在本地、云端或混合云环境中进行部署。使用直观的 DataStax 开发人员工具，可以协作处理、查询、可视化、分析和操纵数据。统一的数据模型提供了一个集中视图、一些用来导入和访问数据的 API 以及一些内置的分析功能。
云原生支持 DataStax Enterprise 的原生 Kubernetes 支持现已在 IBM Cloud Pak for Data 上提供，有助于降低开发、运营和部署的复杂性。Kubernetes 与 Cassandra 相结合，为混合云或本地环境提供了一个具有分布式向外扩展功能的云原生数据平台。查询多个模型，包括键值、列、图形和文档，且不影响性能或可扩展性。
能够提高生产力的数据 API DataStax Enterprise 和 Apache Cassandra 与开源数据 API 层 Stargate 配合使用。自动创建的每个数据库都具有 GraphQL、REST、文档（无模式 JSON）和 gRPC 端点。
适用于 Apache Cassandra 的 CDC 适用于 Cassandra 的变更数据捕获 (CDC) 功能会自动实时捕获变更、删除重复的变更，并将更改后的干净数据集流式传输到 Pulsar，以便由客户端应用程序处理或者发送给下游系统。
如何使用 DataStax Enterprise 了解 DataStax Enterprise 的各种用例。 个性化和推荐引擎

通过基于内容的协作过滤和预测建模，构建一个实时推荐程序。利用个人历史记录和最新的交互数据，自定义要提供的内容。

 欺诈和异常检测

发现异常事件，包括潜在的安全威胁或可疑活动。将交易数据与历史模式进行比较，包括信用卡处理、数字广告、Web 流量、内部员工数据和 IoT 传感器。

 物流跟踪和优化

支持从多种端点实时收集和规范化数据。为来自传感器和其他设备的遥测数据提供一个实时的单一来源。
IBM 提供的资源 Cassandra 的五大优点

深入了解如何帮助数据驱动型企业利用灵活、高性能且值得信赖的开放数据堆栈。

 获取代码：从电子商务网站捕获点击流数据

了解如何使用 Apache Cassandra 创建电子商务点击流数据库。

 利用 Apache Cassandra 分析实时电子商务数据

在由 IBM Developer 和 DataStax 设计的此次专属对话中，了解实时使用数据如何永久性地改变了我们的购物方式。

 获得答案，解决问题

这个值得信赖的 IBM 社区可以帮助解答用户的问题、提供技术服务公告，并允许您分享自己的知识。

 DataStax Enterprise 技术文档

首先了解如何使用 Apache Cassandra 和 DataStax Enterprise 开发应用程序。

 向专家提问

安排一次免费咨询，以讨论 IBM 如何帮助您将企业现代化和精简化。