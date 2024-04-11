DataStax Enterprise 基于 Apache Cassandra 而构建，经过最大型的互联网应用程序强化，并支持各种 NoSQL 工作负载 – 从图形到搜索和分析，再到基于写入操作的大规模工作负载。通过使用 Kubernetes 和 API，DataStax Enterprise 支持 NoSQL 工作负载，并通过简化将整个企业的数据集成到 Cassandra 的这一过程来提高用户生产力。
DataStax Enterprise with IBM 是 IBM 与 DataStax 之间的 OEM 合作的成果，它提供了一个混合云解决方案，可以部署在私有云或多个公共云上，以支持需要基于开源 Apache Cassandra 技术的那些应用程序。IBM 提供的这种一站式体验简化了采购、支持和部署，使您能够利用企业级安全性、额外的开发人员工具和其他的数据库，大规模构建数据丰富的应用程序。
该数据库基于 Apache Cassandra 而构建，专为实现全天候可用性而设计。
开源 Cassandra 可帮助您避免云锁定并保持兼容性。
始终将您的数据保存在您需要的任何地方，以提供更高的可用性和可访问性。
获得企业级安全、监控和支持 – 备受《财富》100 强企业信赖。
与图形、搜索和分析集成 – 可通过混合工作负载或模式进行访问。
使用 DataStax Enterprise 工具、驱动程序、Kafka、Docker 等资源，为分布式数据源构建应用程序。
通过基于内容的协作过滤和预测建模，构建一个实时推荐程序。利用个人历史记录和最新的交互数据，自定义要提供的内容。
发现异常事件，包括潜在的安全威胁或可疑活动。将交易数据与历史模式进行比较，包括信用卡处理、数字广告、Web 流量、内部员工数据和 IoT 传感器。
支持从多种端点实时收集和规范化数据。为来自传感器和其他设备的遥测数据提供一个实时的单一来源。
深入了解如何帮助数据驱动型企业利用灵活、高性能且值得信赖的开放数据堆栈。
了解如何使用 Apache Cassandra 创建电子商务点击流数据库。
在由 IBM Developer 和 DataStax 设计的此次专属对话中，了解实时使用数据如何永久性地改变了我们的购物方式。
这个值得信赖的 IBM 社区可以帮助解答用户的问题、提供技术服务公告，并允许您分享自己的知识。
首先了解如何使用 Apache Cassandra 和 DataStax Enterprise 开发应用程序。
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