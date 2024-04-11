DataStax Enterprise 基于 Apache Cassandra 而构建，经过最大型的互联网应用程序强化，并支持各种 NoSQL 工作负载 – 从图形到搜索和分析，再到基于写入操作的大规模工作负载。通过使用 Kubernetes 和 API，DataStax Enterprise 支持 NoSQL 工作负载，并通过简化将整个企业的数据集成到 Cassandra 的这一过程来提高用户生产力。

DataStax Enterprise with IBM 是 IBM 与 DataStax 之间的 OEM 合作的成果，它提供了一个混合云解决方案，可以部署在私有云或多个公共云上，以支持需要基于开源 Apache Cassandra 技术的那些应用程序。IBM 提供的这种一站式体验简化了采购、支持和部署，使您能够利用企业级安全性、额外的开发人员工具和其他的数据库，大规模构建数据丰富的应用程序。