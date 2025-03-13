云计算合规性控制目录 (C5) 由德国联邦信息安全办公室 (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik，或 BSI) 创建，旨在提供一个框架来评估云服务提供商的网络安全，并确保在发生网络攻击时控制到位。

C5 概述了云服务提供商在提供最低安全级别服务时必须满足的要求。该标准将 ISO 27001、SOC 2 和 BSI 的 IT-Grundschutz 目录等现有安全标准与其他 C5 特定要求相结合，旨在提高数据处理的透明度。

德国政府以及与德国公共部门合作的组织所采用的云服务需要符合 C5 要求。C5 评估是根据《国际鉴证业务准则第 3000 号（修订版） - 除历史财务信息审核或复核之外的鉴证业务》（ISAE 3000）进行的。



报告和其他文档

“范围内的服务”部分所列服务的 C5 报告受保护，可根据要求提供。如需 IBM Cloud 基础架构、IBM Cloud VPC 和/或 IBM Cloud PaaS/Cloudant C5 报告：