ISO 20000-11 (ISO/IEC 20000-11:2021),为 ISO 20000-1 与 IT 基础架构库 (ITIL) 中规定的框架之间的相互关系提供了指导, IT 基础架构库是一个既定的最佳实践框架,改进 IT 支持和服务交付。ISO 20000-11 旨在:

协助已经符合 ISO 20000-1 但希望使用 ITIL 来增强其 SMS 的组织; 帮助使用 ITIL 的组织证明其 SMS 如何符合 ISO 20000-1 标准;以及 让 SMS 审核员能够更好地了解 ITIL 的使用,以支持达到 ISO 20000-1 的要求。