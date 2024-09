Es hört sich nach einem alten Brauch an: „Etwas, das du weißt, etwas, das du hast und etwas, das du bist“. Hierbei handelt es sich um die Grundsätze von Multi-Faktor-Authentisierung (MFA). Das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und das amerikanische National Institute of Standards and Technology (NIST) definieren MFA als ein Authentisierungssystem, das mehr als einen Faktor für die Authentisierung am System benötigt. Ein einfaches Passwort kann immer einmal gestohlen werden. Zugriff auf zwei getrennte Faktoren zu bekommen ist deutlich schwieriger. Für die Software AG war diese zusätzliche Sicherheitsschicht ein wichtiger Beitrag zur Sicherheitsstrategie.

Nicole Ritchie, Director of Product Marketing for Adabas & Natural, erläutert: „Unsere Aufgabe ist es, sehr große Unternehmen darin zu unterstützen, den sicheren und hochverfügbaren Betrieb kritischer Anwendungen auf IBM zSystems zu ermöglichen. Durch die Erweiterung unserer Sicherheitsprozesse mit MFA können wir unseren Endanwendern sowie den Endanwendern bei unseren Kunden ein noch sichereres Zugriffsmanagement und ein höheres Gefühl von Sicherheit bieten.“

Die Sicherheitsstrategie der Software AG ist vielschichtig. Zusätzlich zur Umstellung auf MFA hat das Unternehmen auch eine stärkere Verschlüsselung der Daten eingeführt, um mögliche Angriffe abzuwehren und die Compliance über alle Regionen hinweg weiter zu verbessern. Während eines Webinars aus der IBM ISV zSecurity Serie hat Jürgen Lind, Senior Director of Product Management bei der Software AG, folgende Analogie verwendet: „Die Implementierung einer Verschlüsselung ohne sicheren Zugriff ist vergleichbar damit, wenn man einen neuen Zaun aufstellt und kein Tor einbaut. Sicherer Zugriff ohne Verschlüsselung dagegen ist wie ein Tor ohne ein Zaun.“ Mit beiden Maßnahmen zusammen realisiert die Software AG eine ganzheitliche Mainframe-Sicherheitsstrategie.

Hans-Georg Saftig, Director for A&N R&D Mainframe Infrastructure bei der Software AG, ergänzt: „Wir sind das erste Element in einer langen Kette von Verantwortlichkeiten in der Cybersecurity. Wir müssen unsere Entwickler, die neue Features und Funktionalitäten programmieren, in die Lage versetzen, Adabas & Natural fit für das nächste halbe Jahrhundert zu machen. Unsere Strategie soll dabei einen effektiven Schutz für möglichst viele Szenarien bieten. Dabei setzen wir auf erweiterbare Methoden, um auch neuen Gefahren schnell entgegentreten zu können.“