O que é orquestração de microsserviços?

Imagine um maestro em uma orquestra sinfônica que orienta cada músico para tocar no momento certo. Da mesma forma, a orquestração pode garantir que cada microsserviço execute sua função específica quando necessário para proporcionar experiências de usuários contínuas. Sem essa coordenação, haveria um caos: serviços ligando uns para os outros de forma aleatória, fluxos de trabalho interrompidos quando os componentes falham e nenhuma visibilidade do que está acontecendo nas diversas infraestruturas de TI.

As organizações precisam de orquestração porque as aplicações modernas são complexas e consistem em centenas de serviços individuais. A orquestração de microsserviços atua como o sistema que transforma esses microsserviços independentes em aplicação bem coordenadas, mantendo os benefícios de escalabilidade e flexibilidade de uma arquitetura distribuída.

De acordo com um relatório da Research Nester, o mercado de orquestração de microsserviços foi avaliado em US$ 4,7 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 72,3 bilhões em 2032. Esta pesquisa demonstra uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 23,4% durante o período da previsão.1

O que impulsiona a expansão constante do mercado é o crescimento de aplicações em empresas globais de tecnologia, como Google e Amazon, juntamente com a crescente demanda de serviços de comércio eletrônico, fintech e streaming.

Os principais serviços de streaming, como Netflix e Hulu, exemplificam um caso de uso clássico. Eles dependem da orquestração para coordenar centenas de microsserviços que lidam com tudo, desde a autenticação do usuário e recomendações de conteúdo até o streaming de vídeo e o faturamento. Todos devem trabalhar em uníssono para oferecer milhões de experiências de visualização personalizadas simultaneamente.