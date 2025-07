O que é análise de logs com IA?

Dados de logs são registros detalhados de eventos que ocorrem em um sistema de computador, aplicação ou rede. Ferramentas de IA e ML treinadas com grandes modelos de linguagem (LLMs) ajudam a automatizar a análise de logs, identificar padrões e anomalias nos conjuntos de dados e fornecer insights em tempo real sobre como um sistema ou aplicação está funcionando.

Com o crescimento de tecnologias ricas em dados como a IA generativa, a quantidade de dados que as organizações precisam coletar e processar está aumentando exponencialmente. De acordo com um relatório recente, os logs de dados que exigem análise no nível corporativo cresceram até 250% ano a ano nos últimos 5 anos.1

Com o avanço das ferramentas e soluções de IA, muitas equipes de operações de TI dependem fortemente de ferramentas de IA e ML para coletar, processar e analisar arquivos e dados de log. Hoje, algumas das maiores organizações do mundo oferecem ferramentas de análise de log com IA, incluindo a Microsoft com o Azure Monitor Log com IA, a AWS com o CloudWatch e a IBM com a solução IBM® Watson AIOps.