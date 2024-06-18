A informação está por toda parte. Para as empresas, a informação é tudo. O papel do CIO e de outros líderes transformadores evoluiu para impactar todas as áreas do negócio, desde a experiência do funcionário e mão de obra digital até o desenvolvimento de produtos e a experiência do cliente. ​

Apresentado por Ann Funai, CIO e VP de transformação de plataforma de negócios da IBM, o Transformers leva você aos bastidores e às telas dos líderes transformadores de hoje. Explore seus desafios do mundo real, lições inspiradoras e melhores práticas. De transformações pessoais a influências externas, Ann e seus convidados exploram o que realmente significa ser transformadores. Ajuste todas as quartas-feiras às 7h EST para participar da Transformação.

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