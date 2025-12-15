O que é observabilidade de negócios?

Os negócios modernos e suas redes computacionais são complexos, envolvendo fluxos de tráfego dinâmicos, arquiteturas distribuídas, aplicações nativas em nuvem e equipes de negócios geograficamente dispersas.

A observabilidade surgiu como uma disciplina formal para ajudar as organizações a obter mais visibilidade sobre seus sistemas de TI complexos. A observabilidade de negócios aplica os princípios e as práticas da observabilidade de TI ao negócio como um todo, com o objetivo de garantir que os recursos de TI, as estratégias operacionais e as prioridades das equipes estejam todos direcionados aos objetivos gerais do negócio.

O termo “observabilidade” tem origem na teoria de controle, uma teoria da engenharia voltada à automação do controle de sistemas dinâmicos (como regular o fluxo de água por um cano com base no feedback de um sistema de controle de fluxo, por exemplo).

Na TI, a observabilidade oferece visibilidade profunda sobre stacks tecnológicos modernos e distribuídos para identificação e resolução automatizadas de problemas em tempo real. Quanto mais observável for um sistema, mais rapidamente e com maior precisão as equipes de TI conseguem determinar a causa subjacente de problemas de desempenho de rede e de aplicações, muitas vezes sem necessidade de testes ou codificação adicionais.

Os insights de observabilidade ajudam as organizações a tomar decisões informadas, antecipar necessidades futuras, alocar recursos de forma mais eficiente e fortalecer as defesas de cibersegurança. Eles permitem que as empresas se adaptem às mudanças nas demandas de rede e gerenciem sua infraestrutura digital com confiança, mesmo à medida que as condições evoluem.

A observabilidade de negócios leva as abordagens de observabilidade um passo além. Enquanto a observabilidade tradicional se concentra principalmente na camada técnica, a observabilidade de negócios integra sinais técnicos a métricas de negócios em tempo real, como receita, conversões, churn e experiência do cliente. Ela permite que líderes e equipes de negócios determinem se os sistemas de TI estão operando de forma ideal e compreendam como a integridade dos sistemas de TI afeta os principais resultados do negócio.