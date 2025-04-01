IBM Cloud Databases for EnterpriseDB
تحسين PostgreSQL الأداء والإنتاجية
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تسمية شركة IBM رائدة

مؤسسة جارتنر تصدر تقرير ماجيك كوادرانت لعام 2020 لأنظمة إدارة Cloud Databases

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تسريع إنتاجية مدير إدارة الأعمال والمطورين

IBM Cloud Databases for EnterpriseDB هو محرك قاعدة بيانات يعمل على تحسين ميزة PostgreSQL.

احصل على قدر أكبر من قابلية التوسعة والأمان والموثوقية إلى جانب التحسينات التي تحسن من إنتاجية مديري إدارة الأعمال والمطورين. استفد من التكامل الأصلي مع IBM Cloud والتوافق مع Oracle Database.

كيفية الاستخدام

توحيد قواعد البيانات بناء السحابة التطبيق الأصلي
المزايا
تعزيز الأمن

حماية فائقة من أحمال التشغيل من خلال التشفير و BYOK والتدقيق في التكامل والمزيد.
زيادة الإنتاجية

تساعد المئات من وظائف واختصارات الخدمات المرفق على مساعدة مديري إدارة الأعمال والمطورين على العمل بشكل أسرع.
توسيع النطاق بكفاءة

ابدأ صغيراً وكبُر دون الإفراط في التوفير للحجم المتوقع.
متوافق مع Oracle

توافق كامل مع مخططات Oracle، وأنواع البيانات، والفهارس، والمستخدمين، والأدوار، وغيرها.
فئة المؤسسة PostgreSQL تحسين إدارة قاعدة البيانات الخاصة بك EnterpriseDB مُدار بالكامل

ركز على بناء التطبيقات، وليس على المهام الروتينية.

 متاح بشكل كبير

الاستفادة من مناطق التوفر للحصول على اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 99.99%.

 أحضر مفتاحك الخاص بك

الاحتفاظ بالتحكم في الوصول إلى البيانات المشفرة في وضع السكون.

 Auto-Scaling

القياس تلقائيًا باستخدام معلمات مخصصة.

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