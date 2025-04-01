مؤسسة جارتنر تصدر تقرير ماجيك كوادرانت لعام 2020 لأنظمة إدارة Cloud Databases
IBM Cloud Databases for EnterpriseDB هو محرك قاعدة بيانات يعمل على تحسين ميزة PostgreSQL.
احصل على قدر أكبر من قابلية التوسعة والأمان والموثوقية إلى جانب التحسينات التي تحسن من إنتاجية مديري إدارة الأعمال والمطورين. استفد من التكامل الأصلي مع IBM Cloud والتوافق مع Oracle Database.
حماية فائقة من أحمال التشغيل من خلال التشفير و BYOK والتدقيق في التكامل والمزيد.
تساعد المئات من وظائف واختصارات الخدمات المرفق على مساعدة مديري إدارة الأعمال والمطورين على العمل بشكل أسرع.
ابدأ صغيراً وكبُر دون الإفراط في التوفير للحجم المتوقع.
توافق كامل مع مخططات Oracle، وأنواع البيانات، والفهارس، والمستخدمين، والأدوار، وغيرها.
ركز على بناء التطبيقات، وليس على المهام الروتينية.
الاستفادة من مناطق التوفر للحصول على اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 99.99%.
الاحتفاظ بالتحكم في الوصول إلى البيانات المشفرة في وضع السكون.
القياس تلقائيًا باستخدام معلمات مخصصة.
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