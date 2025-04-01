IBM Cloud Databases for EnterpriseDB هو محرك قاعدة بيانات يعمل على تحسين ميزة PostgreSQL.

احصل على قدر أكبر من قابلية التوسعة والأمان والموثوقية إلى جانب التحسينات التي تحسن من إنتاجية مديري إدارة الأعمال والمطورين. استفد من التكامل الأصلي مع IBM Cloud والتوافق مع Oracle Database.