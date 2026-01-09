يرتبط النسخ الاحتياطي السحابي الهجين ارتباطًا وثيقًا بالتخزين السحابي الهجين، ولكن هناك فرق كبير بين التقنيتين.

يجمع التخزين السحابي الهجين بين السحابة العامة والتخزين المحلي، ما يُتيح نقل البيانات بسلاسة بين هذه البيئات. توفِّر حلول التخزين السحابية وغيرها من حلول التخزين المقدَّمة من مزوِّدي الخدمات للمؤسسات المرونة وتحسين التكلفة لبنية تحتية سحابية هجينة موحَّدة.

يركِّز النسخ الاحتياطي السحابي الهجين على إنشاء نسخ من البيانات لأغراض النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث. يعتمد على المواقع المحلية وحلول النسخ الاحتياطي مثل وحدات التخزين المتصل بالشبكة (NAS) من أجل السرعة واستعادة البيانات بسرعة، ويستخدم بيئات سحابية من أجل التكرار خارج الموقع والاستقرار.

وفقًا لتقرير صادر عن Fortune Business Insights، من المتوقع أن يتضاعف حجم سوق تخزين البيانات عالميًا أكثر من ثلاثة أضعاف بحلول عام 2032.1 وهذا يجعل المؤسسات تواجه ضغوطًا متزايدة لحماية حجم البيانات المتنامي دون التضحية بالأداء. يُلبي النسخ الاحتياطي السحابي الهجين هذا التحدي من خلال السماح للمؤسسات بتوسيع نطاق بنية النسخ الاحتياطي الخاصة بها بكفاءة. تحافظ هذه العملية على البيانات المهمة في الموقع من أجل استعادة سريعة مع الاستفادة من التخزين السحابي من أجل الاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل والتعافي من الكوارث بتكلفة فعَّالة.