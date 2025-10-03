ما البنية التحتية الثابتة؟

يمكن للمجموعات إدارة البنية التحتية من خلال نهجين: قابل للتغيير وغير قابل للتغيير. وتحل البنية التحتية الثابتة محل الخوادم بالكامل بدلاً من تعديلها. كما تقوم البنية التحتية الثابتة بتعديل الخوادم في مكانها، وتطبيق التحديثات والتصحيحات وتغييرات التكوين مباشرة على خوادم الإنتاج.

نظرًا لأنها تقوم بشكل أساسي بتعديل الخوادم الحالية، يمكن أن تبدو البنية التحتية الثابتة أكثر كفاءة. ومع ذلك، هناك عاملان غالبًا ما يجعلان البنية التحتية الثابتة أكثر عملية وأفضل.

أولاً، أدت الحوسبة السحابية والنقل بالحاويات إلى تغيير سرعة النشر. ويمكن للمجموعات الآن استبدال الأجهزة الافتراضية (VMs) والحاويات في دقائق بدلاً من الساعات المطلوبة للخوادم المادية. كما يمكن لأدوات أتمتة البنية التحتية توفير خوادم وموارد تكنولوجيا المعلومات الجديدة وتكوينها وتطبيق تغييرات موحدة على نطاق واسع.

ثانيًا، يمكن للبنية التحتية الثابتة أن تقلل بشكل كبير من انحراف التكوين، وهو ميزة شائعة للبنية التحتية الثابتة، حيث ينحرف النظام تدريجيًا عن حالته المقصودة مع تراكم التغييرات. ويُعد انحراف التكوين شائعًا بشكل خاص عندما تتسبب مشكلات الشبكة في مقاطعة عملية النشر، ما يتسبب في حدوث تحديثات جزئية أو فاشلة. كما يمكن أن يؤدي هذا الانحراف إلى ضعف الأداء والثغرات الأمنية وانتهاكات الامتثال.

على سبيل المثال، عند نشر تحديث أمني عبر 100 خادم إنتاج، يمكن للأتمتة إنشاء 100 خادم جديد مع التحديث المثبت مسبقًا والتحقق من صحته بشكل منفصل. وبمجرد التحقق من صحته، تقوم بإعادة توجيه حركة المرور وإيقاف تشغيل الخوادم القديمة—كل ذلك في غضون دقائق من دون فترة تعطل.