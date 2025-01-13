ما المقصود بسحابة البيانات؟

تعتمد معظم المؤسسات الحديثة على بنى تحتية كبيرة ومعقدة لتكنولوجيا المعلومات تجمع بين مزودي الخدمات السحابية (CSPs) والموارد المحلية مثل الخوادم والبرمجيات. تساعد السحابة على توحيد هذه المصادر المختلفة، وزيادة كفاءة إدارة البيانات، وتحسين تكامل البيانات والقضاء على الصوامع (مجموعات معزولة من البيانات قد يصعب على المستخدمين الوصول إليها).



عند نشرها بشكل صحيح، تساعد سُحُب البيانات المؤسسات على قطاعات مثل الرعاية الصحية، والخدمات المالية، والتسويق، والفضاء الجوي والمزيد على تسريع التحول الرقمي واكتساب قدرات من التقنيات الجديدة.