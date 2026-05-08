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ما المقصود بالنسخ الاحتياطي كخدمة (BaaS)؟

By Stephanie Susnjara , Ian Smalley
تاريخ النشر 8 مايو 2026

تعريف النسخ الاحتياطي كخدمة (BaaS)

النسخ الاحتياطي كخدمة (BaaS) هو خدمة لحماية البيانات تعتمد على السحابة، يتولى فيها مزوِّد خدمة خارجي إدارة عمليات النسخ الاحتياطي والتخزين واستعادة بيانات المؤسسة.

في هذا النموذج من الخدمات السحابية، يتولى مزوِّد BaaS إدارة العمليات اليومية، بما في ذلك برامج النسخ الاحتياطي والتخزين ومراقبة أمن البيانات. وفي الوقت نفسه، تحتفظ المؤسسات بالتحكم في سياسات النسخ الاحتياطي، ويمكنها تحديد مستوى الإدارة الذي تريد إسناده إلى مزوِّد الخدمة.

يُشار إلى BaaS أحيانًا باسم النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت أو النسخ الاحتياطي السحابي، وقد تم استخدامه في البداية كأداة للنسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث (BCDR). وغالبًا ما يتم استخدامه إلى جانب التعافي من الكوارث كخدمة (DRaaS) وغيرها من حلول التعافي من الكوارث، إلا أنه تطور ليصبح عنصرًا أساسيًا في استراتيجية أشمل لحماية البيانات.

يوفر مزوِّدو الخدمة اليوم إمكانات لاكتشاف التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب قدرات الاستعادة السريعة للبيانات، بما يساعد المؤسسات على الحفاظ على استمرارية الأعمال بعد أعطال الأجهزة أو الكوارث الطبيعية أو الهجمات الإلكترونية أو البرمجيات الضارة أو غيرها من الاضطرابات الكبرى.

وفقًا لمؤسسة Fortune Business Insights، من المتوقع أن ينمو السوق العالمي لحلول BaaS من 14.49 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 132.02 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 31.81%.1 ويعكس هذا النمو التوسع في اعتماد السحابة الهجينة، إلى جانب الزيادة المستمرة في أحجام بيانات المؤسسات في قطاعات مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية وتجارة البيع بالتجزئة.

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لماذا يُعَد النسخ الاحتياطي كخدمة (BaaS) مهمًا؟

تُنشئ المؤسسات اليوم البيانات وتخزِّنها بوتيرة تتجاوز قدرة البنية التحتية التقليدية للنسخ الاحتياطي على مواكبتها. كما أسهمت أعباء عمل الذكاء الاصطناعي والبيئات متعددة السحابات وانتشار البيانات عبر الأنظمة المحلية والبيئات السحابية، في زيادة تعقيد بيئات النسخ الاحتياطي، ما أدى إلى ازدياد الطلب على BaaS. كذلك تجد المؤسسات التي تنفِّذ مبادرات لتحديث البيانات أن أساليب النسخ الاحتياطي التقليدية لم تَعُد قادرة على مواكبة حجم وتعقيد بيئات البيانات الحديثة.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الخسائر الناجمة عن فقدان البيانات، سواء بسبب أعطال الأجهزة أو الهجمات الإلكترونية، أكثر تكلفة من أي وقت مضى. ووفقًا لتقرير تكلفة اختراق أمن البيانات لعام 2025 من IBM، بلغ متوسط التكلفة العالمية لاختراق أمن البيانات 4.4 ملايين دولار أمريكي.

تُعَد هجمات برامج الفدية مصدر قلق متزايدًا آخر. فكثيرًا ما تستهدف عناصر التهديد أنظمة النسخ الاحتياطي مباشرةً، لذلك تحتاج المؤسسات إلى نسخ بيانات غير قابلة للتعديل ومعزولة عن الشبكة، بحيث لا يمكن تشفيرها أو حذفها. ويوفر معظم مزوِّدي BaaS هذه الآليات الوقائية، إلى جانب إمكانات الفحص المؤتمت التي تكتشف الأنشطة المشبوهة في مراحل مبكرة، وهو ما جعل تكرار النسخ الاحتياطية عنصرًا محوريًا في التخطيط لاستراتيجيات المرونة الإلكترونية والأمن الإلكتروني.

كما تؤثِّر المتطلبات التنظيمية في الطريقة التي تدير بها المؤسسات عمليات النسخ الاحتياطي. إذ تخضع مؤسسات الرعاية الصحية والخدمات المالية والقطاع القانوني لمتطلبات صارمة تتعلق بمكان إقامة البيانات، بما في ذلك لوائح HIPAA وGDPR، التي تشترط وجود عمليات نسخ احتياطي موثقة وقابلة للتدقيق.

يعتمد العديد من المؤسسات على قدرات الامتثال المدمجة، مثل تشفير البيانات وسجلات التدقيق؛ لتخفيف العبء عن فِرق العمل الداخلية. كما تجمع المؤسسات أيضًا بين تخزين البيانات داخل مواقعها والنسخ الاحتياطي عبر السحابة العامة والسحابة الهجينة، للحفاظ على البيانات ضمن الحدود الجغرافية المطلوبة.

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كيف يعمل النسخ الاحتياطي كخدمة (BaaS)؟

تحدد المؤسسات التي تعتمد نموذج النسخ الاحتياطي كخدمة (BaaS) البيانات المطلوب حمايتها، كما تضع سياسات تحدِّد عدد مرات إجراء النسخ الاحتياطي، والفترة الزمنية التي يجب الاحتفاظ بإصدارات البيانات خلالها. وبعد ذلك، يقوم BaaS بنسخ بيانات الإنتاج الخاصة بالمؤسسة بصورة مستمرة إلى البنية التحتية لمزوِّد الخدمة السحابية.

فيما يلي نظرة على كيفية عمل هذه العملية:

  • تحديد البيانات: تبدأ المؤسسات بتحديد نطاق البيانات المطلوب حمايتها، مثل الملفات وقواعد البيانات والأجهزة الافتراضية. ويمكن إدارة السياسات داخليًا أو تفويض إدارتها إلى مزوِّد الخدمة.
  • التشفير والنقل: بعد ذلك، يتم تشفير البيانات قبل مغادرتها المؤسسة، ثم يتم تخزينها عبر مراكز بيانات متعددة. بهذه الطريقة، إذا تعرَّض أحد المرافق للتوقف عن العمل، تظل النسخ الاحتياطية محفوظة وسليمة في موقع آخر.
  • الاحتفاظ: تعتمد القرارات المتعلقة بمدة الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية، وعدد الإصدارات التي يتم تخزينها، وأماكن تخزينها (بما في ذلك المواقع الخارجية)، على قطاع عمل المؤسسة وسياساتها الداخلية وأي لوائح تنظيمية سارية.
  • الاستعادة: في سيناريوهات الاستعادة، يتم استرجاع البيانات المفقودة أو التالفة من خلال وحدة الإدارة الخاصة بمزوِّد الخدمة، سواء إلى موقعها الأصلي أو إلى موقع بديل. ويحدد هدف نقطة الاستعادة (RPO) مقدار فقدان البيانات الذي يمكن للمؤسسة تقبله، ويتم قياسه بفاصل زمني. أما هدف وقت الاستعادة (RTO) فيحدد الحد الأقصى المقبول لفترة التعطل قبل إعادة الأنظمة إلى العمل.
  • خيارات النشر: يمكن تشغيل النسخ الاحتياطي كخدمة (BaaS) عبر البيئات السحابية العامة أو السحابية الخاصة أو السحابية الهجينة، حيث توفِّر كل بيئة مستويات مختلفة من التحكم وقابلية التوسع ودعم الامتثال. فعلى سبيل المثال، يمكن إجراء نسخ احتياطي للخوادم الافتراضية وبيئات البنية التحتية ككود (IaaS) بالطريقة نفسها المستخدمة مع الأنظمة المادية، دون الحاجة إلى تعديل التطبيقات. وتكتسب هذه الإمكانية في النسخ الاحتياطي كخدمة (BaaS) أهمية خاصة للمؤسسات التي تشغِّل أعباء العمل عبر البنية التحتية المحلية والسحابية.

أنواع النسخ الاحتياطي كخدمة (BaaS)

النسخ الاحتياطي كخدمة (BaaS) متاح في صورة عدة حلول سحابية مختلفة، وفقًا لاحتياجات الأعمال. وتشمل الخيارات الأنواع التالية من الحلول:

  • النسخ الاحتياطي الكامل.
  • النسخ الاحتياطي التزايدي.
  • النسخ الاحتياطي التفاضلي.
  • النسخ الاحتياطي لتطبيقات SaaS.

النسخ الاحتياطي الكامل

يتضمن النسخ الاحتياطي الكامل إنشاء نسخة كاملة من جميع البيانات المحددة في نقطة زمنية معينة.

ويُعَد هذا النوع الأسهل من حيث الاستعادة، لكنه يتطلب أكبر مساحة تخزين وأطول نافذة زمنية لإجراء النسخ الاحتياطي. وعادةً ما تنفِّذ المؤسسات نسخة احتياطية كاملة عند إعداد سياسة النسخ الاحتياطي لأول مرة، ثم تكررها وفق جدول زمني محدد.

النسخ الاحتياطي التزايدي

أما النسخ الاحتياطي التزايدي، فينسخ فقط البيانات التي تغيَّرت منذ آخر عملية نسخ احتياطي.

وتستهلك هذه الطريقة مساحة تخزين أقل وتستغرق وقتًا أقصر، إلا أن استعادة البيانات تتطلب آخر نسخة احتياطية كاملة، بالإضافة إلى جميع النسخ الاحتياطية التزايدية التي تم إنشاؤها بعدها.

النسخ الاحتياطي التفاضلي

بينما يقوم النسخ الاحتياطي التفاضلي بنسخ جميع التغييرات التي حدثت منذ آخر نسخة احتياطية كاملة، بغض النظر عن عدد عمليات النسخ الاحتياطي التفاضلي التي تم إجراؤها بينهما.

ولأن عملية الاستعادة تتطلب فقط آخر نسخة احتياطية كاملة وأحدث نسخة احتياطية تفاضلية، فإنها تكون أسرع مقارنةً بالنهج التزايدي.

النسخ الاحتياطي لتطبيقات SaaS

يفترض العديد من المؤسسات أن مزوِّدي خدمات البرمجيات كخدمة (SaaS) يتولون نسخ البيانات احتياطيًا بشكل تلقائي. إلا أن إمكانات حماية البيانات الأصلية (Native) في معظم المنصات تكون محدودة، وغالبًا ما لا ترقى إلى مستويات الاحتفاظ بالبيانات وخدمات الاستعادة التي تتطلبها المؤسسات.

ويعالج النسخ الاحتياطي لتطبيقات SaaS هذه المشكلة، إذ يوفر حماية للبيانات السحابية الأصلية في منصات مثل Microsoft 365 وGoogle Workspace وSalesforce من الحذف غير المقصود، وهجمات برامج الفدية، وغيرها من المخاطر.

مزايا النسخ الاحتياطي كخدمة (BaaS)

يُعَد النسخ الاحتياطي كخدمة (BaaS) حلًا اقتصاديًا للنسخ الاحتياطي، ويوفر مجموعة من المزايا التي تدعم متطلبات المؤسسات في مجال حماية البيانات. ومن أبرز هذه المزايا ما يلي:

  • سهولة الإدارة: من أهم مزايا BaaS أنه يلغي حاجة المؤسسات إلى إدارة أجهزة وبرامج النسخ الاحتياطي الخاصة بها. إذ يتولى مزوِّد الخدمة إدارة التحديثات وتخطيط السعة وأعمال الصيانة. كما توفِّر معظم المنصات لوحة معلومات مركزية لمراقبة حالة النسخ الاحتياطي وتكوين السياسات وبدء عمليات الاستعادة.
  • قابلية التوسع: مع BaaS، يمكن توسيع سعة التخزين السحابي لتلبية الاحتياجات دون الحاجة إلى الاستثمار في أجهزة جديدة أو المرور بدورات شراء طويلة. وهذا يعني أن المؤسسات تدفع فقط مقابل خدمات النسخ الاحتياطي التي تستخدمها.
  • الكفاءة من حيث التكلفة: بدلًا من الاستثمار في الأجهزة وتراخيص البرامج ودورات تحديثها، يمكن للمؤسسات الاكتفاء بدفع تكلفة تشغيلية متكررة. كما يُسهم هذا النهج في تقليل الوقت الذي يقضيه الموظفون في تشغيل البنية التحتية للنسخ الاحتياطي وإدارتها.
  • الأمان: يساعد التشفير أثناء نقل البيانات وأثناء تخزينها والمصادقة متعددة العوامل (MFA) والتخزين غير القابل للتغيير على منع تعديل النسخ الاحتياطية أو حذفها. كما يوفر العديد من المنصات إمكانات آلية لاكتشاف الأنشطة غير الطبيعية، ما يساعد على رصد المؤشرات المبكرة لهجمات برامج الفدية أو محاولات الوصول غير المصرَّح بها.
  • التوافر: يساعد تخزين النسخ الاحتياطية بصورة مكررة عبر عدة مرافق على حماية البيانات المهمة من الانقطاعات الإقليمية وأعطال الأجهزة. كما يمكن الوصول إلى النسخ الاحتياطية من أي مكان، ما يمكِّن المؤسسات التي تعتمد على فِرق عمل موزعة وبيئات هجينة من استعادة بياناتها بسرعة بغض النظر عن الموقع.
  • دعم الامتثال: تساعد سجلات التدقيق وسياسات الاحتفاظ القابلة للتكوين المؤسسات على تلبية المتطلبات التنظيمية دون الحاجة إلى إنشاء بنية تحتية مخصصة للامتثال.

كيفية اختيار مزوِّد النسخ الاحتياطي كخدمة (BaaS)

يجب على المؤسسات التي تعمل على تقييم النسخ الاحتياطي كخدمة (BaaS) مراعاة العوامل التالية عند اختيار مزوِّد الخدمة:

  • احتياجات حالات الاستخدام: تحديد البيانات التي تحتاج مؤسستك إلى حمايتها، والتأكد من أن مزوِّد الخدمة يدعم أعباء العمل الخاصة بك، سواء أكانت في البنية التحتية المحلية أم البيئات السحابية أم تطبيقات SaaS أو مزيجًا منها. كما يجب مراعاة مدى توافق الحل مع خطة التعافي من الكوارث (DRP) الخاصة بمؤسستك، وإذا ما كان مزوِّد الخدمة يوفر إمكانات للتعافي من الكوارث إلى جانب خدمات النسخ الاحتياطي.
  • التوافق: التأكد من أن منصة النسخ الاحتياطي كخدمة (BaaS) تتكامل مع البنية التحتية الحالية، بما في ذلك البيئات الافتراضية والمنصات السحابية والتطبيقات. وقد يؤدي عدم التوافق بين مزوِّد الخدمة والتقنيات الحالية إلى حدوث ثغرات في تغطية النسخ الاحتياطي.
  • القدرة على التوسع: مع تزايد أحجام البيانات وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي، تتغير متطلبات استراتيجية النسخ الاحتياطي. وينبغي أن يكون مزوِّد الخدمة المناسب قادرًا على التعامل مع كميات أكبر من البيانات وأعباء العمل الإضافية وعدد أكبر من المستخدمين، دون الحاجة إلى تغييرات جوهرية في البنية أو تحمُّل زيادات غير متوقعة في التكاليف.
  • التسعير: تختلف نماذج تسعير النسخ الاحتياطي كخدمة (BaaS). فعلى سبيل المثال، تُعَد نماذج الاشتراك والدفع حسب الاستخدام والتسعير لكل مستخدم من أكثر النماذج شيوعًا. كما يجب على المؤسسات الانتباه إلى الرسوم المرتبطة باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) أو عمليات الاستعادة، والتي قد لا تكون مشمولة في السعر المعلن.
  • الأمان والامتثال: مراجعة معايير التشفير وشهادات الامتثال بما يتوافق مع البيئة التنظيمية التي تعمل فيها مؤسستك. ويجب سؤال مزوِّدي الخدمة مباشرةً عن كيفية امتثالهم للمعايير مثل HIPAA أو أي متطلبات تنظيمية أخرى ذات صلة.
  • الارتباط بمزوِّد واحد (Vendor lock-in): قبل توقيع اتفاقية طويلة الأجل، يجب التأكد من إمكانية تصدير بيانات النسخ الاحتياطي بتنسيقات قياسية، وأن يظل تبديل مزوِّدي الخدمة أو إضافة مزوِّد آخر خيارًا متاحًا مستقبلًا.

Stephanie Susnjara كاتب المحتوى IBM Think Ian Smalley محرر المحتوى IBM Think

Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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