تعتمد الشركات بشكل متزايد على التطبيقات لتبسيط العمليات والابتكار على نطاق واسع وإشراك قواعد عملاء جديدة. ونتيجة لذلك، أصبحت منصات التطبيقات جزءًا أساسيًا من الإستراتيجية الحديثة.

توفر منصات التطبيقات المتقدمة اليوم، مجموعة موحدة من الحلول التي تسمح للمؤسسات بإنشاء التطبيقات وتشغيلها في بيئة تطوير برمجيات والعمليات (عمليات التطوير) المعقدة بشكل متزايد.

بدءًا من التكامل مع التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وإنترنت الأشياء (IOT)، وحتى الحفاظ على الأداء عبر الأجهزة المختلفة وأنظمة التشغيل، تواجه الشركات تعقيدًا متزايدًا. ونتيجة لذلك، أصبح اختيار النظام الأساسي للتطبيق المناسب جزءًا أساسيًا من الأعمال الرقمية.

تُعد منصات التطبيق أمرًا حساسًا للغاية لتطوير التطبيق والبرمجيات، وهي سوق شهدت نموًا سريعًا خلال العقد الماضي. ووفقًا لتقرير حديث، بلغ حجم سوق تطوير التطبيقات العالمي 111 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن يصل إلى 621 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، ما يعكس معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 24%.1

بعض من أكبر الشركات في العالم، بما في ذلك Microsoft Azure وGoogle Cloud، هي شركات رائدة في هذا المجال. وتوفر منصاتهم البنية التحتية وقابلية التوسع والقدرات التكاملية التي تحتاجها الشركات الحديثة لإنشاء التطبيقات ونشرها بكفاءة.