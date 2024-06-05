أصدرت الشركة الألمانية SAP SE أول منتجاتها، SAP R/1، في عام 1972. تميز ببنية أحادية الطبقة بالإضافة إلى وحدة محاسبة مالية. ثم أصدرت الشركة نظامها الهندسي ثنائي الطبقة، SAP R / 2، في عام 1977. خلال الثمانينيات، واصلت SAP SE إصدار إضافات لبرامجها، بما في ذلك وحدة إدارة الموارد البشرية.

في عام 1992، طرحت الشركة برنامجها R/3 المكون من ثلاث طبقات—وهو إصدار رئيسي قدم واجهة رسومية موحدة جنبًا إلى جنب مع بنية العميل والخادم التي سمحت بقدر أكبر من قابلية التوسع وأداء أفضل. تميز SAP R/3 أيضًا بخيارات تخصيص واسعة ودعم للغات وعملات متعددة، مما جعله خيارًا شائعًا للغاية في عالم أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERPs) الناشئ. في الوقت نفسه، أعلنت الشركة عن استراتيجية شركائها، والتي نمت في السنوات اللاحقة لتشمل نظامًا بنائيًا كبيرًا من البائعين والمطورين والشركات الأخرى.

قدمت شركة SAP عنصر ERP Central Component (ECC) في عام 2004. سيكون هذا بمثابة السلف للعرض الأساسي الحالي للشركة، SAP S/4HANA. يوفر ECC إدارة أداء المؤسسات وكانت قابلة للتخصيص بشكل أكبر من خلال سلسلة من الوحدات النمطية الخاصة بالمهام أو الصناعة، مما جعله أداة شائعة للشركات التي تتطلع إلى إدارة العمليات المعقدة وتحليل الأداء عبر القنوات.

في عام 2010 ، قدمت SAP قاعدة بيانات متعددة الوسائط SAP HANA. بعد مرور عامين، قامت SAP بالانتقال إلى الحوسبة السحابية باستخدام SAP HANA Cloud PaaS (المنصة كخدمة). في عام 2015، أطلقت SAP نظام SAP S/4HANA، وهو حل أعمال معياري يستخدم قاعدة بيانات HANA التي تعمل بالذاكرة لمعالجة أسرع ووظائف متقدمة مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي (AI).