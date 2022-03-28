إذا تلقيت إشعارًا بتخفيضات كبيرة أو صفقة سفر أو تحديث حركة المرور، فقد جاء هذا التنبيه من خادم دفع يقوم بتمكين هذا الإشعار.

يمكن أن تكون إشعارات الدفع مستندة إلى السحابة أو مستندة إلى التطبيق، وهي مصممة للعمل مع خادم يوفر الإشعار. يمكن لواجهة برمجة التطبيقات (API) تمكين دفع الإشعارات من الخدمات السحابية كخدمات دفع التطبيقات والويب. بمجرد أن تطلب المنظمة إشعار دفع، تستدعي واجهة برمجة التطبيقات هذه الخدمة وتحدد الرسالة في مكانها ليتم تسليمها.

يصل إشعار دفع إلى الشاشة الرئيسية للهاتف المحمول أو شاشة القفل. يمكن أن يظهر أيضًا كإشعار على أيقونة التطبيق، أو على الشاشة الرئيسية لسطح المكتب عند تشغيل المتصفح وأيضًا أثناء الاستخدام.

ترسل المنظمات إشعارات دفع تحتوي على نصوص وفي الغالب مع الوسائط المتعددة التفاعلية مثل الرموز التعبيرية. يتضمن بعضها، وليس كلها، رابطًا قابلًا للنقر عليه أو عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء (CTA)، مما يدفع المستخدم إلى اتخاذ إجراء مثل الانتهاء من إتمام الشراء أو التفاعل مباشرةً مع موقع أو تطبيق.

ومع ذلك، لا تعمل إشعارات الدفع بشكل ديمقراطي أو متساو عبر المتصفحات وأنظمة التشغيل. وفي حين أن متصفحات الجوال وسطح المكتب الأكثر شيوعًا تدعم إشعارات الدفع من Safari وFirefox وChrome وAndroid، إلا أن التسليم والتجربة يختلفان عبر هذه المتصفحات.

بالنسبة إلى مستخدمي Android على وجه الخصوص، لا تتوفر بعض الوسائط الغنية للمستخدمين الذين تقل احتمالية قيامهم بإجراء تحديثات منتظمة للهاتف. علاوة على ذلك، تختلف عمليات إلغاء الاشتراك على أجهزة Android عن أجهزة iOS في أنه يجب على المستخدم إلغاء الاشتراك ببضع خطوات يدوية، على الرغم من أن نظام Android جعل هذه العملية أسهل في السنوات الأخيرة.

يعد فهم الاختلافات في قيود وأذونات الجهاز والمتصفح ونظام التشغيل أمرًا مهمًا للمنظمات التي تسعى إلى تنفيذ إشعارات الدفع بنجاح.