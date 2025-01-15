تحسين تكاليف تكنولوجيا المعلومات هو عملية تقييم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات بانتظام لتحديد النفقات غير الضرورية والحد منها مع دعم العمليات. عندما يتم ذلك بشكل صحيح، تجمع جهود تحسين تكاليف تكنولوجيا المعلومات بين أفضل الممارسات والاستراتيجيات والأدوات البرمجية للمساعدة على تحقيق التوازن بين تقليل التكاليف وتحقيق أقصى قدر من الأداء والقيمة.

ومع ذلك، فإن ممارسة تحسين تكاليف تكنولوجيا المعلومات تأتي مع تحديات ملحوظة، بما في ذلك معالجة النفقات المتصاعدة المرتبطة بالتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي. في تقرير معهد IBM Institute for Business Value (IBV)، من المتوقع أن يرتفع متوسط تكلفة الحوسبة بنسبة 89% بين عامي 2023 و2025، حيث أشار 70% من المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع إلى أن الذكاء الاصطناعي هو اللاعب الرئيسي وراء هذه الزيادة.

لا ينبغي الخلط بين تحسين تكاليف تكنولوجيا المعلومات وإدارة تكاليف تكنولوجيا المعلومات- وهي عملية مراقبة وتحليل وإعداد التقارير عن تكاليف تكنولوجيا المعلومات لضمان التزامها بتخصيص الميزانية. في المقابل، فإن تحسين تكاليف تكنولوجيا المعلومات يتجاوز مجرد تتبُّع التكاليف ويركِّز على تنفيذ استراتيجيات تقلل من نفقات تكنولوجيا المعلومات مع تعزيز القيمة التي يتم الحصول عليها من موارد تكنولوجيا المعلومات.