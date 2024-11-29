إدارة الأصول البرمجية(SAM) هي مجموعة من الممارسات لتخطيط الأصول البرمجية وإدارتها وتحسينها طوال دورة حياتها.

تتبع إدارة الأصول البرمجية نهجًا استراتيجيًا في شراء وتنفيذ وصيانة واستخدام والتخلص من تطبيقات البرامج في المؤسسة. إنها تتضمن عمليات تدقيق البرامج، وإدارة المخزون، والامتثال للتراخيص، وأنشطة أخرى. وكجزء من الاستراتيجية الفعالة لتكنولوجيا المعلومات، تساعد إدارة الأصول البرمجية المؤسسات على تبسيط العمليات، وتقليل الهدر والتكاليف، والحد من المخاطر وزيادة قيمة استثماراتها في البرامج.

بدأت إدارة الأصول البرمجية في التبلور في أواخر الثمانينيات، حيث بدأت المؤسسات في تطبيق برمجيات للاستخدام التجاري بأعداد أكبر. بمرور الوقت، تقدمت من الامتثال الأساسي للتراخيص إلى إدارة دورة حياة البرنامج الكاملة. تقدمت إدارة الأصول البرمجية بشكل أكبر في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث أدى إدخال البرمجيات كخدمة (SaaS) والحوسبة السحابية إلى ظهور تحديات جديدة.

اليوم، يعمل مديرو الأصول البرمجية وغيرهم على تكييف نهجهم تجاه إدارة الأصول البرمجية. عليهم الآن أن يضعوا في الحسبان نظامًا بنائيًا تكنولوجيًا أكثر تعقيدًا يشمل الذكاء الاصطناعي (AI) وأدوات الأتمتة والبرامج مفتوحة المصدر التعاونية.