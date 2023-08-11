يساعد ظهور التحول الرقمي وانتشار استخدام الحوسبة السحابية في تقديم خدمات فريدة للعملاء عبر الإنترنت، وهو ما يدفع العديد من المؤسسات إلى اعتبار نفسها شركات تقنيات. وتتزايد ميزانيات التقنية بالتناسب مع هذا الواقع الجديد. ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات إلى 5.74 تريليونات دولار أمريكي في عام 2025، بزيادة قدرها 9.3% مقارنةً بعام 2024.

يرغب الرؤساء التنفيذيون والمديرون الماليون في الاستثمار في خدمات تقنية المعلومات والتقنية لأنهم يدركون ويقدِّرون أهميتها في بناء الأعمال الحديثة وتقديم منتجات استثنائية وخدمات عملاء ممتازة. بالإضافة إلى ذلك، فهم يسعون أيضًا إلى التركيز على تخصيص التكاليف وتوقع تحقيق انضباط أكبر من المديرين التنفيذيين لتقنية المعلومات وفرقهم، ما يزيد من الضغط على المديرين التنفيذيين لتقنية المعلومات لتبرير كل نفقاتهم وتتبعها بدقة.

تتمثل أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف في إدارة تكاليف تقنية المعلومات، وهي العملية التي يتولى من خلالها المديرون التنفيذيون لتقنية المعلومات وأقسام تقنية المعلومات تقدير التكاليف المرتبطة بالإنفاق على التقنية في مؤسساتهم والتحكم فيها.

لقد ازدادت أهمية إدارة تكاليف تقنية المعلومات في ظل تصدر ضبط التكاليف لقائمة أولويات جميع المؤسسات من مختلف القطاعات. ببساطة، لا يستطيع قادة تقنية المعلومات تحمل زيادة تكاليف المشروع التي تؤدي إلى تجاوز الميزانية.

هناك عدة طرق يستطيع من خلالها قسم تقنية المعلومات داخل المؤسسة إدارة التكاليف بشكل غير فعال. كما يمكن بناء مركز بيانات محلي حديث، ليكتشفوا فيما بعدُ أن تكاليفهم يمكن أن تنخفض إلى النصف من خلال اعتماد حلول سحابية بالكامل. أو يمكنهم ترحيل جميع بياناتهم إلى مزود خدمات سحابية واحد، ليجدوا أنهم يدفعون التكاليف الكاملة للخدمات السحابية، رغم استخدامهم لجزء محدود منها لفترة زمنية طويلة. أو يمكنهم الحصول على ترخيص برامج مرتفعة التكلفة لإدارة المشروعات، ليكتشفوا فيما بعدُ أنها تُستخدم من قِبَل عدد محدود من الموظفين.

لا تقتصر إدارة تكاليف تقنية المعلومات على خفض التكاليف فحسب، بل تستلزم أيضًا اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً تزيد من الإيرادات، ومن ثمَّ زيادة الأرباح في النهاية. يُكلَّف المديرون التنفيذيون للمعلومات بالمزيد من المسؤوليات المتعلقة بالأعمال بشكلٍ متزايد، حيث يدرك المديرون التنفيذيون وغيرهم من الأطراف المعنية أن التقنيات هي ساحة المعركة التنافسية المقبلة.

يستطيع المديرون التنفيذيون لتقنية المعلومات تحديد أولويات الاستثمارات في مجالات محددة من شأنها تحقيق إيرادات إضافية. على سبيل المثال، يؤدي الانتقال إلى استخدام منصة حديثة لإدارة علاقات العملاء (CRM) بدلًا من استخدام جداول بيانات و/أو سجلات لامركزية إلى تكبد تكلفة أولية، لكن قد يؤدي ذلك الأمر إلى زيادة الكفاءة وتحسين المبيعات لاحقًا.

في النهاية، تسعى المؤسسات إلى إدارة مالية شاملة لجميع أقسامها، ومن الحكمة أن تسعى أقسام تقنية المعلومات إلى تحقيق الانضباط والشفافية في عملياتها لتبقى متسقة مع بقية المؤسسة.