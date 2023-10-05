ما المقصود بإدارة تكاليف السحابة؟

تتجه الشركات تدريجيًا إلى الخدمات السحابية لإدارة العمليات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ما يمثل تحولاً بعيدًا عن الأنظمة البطيئة والأقل قابلية النقل. ولكن الانتقال إلى السحابة لا يخلو من التعقيدات.



بينما توفر الخدمات السحابية قابلية توسع ومرونة كبيرة في التطبيقات، إلا أنها غالبًا ما تتبع نموذج التسعير حسب الاستخدام حيث تتحمل الشركة التكاليف بناءً على الاستخدام (أي التخزين، ونقل البيانات، وقوة الحوسبة). وفي غياب المراقبة والإدارة الدقيقة، يمكن أن تتضخم فواتير السحابة بسرعة وتخرج عن السيطرة.

تشير أبحاث السوق إلى أن إنفاق المؤسسات على خدمات السحابة العامة سيتجاوز تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2026.1 وعلى الرغم من الإهدار الكبير في نفقات الحوسبة السحابية للمؤسسات، وحقيقة أن معظم المؤسسات تفيد بأنها تواجه صعوبة في إدارة الإنفاق على السحابة، فإن معظم المؤسسات الكبيرة—تلك التي لديها أكثر من 1000 موظف—تتوقع زيادة الاستثمار في السحابة خلال السنوات القادمة.2

تحاول إدارة تكاليف السحابة معالجة أوجه القصور في الميزانية التي غالبًا ما ترافق عملية تبني السحابة. في حال تنفيذها بفعالية، تُمكّن إستراتيجيات إدارة تكاليف السحابة فرق FinOps من تحديد الإنفاق المهدر ومنعه بشكل استباقي، وتوسيع موارد السحابة، وأتمتة سياسات التحكم في التكاليف.

ترتقي أدوات إدارة تكاليف السحابة بإدارة تكاليف السحابة. يوفر مقدمو الخدمة السحابية الرائدون، مثل Amazon Web Services (AWS)، وMicrosoft Azure، وGoogle Cloud Platform، وKubernetes، وIBM Cloud® مزايا للتحكم في التكاليف مثل ما يلي: